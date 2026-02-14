Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

February 14, 2026, 5:41 PM

COLLEGE BASKETBALL

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at CHARLOTTE 15½ UTSA
at CINCINNATI 11½ Utah
at RUTGERS Maryland
at OMAHA Denver
at LOYOLA (MD) Holy Cross
Youngstown State at DETROIT MERCY
Manhattan at CANISIUS
at ILLINOIS 10½ Indiana
at VALPARAISO Indiana State
at SAINT PETER’S Fairfield
Iona at NIAGARA
at TEMPLE North Texas
at MARIST Siena
at QUINNIPIAC Merrimack
at SACRED HEART Rider
at PURDUE FORT WAYNE IU Indianapolis
at SOUTHERN ILLINOIS Bradley
at UAB Tulane
South Florida at FLORIDA ATLANTIC
Wright State at CLEVELAND STATE
at ROBERT MORRIS Oakland
Illinois State at UIC
at NORTHERN IOWA 10½ Drake
at MILWAUKEE Green Bay
at DAYTON Davidson
Eastern Kentucky at NORTH ALABAMA
at CAMPBELL Charleston (SC)
San Francisco at SAN DIEGO
at MURRAY STATE Belmont
Seton Hall at BUTLER
at MONMOUTH Towson
at SEATTLE U Oregon State

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up