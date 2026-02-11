NBA
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at ORLANDO
|10½
|(220½)
|Milwaukee
|at CHARLOTTE
|6
|(233)
|Atlanta
|at CLEVELAND
|17½
|(237½)
|Washington
|at BOSTON
|13½
|(225½)
|Chicago
|Detroit
|1½
|(223½)
|at TORONTO
|at PHILADELPHIA
|1½
|(221½)
|New York
|at BROOKLYN
|4½
|(214½)
|Indiana
|at NEW ORLEANS
|1½
|(232½)
|Miami
|at MINNESOTA
|7½
|(238)
|Portland
|at HOUSTON
|8½
|(210½)
|LA Clippers
|at DENVER
|13½
|(235½)
|Memphis
|Oklahoma City
|7½
|(217½)
|at PHOENIX
|at UTAH
|6½
|(232)
|Sacramento
|San Antonio
|5½
|(218½)
|at GOLDEN STATE
COLLEGE BASKETBALL
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at WESTERN CAROLINA
|7½
|Citadel
|Boston University
|3½
|at ARMY
|Colgate
|6½
|at HOLY CROSS
|Iowa
|10½
|at MARYLAND
|VCU
|12½
|at LA SALLE
|at OHIO STATE
|7½
|USC
|Florida
|9½
|at GEORGIA
|at JACKSONVILLE STATE
|7½
|UTEP
|at FGCU
|12½
|North Florida
|at KENT STATE
|10½
|Eastern Michigan
|at EAST CAROLINA
|11
|UTSA
|at EAST TENNESSEE STATE
|10½
|Chattanooga
|at SAMFORD
|4½
|Wofford
|at MERCER
|3
|Furman
|at NORTH ALABAMA
|1½
|West Georgia
|Alabama
|7½
|at OLE MISS
|at CLEMSON
|8½
|Virginia Tech
|at LAFAYETTE
|2½
|Loyola (MD)
|American
|1½
|at LEHIGH
|Toledo
|6½
|at WESTERN MICHIGAN
|Buffalo
|1½
|at BALL STATE
|at UNC GREENSBORO
|9½
|VMI
|at QUEENS
|1½
|Austin Peay
|at SYRACUSE
|5½
|Cal
|Jacksonville
|1½
|at STETSON
|South Florida
|1½
|at WICHITA STATE
|at CENTRAL ARKANSAS
|7½
|Bellarmine
|UConn
|10½
|at BUTLER
|Marshall
|2½
|at OLD DOMINION
|at TULANE
|1½
|Temple
|at SETON HALL
|4½
|Providence
|Florida Atlantic
|3½
|at RICE
|at LIPSCOMB
|6½
|Eastern Kentucky
|Bowling Green
|6½
|at NORTHERN ILLINOIS
|at TEXAS TECH
|14½
|Colorado
|at TULSA
|10½
|UAB
|at ARKANSAS STATE
|19½
|UL Monroe
|Troy
|5½
|at TEXAS STATE
|Appalachian State
|2½
|at GEORGIA SOUTHERN
|at SOUTH DAKOTA
|1½
|North Dakota
|Michigan
|15½
|at NORTHWESTERN
|at TEXAS A&M
|7½
|Missouri
|Stanford
|1½
|at BOSTON COLLEGE
|at DEPAUL
|1½
|Creighton
|Wake Forest
|2½
|at GEORGIA TECH
|Cincinnati
|2½
|at KANSAS STATE
|Tennessee
|7½
|at MISSISSIPPI STATE
|Liberty
|3½
|at NEW MEXICO STATE
|at SAN DIEGO
|1½
|Portland
|at PACIFIC
|5½
|Loyola Marymount
|at SANTA CLARA
|13½
|Seattle U
|at SAINT MARY’S (CA)
|24½
|Pepperdine
|at GRAND CANYON
|1½
|New Mexico
|at WASHINGTON
|12½
|Penn State
