Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

February 11, 2026, 12:56 AM

NBA

Wednesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at ORLANDO 10½ (220½) Milwaukee
at CHARLOTTE 6 (233) Atlanta
at CLEVELAND 17½ (237½) Washington
at BOSTON 13½ (225½) Chicago
Detroit (223½) at TORONTO
at PHILADELPHIA (221½) New York
at BROOKLYN (214½) Indiana
at NEW ORLEANS (232½) Miami
at MINNESOTA (238) Portland
at HOUSTON (210½) LA Clippers
at DENVER 13½ (235½) Memphis
Oklahoma City (217½) at PHOENIX
at UTAH (232) Sacramento
San Antonio (218½) at GOLDEN STATE

COLLEGE BASKETBALL

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at WESTERN CAROLINA Citadel
Boston University at ARMY
Colgate at HOLY CROSS
Iowa 10½ at MARYLAND
VCU 12½ at LA SALLE
at OHIO STATE USC
Florida at GEORGIA
at JACKSONVILLE STATE UTEP
at FGCU 12½ North Florida
at KENT STATE 10½ Eastern Michigan
at EAST CAROLINA 11 UTSA
at EAST TENNESSEE STATE 10½ Chattanooga
at SAMFORD Wofford
at MERCER 3 Furman
at NORTH ALABAMA West Georgia
Alabama at OLE MISS
at CLEMSON Virginia Tech
at LAFAYETTE Loyola (MD)
American at LEHIGH
Toledo at WESTERN MICHIGAN
Buffalo at BALL STATE
at UNC GREENSBORO VMI
at QUEENS Austin Peay
at SYRACUSE Cal
Jacksonville at STETSON
South Florida at WICHITA STATE
at CENTRAL ARKANSAS Bellarmine
UConn 10½ at BUTLER
Marshall at OLD DOMINION
at TULANE Temple
at SETON HALL Providence
Florida Atlantic at RICE
at LIPSCOMB Eastern Kentucky
Bowling Green at NORTHERN ILLINOIS
at TEXAS TECH 14½ Colorado
at TULSA 10½ UAB
at ARKANSAS STATE 19½ UL Monroe
Troy at TEXAS STATE
Appalachian State at GEORGIA SOUTHERN
at SOUTH DAKOTA North Dakota
Michigan 15½ at NORTHWESTERN
at TEXAS A&M Missouri
Stanford at BOSTON COLLEGE
at DEPAUL Creighton
Wake Forest at GEORGIA TECH
Cincinnati at KANSAS STATE
Tennessee at MISSISSIPPI STATE
Liberty at NEW MEXICO STATE
at SAN DIEGO Portland
at PACIFIC Loyola Marymount
at SANTA CLARA 13½ Seattle U
at SAINT MARY’S (CA) 24½ Pepperdine
at GRAND CANYON New Mexico
at WASHINGTON 12½ Penn State

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up