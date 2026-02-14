COLLEGE BASKETBALL
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at CHARLOTTE
|15½
|UTSA
|at CINCINNATI
|11½
|Utah
|at RUTGERS
|2½
|Maryland
|at OMAHA
|2½
|Denver
|at LOYOLA (MD)
|4½
|Holy Cross
|Youngstown State
|2½
|at DETROIT MERCY
|Manhattan
|1½
|at CANISIUS
|at ILLINOIS
|10½
|Indiana
|at VALPARAISO
|5½
|Indiana State
|at SAINT PETER’S
|3½
|Fairfield
|Iona
|5½
|at NIAGARA
|at TEMPLE
|1½
|North Texas
|at MARIST
|1½
|Siena
|at QUINNIPIAC
|1½
|Merrimack
|at SACRED HEART
|9½
|Rider
|at PURDUE FORT WAYNE
|8½
|IU Indianapolis
|at SOUTHERN ILLINOIS
|2½
|Bradley
|at UAB
|6½
|Tulane
|South Florida
|4½
|at FLORIDA ATLANTIC
|Wright State
|6½
|at CLEVELAND STATE
|at ROBERT MORRIS
|2½
|Oakland
|Illinois State
|2½
|at UIC
|at NORTHERN IOWA
|10½
|Drake
|at MILWAUKEE
|1½
|Green Bay
|at DAYTON
|3½
|Davidson
|Eastern Kentucky
|4½
|at NORTH ALABAMA
|at CAMPBELL
|1½
|Charleston (SC)
|San Francisco
|3½
|at SAN DIEGO
|at MURRAY STATE
|1½
|Belmont
|Seton Hall
|1½
|at BUTLER
|at MONMOUTH
|1½
|Towson
|at SEATTLE U
|5½
|Oregon State
