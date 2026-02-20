Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Feb. 21 – 22

The Associated Press

February 20, 2026, 10:17 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Saturday, Feb. 21

AHL HOCKEY

8 p.m.

NHLN — Texas at Chicago

AUTO RACING

1:30 p.m.

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Fr8 Racing 208, Echopark Speedway, Hampton, Ga.

5 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Bennett Transportation & Logistics 250, Echopark Speedway, Hampton, Ga.

COLLEGE BASEBALL

4 p.m.

MLBN — Andre Dawson Classic: Yale vs. Jackson St., Vero Beach, Fla.

8 p.m.

MLBN — Andre Dawson Classic: Bethune Cookman vs. Florida A&M, Vero Beach, Fla.

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

ACCN — Wake Forest at Virginia Tech

BTN — Rutgers at Minnesota

CW — Florida St. at Clemson

ESPN — Florida at Mississippi

ESPN2 — East Carolina at Charlotte

ESPNU — Loyola of Chicago at St. Joseph’s

FOX — Creighton at St. John’s

1 p.m.

ABC — North Carolina at Syracuse

CBS — Cincinnati at Kansas

SECN — Mississippi St. at South Carolina

1:30 p.m.

CBSSN — Navy at Army

TNT — Xavier at Butler

TRUTV — Xavier at Butler

2 p.m.

ACCN — Notre Dame at Pittsburgh

BTN — Penn St. at Nebraska

ESPN — Tennessee at Vanderbilt

ESPN2 — Miami at Virginia

ESPNU — SIU-Edwardsville at Tennessee St.

2:15 p.m.

CW — Georgia Tech at Louisville

2:30 p.m.

FOX — Kansas St. at Texas Tech

3 p.m.

ABC — Arizona at Houston

PEACOCK — Washington at Maryland

3:30 p.m.

SECN — Texas at Georgia

TNT — Oklahoma St. at Colorado

TRUTV — Oklahoma St. at Colorado

4 p.m.

ACCN — Boston College at SMU

CBSSN — Monmouth at Coll. of Charleston

ESPN — Missouri at Arkansas

ESPN2 — Arizona St. at Baylor

ESPNU — SC State at Norfolk St.

FS1 — Oregon at Southern Cal

5 p.m.

NBCSN — West Virginia at TCU

PEACOCK — West Virginia at TCU

5:30 p.m.

TNT — UConn at Villanova

TRUTV — UConn at Villanova

6 p.m.

ACCN — Stanford at California

CBSSN — San Diego St. at Colorado St.

ESPN2 — Temple at Wichita St.

FS1 — Georgetown at Seton Hall

SECN — Alabama at LSU

6:30 p.m.

ESPN — Michigan vs. Duke, Washington

8 p.m.

CBSSN — New Mexico at Fresno St.

ESPN2 — Illinois St. at Bradley

ESPNU — Texas A&M-CC at McNeese St.

FOX — Illinois at UCLA

FS1 — Providence at DePaul

8:30 p.m.

ESPN — Kentucky at Auburn

SECN — Texas A&M at Oklahoma

10 p.m.

CBSSN — Santa Clara at San Francisco

ESPN2 — Saint Mary’s (Calif.) at Washington St.

ESPNU — UC Santa Barbara at Hawaii

FS1 — Utah St. at Nevada

10:30 p.m.

ESPN — Iowa St. at BYU

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

11 a.m.

CBSSN — Navy at Army

4 p.m.

BTN — Penn St. at Rutgers

COLLEGE FOOTBALL

4 p.m.

NFLN — HBCU Legacy Bowl: Team Gaither vs. Team Robinson, New Orleans

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

6 p.m.

BTN — Penn St. at Iowa St.

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

8 p.m.

BTN — Ohio St. at Penn St.

GOLF

4:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Magical Kenya Open presented by absa, Third Round, Karen Country Club, Nairobi, Kenya

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: The Genesis Invitational, Third Round, The Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.

3 p.m.

CBS — PGA Tour: The Genesis Invitational, Third Round, The Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.

10:30 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Honda LPGA Thailand, Final Round, Siam Country Club (Old Course), Pattaya, Chonburi, Thailand

3:30 a.m. (Sunday)

GOLF — DP World Tour: Magical Kenya Open presented by absa, Final Round, Karen Country Club, Nairobi, Kenya

HORSE RACING

1 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Spring Training: Boston vs. Minnesota, Fort Myers, Fla.

NBA BASKETBALL

5 p.m.

NBATV — Orlando at Phoenix

8:30 p.m.

ABC — Houston at New York

SOCCER (MEN’S)

7:25 a.m.

CBSSN — English League Championship: Leicester City at Stoke City

4:30 p.m.

FOX — MLS: Atlanta United FC at FC Cincinnati

TENNIS

10 a.m.

TENNIS CHANNEL — Dubai-WTA Singles Final

1 p.m.

TENNIS CHANNEL — Delray Beach-ATP Semifinal 1; Rio de Janeiro-ATP Semifinals; Doha-ATP Final

8 p.m.

TENNIS CHANNEL — Delray Beach-ATP Semifinal 2

UNRIVALED BASKETBALL

8 p.m.

TRUTV — Vinyl vs. Breeze, Miami

9:15 p.m.

TRUTV — Lunar Owls vs. Mist, Miami

_____

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, Feb. 22

AUTO RACING

3 p.m.

FOX — NASCAR Cup Series: Autotrader 400, Echopark Speedway, Hampton, Ga.

BBL BASKETBALL

10:30 a.m.

NABTV — BBL Cup: TBD, Final, Munich

BOWLING

4 p.m.

CW — PBA Tour: Players Championship, Arlington, Texas

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

CBSSN — Boston U. at Lehigh

ESPN2 — UAB at Memphis

1 p.m.

CBS — Ohio St. at Michigan St.

2 p.m.

CBSSN — Towson at Drexel

ESPNU — Robert Morris at Wright St.

4 p.m.

ESPNEWS — UTSA at Tulsa

ESPNU — FAU at North Texas

FS1 — Iowa at Wisconsin

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ACCN — Pittsburgh at North Carolina

CW — Virginia at Louisville

ESPN — Mississippi at South Carolina

FOX — Michigan at Iowa

FS1 — Providence at UConn

SECN — Alabama at Florida

1 p.m.

BTN — Oregon at Indiana

2 p.m.

ACCN — Stanford at Florida St.

CW — Syracuse at NC State

ESPN — Tennessee at Oklahoma

ESPN2 — Duke at Clemson

FS1 — Southern Cal at Ohio St.

SECN — Mississippi St. at Texas

3 p.m.

BTN — Nebraska at Washington

3:30 p.m.

PEACOCK — Marquette at Villanova

4 p.m.

ESPN — Iowa St. at TCU

ESPN2 — Kentucky at Vanderbilt

SECN — Missouri at LSU

5:30 p.m.

PEACOCK — Wisconsin at UCLA

6 p.m.

ACCN — Notre Dame at SMU

FS1 — Michigan St. at Minnesota

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

5 p.m.

BTN — UCLA at Illinois

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

4 p.m.

ACCN — Virginia at Notre Dame

COLLEGE WRESTLING

6 p.m.

ESPN — Iowa at Oklahoma St.

GOLF

3:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Magical Kenya Open presented by absa, Final Round, Karen Country Club, Nairobi, Kenya

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: The Genesis Invitational, Final Round, The Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.

3 p.m.

CBS — PGA Tour: The Genesis Invitational, Final Round, The Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.

HORSE RACING

3 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Spring Training: N.Y. Mets vs. N.Y. Yankees, Tampa, Fla.

3 p.m.

MLBN — Spring Training: L.A. Dodgers vs. San Diego, Peoria, Ariz.

NBA BASKETBALL

1 p.m.

ABC — Cleveland at Oklahoma City

3:30 p.m.

ABC — Denver at Golden State

6:30 p.m.

NBC — Boston at L.A. Lakers

PEACOCK — Boston at L.A. Lakers

9 p.m.

NBATV — Orlando at L.A. Clippers

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

3 p.m.

NBATV — Capital City at Noblesville

6 p.m.

NBATV — Santa Cruz at Rip City

RODEO

Noon

CBS — PBR: Monster Energy Team Challenge, Jacksonville, Fla. (Taped)

SOCCER (MEN’S)

6:55 a.m.

CBSSN — English League Championship: Sheffield Wednesday at Sheffield United

9 a.m.

USA — English Premier League: Fulham FC at Sunderland

9:55 a.m.

CBSSN — Scottish Premier League: Rangers at Livingston

11:30 a.m.

USA — English Premier League: Arsenal FC at Tottenham Hotspur

6 p.m.

CBSSN — Liga MX: CF Monterrey at Pumas UNAM

9 p.m.

FS1 — MLS: Colorado at Seattle

TENNIS

4 p.m.

TENNIS CHANNEL — Delray Beach-ATP Singles Final

5 a.m. (Monday)

TENNIS CHANNEL — Dubai-ATP Early Rounds

6 a.m. (Monday)

TENNIS CHANNEL — Dubai-ATP Early Rounds

UNRIVALED BASKETBALL

7 p.m.

TRUTV — Phantom vs. Hive, Miami

8:45 p.m.

TRUTV — Laces vs. Rose, Miami

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

4 p.m.

CBSSN — Major League Volleyball: Columbus at Orlando

6 p.m.

ESPN2 — League One Volleyball: Madison at Nebraska

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Other Sports News | Soccer News | Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up