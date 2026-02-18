NBA
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at PHILADELPHIA
|4½
|(237½)
|Atlanta
|Indiana
|4½
|(234½)
|at WASHINGTON
|at CLEVELAND
|15½
|(230½)
|Brooklyn
|Houston
|2½
|(216½)
|at CHARLOTTE
|at NEW YORK
|4½
|(222½)
|Detroit
|Toronto
|6½
|(233½)
|at CHICAGO
|at SAN ANTONIO
|7½
|(226½)
|Phoenix
|Boston
|2½
|(216½)
|at GOLDEN STATE
|Orlando
|11
|(225½)
|at SACRAMENTO
|Denver
|4½
|(225½)
|at LA CLIPPERS
