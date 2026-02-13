Live Radio
Sports on TV for Feb. 16 – 22

The Associated Press

February 13, 2026, 10:04 AM

Adv14-15

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Feb. 16

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

CBSSN — Colgate at Boston U.

7 p.m.

ESPN — Syracuse at Duke

ESPNU — Bethune-Cookman at Jackson St.

8 p.m.

CBSSN — Drexel at Stony Brook

9 p.m.

ESPN — Houston at Iowa St.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

2 p.m.

FOX — Utah at Oklahoma St.

7:30 p.m.

SECN — Mississippi St. at Arkansas

SOCCER (MEN’S)

2:30 p.m.

ESPN2 — La Liga: Barcelona at Girona FC

_____

Tuesday, Feb. 17

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

ACCN — Boston College at Florida St.

6:30 p.m.

FS1 — Villanova at Xavier

NBCSN — Michigan at Purdue

7 p.m.

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

SECN — South Carolina at Florida

8 p.m.

ACCN — Virginia Tech at Miami

CBSSN — George Washington at VCU

8:30 p.m.

NBCSN — UCLA at Michigan St.

9 p.m.

BTN — Nebraska at Iowa

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

SECN — LSU at Texas

11 p.m.

ESPN2 — TBA

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

BTN — Rutgers at Illinois

ESPNU — Tennessee at Mississippi

_____

Wednesday, Feb. 18

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

BTN — Rutgers at Penn St.

6:30 p.m.

FS1 — Butler at Georgetown

7 p.m.

ACCN — Clemson at Wake Forest

CBSSN — Dayton at George Mason

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

ESPNU — UAB at Temple

TNT — Creighton at UConn

SECN — Mississippi at Texas A&M

8 p.m.

BTN — Maryland at Northwestern

TRUTV — DePaul at Seton Hall

8:30 p.m.

FS1 — Utah at West Virginia

9 p.m.

ACCN — Virginia at Georgia Tech

CBSSN — Saint Mary’s (Calif.) at Seattle

ESPN — BYU at Arizona

ESPN2 — Auburn at Mississippi St.

ESPNU — TBA

NBCSN — Kansas at Oklahoma St.

PEACOCK — Kansas at Oklahoma St.

SECN — Vanderbilt at Missouri

TNT — St. John’s at Marquette

11 p.m.

BTN — Illinois at Southern Cal

ESPN2 — TBA

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

NBCSN — UConn at Villanova

PEACOCK — UConn at Villanova

GOLF

10 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Honda LPGA Thailand, First Round, Siam Country Club (Old Course), Pattaya, Chonburi, Thailand

5 a.m. (Thursday)

GOLF — DP World Tour: Magical Kenya Open presented by absa, Karen Country Club, Nairobi, Kenya

_____

Thursday, Feb. 19

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

CBSSN — FIU at Liberty

7 p.m.

ESPN2 — Memphis at South Florida

ESPNU — TBA

8 p.m.

CBSSN — Hampton at Hofstra

9 p.m.

ESPN2 — Tulane at North Texas

ESPNU — Idaho at Portland St.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ACCN — North Carolina at Virginia Tech

6:30 p.m.

SECN — Oklahoma at Georgia

7 p.m.

ESPN — NC State at Duke

8 p.m.

ACCN — Stanford at Miami

PEACOCK — Wisconsin at Southern Cal

8:30 p.m.

SECN — South Carolina at Alabama

9 p.m.

ESPN — LSU at Mississippi

10 p.m.

BTN — Washington at UCLA

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

7:30 p.m.

BTN — Notre Dame at Michigan St.

GOLF

5 a.m.

GOLF — DP World Tour: Magical Kenya Open presented by absa, First Round, Karen Country Club, Nairobi, Kenya

4 p.m.

GOLF — PGA Tour: The Genesis Invitational, First Round, The Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.

10 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Honda LPGA Thailand, Second Round, Siam Country Club (Old Course), Pattaya, Chonburi, Thailand

5 a.m. (Friday)

GOLF — DP World Tour: Magical Kenya Open presented by absa, Second Round, Karen Country Club, Nairobi, Kenya

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — Detroit at New York

10 p.m.

PRIME VIDEO — Boston at Golden State

_____

Friday, Feb. 20

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

ESPN2 — VCU at Saint Louis

8 p.m.

ESPNU — TBA

FOX — Indiana at Purdue

COLLEGE FIELD HOCKEY

5:30 p.m.

ESPNU — Northeastern at UConn

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

7 p.m.

SECN — Florida at Georgia

8:45 p.m.

SECN — Alabama at Auburn

9 p.m.

ESPN2 — LSU at Oklahoma

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

6 p.m.

BTN — Notre Dame at Michigan St.

8:30 p.m.

BTN — Ohio St. at Penn St.

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

5 p.m.

ACCN — Johns Hopkins at North Carolina

COLLEGE WRESTLING

7 p.m.

Cornell at NC State

GOLF

5 a.m.

GOLF — DP World Tour: Magical Kenya Open presented by absa, Second Round, Karen Country Club, Nairobi, Kenya

4 p.m.

GOLF — PGA Tour: The Genesis Invitational, Second Round, The Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.

10:30 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Honda LPGA Thailand, Third Round, Siam Country Club (Old Course), Pattaya, Chonburi, Thailand

4:30 a.m. (Saturday)

GOLF — DP World Tour: Magical Kenya Open presented by absa, Third Round, Karen Country Club, Nairobi, Kenya

NBA BASKETBALL

7:40 p.m.

ESPN — Dallas at Minnesota

10:05 p.m.

ESPN — L.A. Clippers at L.A. Lakers

_____

Saturday, Feb. 21

AUTO RACING

1:30 p.m.

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Fr8 Racing 208, Echopark Speedway, Hampton, Ga.

5 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Bennett Transportation & Logistics 250, Echopark Speedway, Hampton, Ga.

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

ACCN — Wake Forest at Virginia Tech

BTN — Rutgers at Minnesota

CW — Florida St. at Clemson

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

ESPNU — TBA

FOX — Creighton at St. John’s

1 p.m.

ABC — North Carolina at Syracuse

CBS — Cincinnati at Kansas

SECN — Mississippi St. at South Carolina

1:30 p.m.

CBSSN — Navy at Army

TNT — Xavier at Butler

TRUTV — Xavier at Butler

2 p.m.

ACCN — Notre Dame at Pittsburgh

BTN — Penn St. at Nebraska

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

ESPNU — TBA

2:15 p.m.

CW — Georgia Tech at Louisville

2:30 p.m.

FOX — Kansas St. at Texas Tech

3 p.m.

ABC — Arizona at Houston

PEACOCK — Washington at Maryland

3:30 p.m.

SECN — Texas at Georgia

TNT — Oklahoma St. at Colorado

TRUTV — Oklahoma St. at Colorado

4 p.m.

ACCN — Boston College at SMU

CBSSN — Monmouth at Coll. of Charleston

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

ESPNU — SC State at Norfolk St.

FS1 — Oregon at Southern Cal

5 p.m.

NBCSN — West Virginia at TCU

PEACOCK — West Virginia at TCU

6 p.m.

ACCN — Stanford at California

CBSSN — San Diego St. at Colorado St.

ESPN2 — TBA

ESPNU — TBA

FS1 — Georgetown at Seton Hall

SECN — Alabama at LSU

6:30 p.m.

ESPN — Michigan vs. Duke, Washington

7 p.m.

TNT — UConn at Villanova

TRUTV — UConn at Villanova

8 p.m.

CBSSN — New Mexico at Fresno St.

ESPNU — Texas A&M-CC at McNeese St.

FOX — Illinois at UCLA

FS1 — Providence at DePaul

8:30 p.m.

ESPN — Kentucky at Auburn

SECN — Texas A&M at Oklahoma

10 p.m.

CBSSN — Santa Clara at San Francisco

ESPN2 — Saint Mary’s (Calif.) at Washington St.

10:30 p.m.

ESPN — Iowa St. at BYU

FS1 — Utah St. at Nevada

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

11 a.m.

CBSSN — Navy at Army

4 p.m.

BTN — Penn St. at Rutgers

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

6 p.m.

BTN — Penn St. at Iowa St.

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

8 p.m.

BTN — Ohio St. at Penn St.

GOLF

4:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Magical Kenya Open presented by absa, Third Round, Karen Country Club, Nairobi, Kenya

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: The Genesis Invitational, Third Round, The Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.

3 p.m.

CBS — PGA Tour: The Genesis Invitational, Third Round, The Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.

10:30 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Honda LPGA Thailand, Final Round, Siam Country Club (Old Course), Pattaya, Chonburi, Thailand

3:30 a.m. (Saturday)

GOLF — DP World Tour: Magical Kenya Open presented by absa, Final Round, Karen Country Club, Nairobi, Kenya

NBA BASKETBALL

5 p.m.

NBATV — Orlando at Phoenix

8:30 p.m.

ABC — Houston at New York

SOCCER (MEN’S)

4:30 p.m.

FOX — MLS: Atlanta United FC at FC Cincinnati

_____

Sunday, Feb. 22

AUTO RACING

3 p.m.

FOX — NASCAR Cup Series: Autotrader 400, Echopark Speedway, Hampton, Ga.

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

ESPN2 — UAB at Memphis

1 p.m.

CBS — Ohio St. at Michigan St.

2 p.m.

CBSSN — Towson at Drexel

ESPNU — TBA

4 p.m.

ESPN2 — TBA

ESPNU — TBA

FS1 — Iowa at Wisconsin

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ACCN — Pittsburgh at North Carolina

CW — Virginia at Louisville

ESPN — TBA

FOX — Michigan at Iowa

FS1 — Providence at UConn

SECN — Alabama at Florida

1 p.m.

BTN — Oregon at Indiana

2 p.m.

ACCN — Stanford at Florida St.

CW — Syracuse at NC State

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

SECN — Mississippi St. at Texas

3 p.m.

BTN — Nebraska at Washington

3:30 p.m.

PEACOCK — Marquette at Villanova

4 p.m.

ESPN — Iowa St. at TCU

SECN — Missouri at LSU

5:30 p.m.

PEACOCK — Wisconsin at UCLA

6 p.m.

ACCN — Notre Dame at SMU

FS1 — Michigan St. at Minnesota

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

5 p.m.

BTN — UCLA at Illinois

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

4 p.m.

ACCN — Virginia at Notre Dame

COLLEGE WRESTLING

6 p.m.

ESPN — Iowa at Oklahoma St.

GOLF

3:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Magical Kenya Open presented by absa, Final Round, Karen Country Club, Nairobi, Kenya

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: The Genesis Invitational, Final Round, The Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.

3 p.m.

CBS — PGA Tour: The Genesis Invitational, Final Round, The Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.

NBA BASKETBALL

1 p.m.

ABC — Cleveland at Oklahoma City

3:30 p.m.

ABC — Denver at Golden State

6:30 p.m.

NBC — Boston at L.A. Lakers

PEACOCK — Boston at L.A. Lakers

9 p.m.

NBATV — Orlando at L.A. Clippers

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

3 p.m.

NBATV — Capital City at Noblesville

6 p.m.

NBATV — Santa Cruz at Rip City

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Sports
