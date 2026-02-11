Sports on TV for Feb. 16 – 22

Adv14-15
Monday, Feb. 16
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
CBSSN — Colgate at Boston U.
7 p.m.
ESPN — Syracuse at Duke
ESPNU — Bethune-Cookman at Jackson St.
8 p.m.
CBSSN — Drexel at Stony Brook
9 p.m.
ESPN — Houston at Iowa St.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
2 p.m.
FOX — Utah at Oklahoma St.
7:30 p.m.
SECN — Mississippi St. at Arkansas
SOCCER (MEN’S)
2:30 p.m.
ESPN2 — La Liga: Barcelona at Girona FC
_____
Tuesday, Feb. 17
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
ACCN — Boston College at Florida St.
6:30 p.m.
FS1 — Villanova at Xavier
NBCSN — Michigan at Purdue
7 p.m.
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
SECN — South Carolina at Florida
8 p.m.
ACCN — Virginia Tech at Miami
CBSSN — George Washington at VCU
8:30 p.m.
NBCSN — UCLA at Michigan St.
9 p.m.
BTN — Nebraska at Iowa
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
SECN — LSU at Texas
11 p.m.
ESPN2 — TBA
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
BTN — Rutgers at Illinois
ESPNU — Tennessee at Mississippi
_____
Wednesday, Feb. 18
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
BTN — Rutgers at Penn St.
6:30 p.m.
FS1 — Butler at Georgetown
7 p.m.
ACCN — Clemson at Wake Forest
CBSSN — Dayton at George Mason
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
ESPNU — UAB at Temple
TNT — Creighton at UConn
SECN — Mississippi at Texas A&M
8 p.m.
BTN — Maryland at Northwestern
TRUTV — DePaul at Seton Hall
8:30 p.m.
FS1 — Utah at West Virginia
9 p.m.
ACCN — Virginia at Georgia Tech
CBSSN — Saint Mary’s (Calif.) at Seattle
ESPN — BYU at Arizona
ESPN2 — Auburn at Mississippi St.
ESPNU — TBA
NBCSN — Kansas at Oklahoma St.
PEACOCK — Kansas at Oklahoma St.
SECN — Vanderbilt at Missouri
TNT — St. John’s at Marquette
11 p.m.
BTN — Illinois at Southern Cal
ESPN2 — TBA
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
NBCSN — UConn at Villanova
PEACOCK — UConn at Villanova
GOLF
10 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Honda LPGA Thailand, First Round, Siam Country Club (Old Course), Pattaya, Chonburi, Thailand
5 a.m. (Thursday)
GOLF — DP World Tour: Magical Kenya Open presented by absa, Karen Country Club, Nairobi, Kenya
_____
Thursday, Feb. 19
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
CBSSN — FIU at Liberty
7 p.m.
ESPN2 — Memphis at South Florida
ESPNU — TBA
8 p.m.
CBSSN — Hampton at Hofstra
9 p.m.
ESPN2 — Tulane at North Texas
ESPNU — Idaho at Portland St.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
ACCN — North Carolina at Virginia Tech
6:30 p.m.
SECN — Oklahoma at Georgia
7 p.m.
ESPN — NC State at Duke
8 p.m.
ACCN — Stanford at Miami
PEACOCK — Wisconsin at Southern Cal
8:30 p.m.
SECN — South Carolina at Alabama
9 p.m.
ESPN — LSU at Mississippi
10 p.m.
BTN — Washington at UCLA
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
7:30 p.m.
BTN — Notre Dame at Michigan St.
GOLF
5 a.m.
GOLF — DP World Tour: Magical Kenya Open presented by absa, First Round, Karen Country Club, Nairobi, Kenya
4 p.m.
GOLF — PGA Tour: The Genesis Invitational, First Round, The Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.
10 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Honda LPGA Thailand, Second Round, Siam Country Club (Old Course), Pattaya, Chonburi, Thailand
5 a.m. (Friday)
GOLF — DP World Tour: Magical Kenya Open presented by absa, Second Round, Karen Country Club, Nairobi, Kenya
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — Detroit at New York
10 p.m.
PRIME VIDEO — Boston at Golden State
_____
Friday, Feb. 20
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
ESPN2 — VCU at Saint Louis
8 p.m.
ESPNU — TBA
FOX — Indiana at Purdue
COLLEGE FIELD HOCKEY
5:30 p.m.
ESPNU — Northeastern at UConn
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
7 p.m.
SECN — Florida at Georgia
8:45 p.m.
SECN — Alabama at Auburn
9 p.m.
ESPN2 — LSU at Oklahoma
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
6 p.m.
BTN — Notre Dame at Michigan St.
8:30 p.m.
BTN — Ohio St. at Penn St.
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
5 p.m.
ACCN — Johns Hopkins at North Carolina
COLLEGE WRESTLING
7 p.m.
Cornell at NC State
GOLF
5 a.m.
GOLF — DP World Tour: Magical Kenya Open presented by absa, Second Round, Karen Country Club, Nairobi, Kenya
4 p.m.
GOLF — PGA Tour: The Genesis Invitational, Second Round, The Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.
10:30 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Honda LPGA Thailand, Third Round, Siam Country Club (Old Course), Pattaya, Chonburi, Thailand
4:30 a.m. (Saturday)
GOLF — DP World Tour: Magical Kenya Open presented by absa, Third Round, Karen Country Club, Nairobi, Kenya
NBA BASKETBALL
7:40 p.m.
ESPN — Dallas at Minnesota
10:05 p.m.
ESPN — L.A. Clippers at L.A. Lakers
_____
Saturday, Feb. 21
AUTO RACING
1:30 p.m.
FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Fr8 Racing 208, Echopark Speedway, Hampton, Ga.
5 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Bennett Transportation & Logistics 250, Echopark Speedway, Hampton, Ga.
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
ACCN — Wake Forest at Virginia Tech
BTN — Rutgers at Minnesota
CW — Florida St. at Clemson
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
ESPNU — TBA
FOX — Creighton at St. John’s
1 p.m.
ABC — North Carolina at Syracuse
CBS — Cincinnati at Kansas
SECN — Mississippi St. at South Carolina
1:30 p.m.
CBSSN — Navy at Army
TNT — Xavier at Butler
TRUTV — Xavier at Butler
2 p.m.
ACCN — Notre Dame at Pittsburgh
BTN — Penn St. at Nebraska
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
ESPNU — TBA
2:15 p.m.
CW — Georgia Tech at Louisville
2:30 p.m.
FOX — Kansas St. at Texas Tech
3 p.m.
ABC — Arizona at Houston
PEACOCK — Washington at Maryland
3:30 p.m.
SECN — Texas at Georgia
TNT — Oklahoma St. at Colorado
TRUTV — Oklahoma St. at Colorado
4 p.m.
ACCN — Boston College at SMU
CBSSN — Monmouth at Coll. of Charleston
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
ESPNU — SC State at Norfolk St.
FS1 — Oregon at Southern Cal
5 p.m.
NBCSN — West Virginia at TCU
PEACOCK — West Virginia at TCU
6 p.m.
ACCN — Stanford at California
CBSSN — San Diego St. at Colorado St.
ESPN2 — TBA
ESPNU — TBA
FS1 — Georgetown at Seton Hall
SECN — Alabama at LSU
6:30 p.m.
ESPN — Michigan vs. Duke, Washington
7 p.m.
TNT — UConn at Villanova
TRUTV — UConn at Villanova
8 p.m.
CBSSN — New Mexico at Fresno St.
ESPNU — Texas A&M-CC at McNeese St.
FOX — Illinois at UCLA
FS1 — Providence at DePaul
8:30 p.m.
ESPN — Kentucky at Auburn
SECN — Texas A&M at Oklahoma
10 p.m.
CBSSN — Santa Clara at San Francisco
ESPN2 — Saint Mary’s (Calif.) at Washington St.
10:30 p.m.
ESPN — Iowa St. at BYU
FS1 — Utah St. at Nevada
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
11 a.m.
CBSSN — Navy at Army
4 p.m.
BTN — Penn St. at Rutgers
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
6 p.m.
BTN — Penn St. at Iowa St.
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
8 p.m.
BTN — Ohio St. at Penn St.
GOLF
4:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: Magical Kenya Open presented by absa, Third Round, Karen Country Club, Nairobi, Kenya
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: The Genesis Invitational, Third Round, The Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.
3 p.m.
CBS — PGA Tour: The Genesis Invitational, Third Round, The Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.
10:30 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Honda LPGA Thailand, Final Round, Siam Country Club (Old Course), Pattaya, Chonburi, Thailand
3:30 a.m. (Saturday)
GOLF — DP World Tour: Magical Kenya Open presented by absa, Final Round, Karen Country Club, Nairobi, Kenya
NBA BASKETBALL
5 p.m.
NBATV — Orlando at Phoenix
8:30 p.m.
ABC — Houston at New York
SOCCER (MEN’S)
4:30 p.m.
FOX — MLS: Atlanta United FC at FC Cincinnati
_____
Sunday, Feb. 22
AUTO RACING
3 p.m.
FOX — NASCAR Cup Series: Autotrader 400, Echopark Speedway, Hampton, Ga.
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
ESPN2 — UAB at Memphis
1 p.m.
CBS — Ohio St. at Michigan St.
2 p.m.
CBSSN — Towson at Drexel
ESPNU — TBA
4 p.m.
ESPN2 — TBA
ESPNU — TBA
FS1 — Iowa at Wisconsin
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ACCN — Pittsburgh at North Carolina
CW — Virginia at Louisville
ESPN — TBA
FOX — Michigan at Iowa
FS1 — Providence at UConn
SECN — Alabama at Florida
1 p.m.
BTN — Oregon at Indiana
2 p.m.
ACCN — Stanford at Florida St.
CW — Syracuse at NC State
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
SECN — Mississippi St. at Texas
3 p.m.
BTN — Nebraska at Washington
3:30 p.m.
PEACOCK — Marquette at Villanova
4 p.m.
ESPN — Iowa St. at TCU
SECN — Missouri at LSU
5:30 p.m.
PEACOCK — Wisconsin at UCLA
6 p.m.
ACCN — Notre Dame at SMU
FS1 — Michigan St. at Minnesota
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
5 p.m.
BTN — UCLA at Illinois
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
4 p.m.
ACCN — Virginia at Notre Dame
COLLEGE WRESTLING
6 p.m.
ESPN — Iowa at Oklahoma St.
GOLF
3:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: Magical Kenya Open presented by absa, Final Round, Karen Country Club, Nairobi, Kenya
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: The Genesis Invitational, Final Round, The Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.
3 p.m.
CBS — PGA Tour: The Genesis Invitational, Final Round, The Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.
NBA BASKETBALL
1 p.m.
ABC — Cleveland at Oklahoma City
3:30 p.m.
ABC — Denver at Golden State
6:30 p.m.
NBC — Boston at L.A. Lakers
PEACOCK — Boston at L.A. Lakers
9 p.m.
NBATV — Orlando at L.A. Clippers
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
3 p.m.
NBATV — Capital City at Noblesville
6 p.m.
NBATV — Santa Cruz at Rip City
_____
