Qatar Masters Scores

Thursday
At Doha Golf Club
Doha, Qatar
Purse: $3.2 million
Yardage: 7,508; Par: 72
First Round
|Daniel Hillier, New Zealand
|32-33—65
|Patrick Reed, United States
|34-31—65
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|33-33—66
|Gregorio De Leo, Italy
|33-33—66
|Marcus Kinhult, Sweden
|35-31—66
|Oliver Lindell, Finland
|33-33—66
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|33-33—66
|Kazuma Kobori, New Zealand
|35-32—67
|Joakim Lagergren, Sweden
|36-31—67
|Adam Blomme, Sweden
|33-35—68
|Kota Kaneko, Japan
|34-34—68
|Guido Migliozzi, Italy
|35-33—68
|Richard Sterne, South Africa
|35-33—68
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|35-34—69
|Ugo Coussaud, France
|35-34—69
|Martin Couvra, France
|34-35—69
|Ewen Ferguson, Scotland
|36-33—69
|Ryggs Johnston, United States
|36-33—69
|Tobias Jonsson, Sweden
|37-32—69
|Matthew Jordan, England
|37-32—69
|Daniel Rodrigues, Portugal
|36-33—69
|Jesper Svensson, Sweden
|35-34—69
|Daniel Van Tonder, South Africa
|36-33—69
|Johannes Veerman, United States
|33-36—69
|Matt Wallace, England
|35-34—69
|Paul Waring, England
|36-33—69
|Adri Arnaus, Spain
|24-34—58
|Francesco Laporta, Italy
|38-24—62
|Cameron Adam, Scotland
|36-34—70
|Dan Bradbury, England
|36-34—70
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|33-37—70
|Sean Crocker, United States
|37-33—70
|Quentin Debove, France
|37-33—70
|Wenyi Ding, China
|35-35—70
|Grant Forrest, Scotland
|37-33—70
|Dylan Frittelli, South Africa
|35-35—70
|Julien Guerrier, France
|35-35—70
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|36-34—70
|Nathan Kimsey, England
|36-34—70
|Frederic Lacroix, France
|36-34—70
|Antoine Rozner, France
|37-33—70
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|33-37—70
|Sebastian Soderberg, Sweden
|37-33—70
|Tom Vaillant, France
|34-36—70
|Quim Vidal, Spain
|37-33—70
|Yanhan Zhou, China
|34-36—70
|Jonathan Broomhead, South Africa
|37-34—71
|Jorge Campillo, Spain
|35-36—71
|Clement Charmasson, France
|36-35—71
|Andres Gallegos, Argentina
|35-36—71
|Ricardo Gouveia, Portugal
|38-33—71
|Padraig Harrington, Ireland
|35-36—71
|Rikuya Hoshino, Japan
|35-36—71
|Pablo Larrazabal, Spain
|37-34—71
|Niklas Lemke, Sweden
|31-40—71
|Mikael Lindberg, Sweden
|36-35—71
|Zander Lombard, South Africa
|37-34—71
|David Micheluzzi, Australia
|34-37—71
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|34-37—71
|Taehoon Ok, South Korea
|34-37—71
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|37-34—71
|Renato Paratore, Italy
|36-35—71
|Ryan Peake, Australia
|35-36—71
|David Ravetto, France
|36-35—71
|Jason Scrivener, Australia
|35-36—71
|Brandon Stone, South Africa
|37-34—71
|Mike Toorop, Netherlands
|36-35—71
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|38-33—71
|Jeff Winther, Denmark
|37-34—71
|Sam Bairstow, England
|38-34—72
|Todd Clements, England
|37-35—72
|Hennie Du Plessis, South Africa
|38-34—72
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|35-37—72
|Joel Girrbach, Switzerland
|34-38—72
|Angel Hidalgo, Spain
|35-37—72
|Calum Hill, Scotland
|38-34—72
|Michael Hollick, South Africa
|34-38—72
|Romain Langasque, France
|35-37—72
|James Morrison, England
|38-34—72
|Andrea Pavan, Italy
|35-37—72
|Anthony Quayle, Australia
|35-37—72
|Yuvraj Sandhu, India
|37-35—72
|Andy Sullivan, England
|36-36—72
|Hugo Townsend, Sweden
|37-35—72
|Dominic McGlinchey, Scotland
|26-35—61
|Matthew Baldwin, England
|39-26—65
|Marcus Armitage, England
|37-36—73
|Albin Bergstrom, Sweden
|38-35—73
|Joshua Berry, England
|39-34—73
|Joe Dean, England
|38-35—73
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|37-36—73
|Jeong-Weon Ko, France
|36-37—73
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|38-35—73
|Junghwan Lee, South Korea
|37-36—73
|Marcel Schneider, Germany
|37-36—73
|Shubhankar Sharma, India
|35-38—73
|Maximilian Steinlechner, Austria
|35-38—73
|Bernd Wiesberger, Austria
|37-36—73
|Fred Biondi, Brazil
|37-25—62
|Hunter Logan, United States
|27-35—62
|Aaron Cockerill, Canada
|37-29—66
|Alejandro Del Rey, Spain
|37-29—66
|Ali Saleh Al Kaabi, Qatar
|39-35—74
|Filippo Celli, Italy
|37-37—74
|Jens Dantorp, Sweden
|37-37—74
|Nacho Elvira, Spain
|37-37—74
|Ross Fisher, England
|39-35—74
|Oihan Guillamoundeguy, France
|39-35—74
|Scott Jamieson, Scotland
|38-36—74
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|38-36—74
|Connor McKinney, Australia
|36-38—74
|Felix Mory, France
|37-37—74
|Dylan Naidoo, South Africa
|39-35—74
|Ryan Palmer, United States
|35-39—74
|JC Ritchie, South Africa
|39-35—74
|Daniil Sokolov, Qatar
|36-38—74
|Ashun Wu, China
|40-34—74
|Daniel Young, Scotland
|39-35—74
|Manuel Elvira, Spain
|40-35—75
|Darren Fichardt, South Africa
|38-37—75
|Alex Fitzpatrick, England
|38-37—75
|Casey Jarvis, South Africa
|37-38—75
|Richie Ramsay, Scotland
|38-37—75
|Brandon Robinson-Thompson, England
|39-36—75
|Jack Senior, England
|39-36—75
|Jack Yule, England
|37-38—75
|Andreas Halvorsen, Norway
|42-26—68
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|38-38—76
|Eddie Pepperell, England
|40-36—76
|Connor Syme, Scotland
|39-37—76
|Euan Walker, Scotland
|38-38—76
|Jordan Gumberg, United States
|37-40—77
|David Law, Scotland
|39-38—77
|Luke List, United States
|40-37—77
|Stefano Mazzoli, Italy
|41-36—77
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|39-38—77
|Chris Wood, England
|37-40—77
|Andrew Charles Ikstrums, Australia
|39-39—78
|Ockie Strydom, South Africa
|38-40—78
|Davis Bryant, United States
|40-27—67
|Oliver Fisher, England
|37-34—71
|Reda El Hali, Morocco
|40-39—79
|Justin Harding, South Africa
|40-39—79
|Ali Al Shahrani, Qatar
|43-33—76
