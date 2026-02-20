Sports on TV for Feb. 21 – 22

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Saturday, Feb. 21
AHL HOCKEY
8 p.m.
NHLN — Texas at Chicago
AUTO RACING
1:30 p.m.
FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Fr8 Racing 208, Echopark Speedway, Hampton, Ga.
5 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Bennett Transportation & Logistics 250, Echopark Speedway, Hampton, Ga.
COLLEGE BASEBALL
4 p.m.
MLBN — Andre Dawson Classic: Yale vs. Jackson St., Vero Beach, Fla.
8 p.m.
MLBN — Andre Dawson Classic: Bethune Cookman vs. Florida A&M, Vero Beach, Fla.
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
ACCN — Wake Forest at Virginia Tech
BTN — Rutgers at Minnesota
CW — Florida St. at Clemson
ESPN — Florida at Mississippi
ESPN2 — East Carolina at Charlotte
ESPNU — Loyola of Chicago at St. Joseph’s
FOX — Creighton at St. John’s
1 p.m.
ABC — North Carolina at Syracuse
CBS — Cincinnati at Kansas
SECN — Mississippi St. at South Carolina
1:30 p.m.
CBSSN — Navy at Army
TNT — Xavier at Butler
TRUTV — Xavier at Butler
2 p.m.
ACCN — Notre Dame at Pittsburgh
BTN — Penn St. at Nebraska
ESPN — Tennessee at Vanderbilt
ESPN2 — Miami at Virginia
ESPNU — SIU-Edwardsville at Tennessee St.
2:15 p.m.
CW — Georgia Tech at Louisville
2:30 p.m.
FOX — Kansas St. at Texas Tech
3 p.m.
ABC — Arizona at Houston
PEACOCK — Washington at Maryland
3:30 p.m.
SECN — Texas at Georgia
TNT — Oklahoma St. at Colorado
TRUTV — Oklahoma St. at Colorado
4 p.m.
ACCN — Boston College at SMU
CBSSN — Monmouth at Coll. of Charleston
ESPN — Missouri at Arkansas
ESPN2 — Arizona St. at Baylor
ESPNU — SC State at Norfolk St.
FS1 — Oregon at Southern Cal
5 p.m.
NBCSN — West Virginia at TCU
PEACOCK — West Virginia at TCU
5:30 p.m.
TNT — UConn at Villanova
TRUTV — UConn at Villanova
6 p.m.
ACCN — Stanford at California
CBSSN — San Diego St. at Colorado St.
ESPN2 — Temple at Wichita St.
FS1 — Georgetown at Seton Hall
SECN — Alabama at LSU
6:30 p.m.
ESPN — Michigan vs. Duke, Washington
8 p.m.
CBSSN — New Mexico at Fresno St.
ESPN2 — Illinois St. at Bradley
ESPNU — Texas A&M-CC at McNeese St.
FOX — Illinois at UCLA
FS1 — Providence at DePaul
8:30 p.m.
ESPN — Kentucky at Auburn
SECN — Texas A&M at Oklahoma
10 p.m.
CBSSN — Santa Clara at San Francisco
ESPN2 — Saint Mary’s (Calif.) at Washington St.
ESPNU — UC Santa Barbara at Hawaii
FS1 — Utah St. at Nevada
10:30 p.m.
ESPN — Iowa St. at BYU
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
11 a.m.
CBSSN — Navy at Army
4 p.m.
BTN — Penn St. at Rutgers
COLLEGE FOOTBALL
4 p.m.
NFLN — HBCU Legacy Bowl: Team Gaither vs. Team Robinson, New Orleans
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
6 p.m.
BTN — Penn St. at Iowa St.
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
8 p.m.
BTN — Ohio St. at Penn St.
GOLF
4:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: Magical Kenya Open presented by absa, Third Round, Karen Country Club, Nairobi, Kenya
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: The Genesis Invitational, Third Round, The Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.
3 p.m.
CBS — PGA Tour: The Genesis Invitational, Third Round, The Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.
10:30 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Honda LPGA Thailand, Final Round, Siam Country Club (Old Course), Pattaya, Chonburi, Thailand
3:30 a.m. (Sunday)
GOLF — DP World Tour: Magical Kenya Open presented by absa, Final Round, Karen Country Club, Nairobi, Kenya
HORSE RACING
1 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Spring Training: Boston vs. Minnesota, Fort Myers, Fla.
NBA BASKETBALL
5 p.m.
NBATV — Orlando at Phoenix
8:30 p.m.
ABC — Houston at New York
SOCCER (MEN’S)
7:25 a.m.
CBSSN — English League Championship: Leicester City at Stoke City
4:30 p.m.
FOX — MLS: Atlanta United FC at FC Cincinnati
TENNIS
10 a.m.
TENNIS CHANNEL — Dubai-WTA Singles Final
1 p.m.
TENNIS CHANNEL — Delray Beach-ATP Semifinal 1; Rio de Janeiro-ATP Semifinals; Doha-ATP Final
8 p.m.
TENNIS CHANNEL — Delray Beach-ATP Semifinal 2
UNRIVALED BASKETBALL
8 p.m.
TRUTV — Vinyl vs. Breeze, Miami
9:15 p.m.
TRUTV — Lunar Owls vs. Mist, Miami
_____
(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Sunday, Feb. 22
AUTO RACING
3 p.m.
FOX — NASCAR Cup Series: Autotrader 400, Echopark Speedway, Hampton, Ga.
BBL BASKETBALL
10:30 a.m.
NABTV — BBL Cup: TBD, Final, Munich
BOWLING
4 p.m.
CW — PBA Tour: Players Championship, Arlington, Texas
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
CBSSN — Boston U. at Lehigh
ESPN2 — UAB at Memphis
1 p.m.
CBS — Ohio St. at Michigan St.
2 p.m.
CBSSN — Towson at Drexel
ESPNU — Robert Morris at Wright St.
4 p.m.
ESPNEWS — UTSA at Tulsa
ESPNU — FAU at North Texas
FS1 — Iowa at Wisconsin
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ACCN — Pittsburgh at North Carolina
CW — Virginia at Louisville
ESPN — Mississippi at South Carolina
FOX — Michigan at Iowa
FS1 — Providence at UConn
SECN — Alabama at Florida
1 p.m.
BTN — Oregon at Indiana
2 p.m.
ACCN — Stanford at Florida St.
CW — Syracuse at NC State
ESPN — Tennessee at Oklahoma
ESPN2 — Duke at Clemson
FS1 — Southern Cal at Ohio St.
SECN — Mississippi St. at Texas
3 p.m.
BTN — Nebraska at Washington
3:30 p.m.
PEACOCK — Marquette at Villanova
4 p.m.
ESPN — Iowa St. at TCU
ESPN2 — Kentucky at Vanderbilt
SECN — Missouri at LSU
5:30 p.m.
PEACOCK — Wisconsin at UCLA
6 p.m.
ACCN — Notre Dame at SMU
FS1 — Michigan St. at Minnesota
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
5 p.m.
BTN — UCLA at Illinois
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
4 p.m.
ACCN — Virginia at Notre Dame
COLLEGE WRESTLING
6 p.m.
ESPN — Iowa at Oklahoma St.
GOLF
3:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: Magical Kenya Open presented by absa, Final Round, Karen Country Club, Nairobi, Kenya
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: The Genesis Invitational, Final Round, The Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.
3 p.m.
CBS — PGA Tour: The Genesis Invitational, Final Round, The Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.
HORSE RACING
3 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Spring Training: N.Y. Mets vs. N.Y. Yankees, Tampa, Fla.
3 p.m.
MLBN — Spring Training: L.A. Dodgers vs. San Diego, Peoria, Ariz.
NBA BASKETBALL
1 p.m.
ABC — Cleveland at Oklahoma City
3:30 p.m.
ABC — Denver at Golden State
6:30 p.m.
NBC — Boston at L.A. Lakers
PEACOCK — Boston at L.A. Lakers
9 p.m.
NBATV — Orlando at L.A. Clippers
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
3 p.m.
NBATV — Capital City at Noblesville
6 p.m.
NBATV — Santa Cruz at Rip City
RODEO
Noon
CBS — PBR: Monster Energy Team Challenge, Jacksonville, Fla. (Taped)
SOCCER (MEN’S)
6:55 a.m.
CBSSN — English League Championship: Sheffield Wednesday at Sheffield United
9 a.m.
USA — English Premier League: Fulham FC at Sunderland
9:55 a.m.
CBSSN — Scottish Premier League: Rangers at Livingston
11:30 a.m.
USA — English Premier League: Arsenal FC at Tottenham Hotspur
6 p.m.
CBSSN — Liga MX: CF Monterrey at Pumas UNAM
9 p.m.
FS1 — MLS: Colorado at Seattle
TENNIS
4 p.m.
TENNIS CHANNEL — Delray Beach-ATP Singles Final
5 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — Dubai-ATP Early Rounds
6 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — Dubai-ATP Early Rounds
UNRIVALED BASKETBALL
7 p.m.
TRUTV — Phantom vs. Hive, Miami
8:45 p.m.
TRUTV — Laces vs. Rose, Miami
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
4 p.m.
CBSSN — Major League Volleyball: Columbus at Orlando
6 p.m.
ESPN2 — League One Volleyball: Madison at Nebraska
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.