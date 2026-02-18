Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

February 18, 2026, 11:41 AM

NBA

Thursday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at PHILADELPHIA (237½) Atlanta
Indiana (234½) at WASHINGTON
at CLEVELAND 15½ (230½) Brooklyn
Houston (216½) at CHARLOTTE
at NEW YORK (222½) Detroit
Toronto (233½) at CHICAGO
at SAN ANTONIO (226½) Phoenix
Boston (216½) at GOLDEN STATE
Orlando 11 (225½) at SACRAMENTO
Denver (225½) at LA CLIPPERS

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up