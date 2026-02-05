Live Radio
Qatar Masters Scores

The Associated Press

February 5, 2026, 12:17 PM

Thursday

At Doha Golf Club

Doha, Qatar

Purse: $3.2 million

Yardage: 7,508; Par: 72

First Round

Daniel Hillier, New Zealand 32-33—65
Patrick Reed, United States 34-31—65
Angel Ayora Fanegas, Spain 33-33—66
Gregorio De Leo, Italy 33-33—66
Marcus Kinhult, Sweden 35-31—66
Oliver Lindell, Finland 33-33—66
Jacob Skov Olesen, Denmark 33-33—66
Kazuma Kobori, New Zealand 35-32—67
Joakim Lagergren, Sweden 36-31—67
Adam Blomme, Sweden 33-35—68
Kota Kaneko, Japan 34-34—68
Guido Migliozzi, Italy 35-33—68
Richard Sterne, South Africa 35-33—68
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 35-34—69
Ugo Coussaud, France 35-34—69
Martin Couvra, France 34-35—69
Ewen Ferguson, Scotland 36-33—69
Ryggs Johnston, United States 36-33—69
Tobias Jonsson, Sweden 37-32—69
Matthew Jordan, England 37-32—69
Daniel Rodrigues, Portugal 36-33—69
Jesper Svensson, Sweden 35-34—69
Daniel Van Tonder, South Africa 36-33—69
Johannes Veerman, United States 33-36—69
Matt Wallace, England 35-34—69
Paul Waring, England 36-33—69
Adri Arnaus, Spain 24-34—58
Francesco Laporta, Italy 38-24—62
Cameron Adam, Scotland 36-34—70
Dan Bradbury, England 36-34—70
Rafa Cabrera Bello, Spain 33-37—70
Sean Crocker, United States 37-33—70
Quentin Debove, France 37-33—70
Wenyi Ding, China 35-35—70
Grant Forrest, Scotland 37-33—70
Dylan Frittelli, South Africa 35-35—70
Julien Guerrier, France 35-35—70
Sadom Kaewkanjana, Thailand 36-34—70
Nathan Kimsey, England 36-34—70
Frederic Lacroix, France 36-34—70
Antoine Rozner, France 37-33—70
Jayden Trey Schaper, South Africa 33-37—70
Sebastian Soderberg, Sweden 37-33—70
Tom Vaillant, France 34-36—70
Quim Vidal, Spain 37-33—70
Yanhan Zhou, China 34-36—70
Jonathan Broomhead, South Africa 37-34—71
Jorge Campillo, Spain 35-36—71
Clement Charmasson, France 36-35—71
Andres Gallegos, Argentina 35-36—71
Ricardo Gouveia, Portugal 38-33—71
Padraig Harrington, Ireland 35-36—71
Rikuya Hoshino, Japan 35-36—71
Pablo Larrazabal, Spain 37-34—71
Niklas Lemke, Sweden 31-40—71
Mikael Lindberg, Sweden 36-35—71
Zander Lombard, South Africa 37-34—71
David Micheluzzi, Australia 34-37—71
Niklas Norgaard Moller, Denmark 34-37—71
Taehoon Ok, South Korea 34-37—71
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 37-34—71
Renato Paratore, Italy 36-35—71
Ryan Peake, Australia 35-36—71
David Ravetto, France 36-35—71
Jason Scrivener, Australia 35-36—71
Brandon Stone, South Africa 37-34—71
Mike Toorop, Netherlands 36-35—71
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 38-33—71
Jeff Winther, Denmark 37-34—71
Sam Bairstow, England 38-34—72
Todd Clements, England 37-35—72
Hennie Du Plessis, South Africa 38-34—72
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 35-37—72
Joel Girrbach, Switzerland 34-38—72
Angel Hidalgo, Spain 35-37—72
Calum Hill, Scotland 38-34—72
Michael Hollick, South Africa 34-38—72
Romain Langasque, France 35-37—72
James Morrison, England 38-34—72
Andrea Pavan, Italy 35-37—72
Anthony Quayle, Australia 35-37—72
Yuvraj Sandhu, India 37-35—72
Andy Sullivan, England 36-36—72
Hugo Townsend, Sweden 37-35—72
Dominic McGlinchey, Scotland 26-35—61
Matthew Baldwin, England 39-26—65
Marcus Armitage, England 37-36—73
Albin Bergstrom, Sweden 38-35—73
Joshua Berry, England 39-34—73
Joe Dean, England 38-35—73
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 37-36—73
Jeong-Weon Ko, France 36-37—73
Jacques Kruyswijk, South Africa 38-35—73
Junghwan Lee, South Korea 37-36—73
Marcel Schneider, Germany 37-36—73
Shubhankar Sharma, India 35-38—73
Maximilian Steinlechner, Austria 35-38—73
Bernd Wiesberger, Austria 37-36—73
Fred Biondi, Brazil 37-25—62
Hunter Logan, United States 27-35—62
Aaron Cockerill, Canada 37-29—66
Alejandro Del Rey, Spain 37-29—66
Ali Saleh Al Kaabi, Qatar 39-35—74
Filippo Celli, Italy 37-37—74
Jens Dantorp, Sweden 37-37—74
Nacho Elvira, Spain 37-37—74
Ross Fisher, England 39-35—74
Oihan Guillamoundeguy, France 39-35—74
Scott Jamieson, Scotland 38-36—74
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 38-36—74
Connor McKinney, Australia 36-38—74
Felix Mory, France 37-37—74
Dylan Naidoo, South Africa 39-35—74
Ryan Palmer, United States 35-39—74
JC Ritchie, South Africa 39-35—74
Daniil Sokolov, Qatar 36-38—74
Ashun Wu, China 40-34—74
Daniel Young, Scotland 39-35—74
Manuel Elvira, Spain 40-35—75
Darren Fichardt, South Africa 38-37—75
Alex Fitzpatrick, England 38-37—75
Casey Jarvis, South Africa 37-38—75
Richie Ramsay, Scotland 38-37—75
Brandon Robinson-Thompson, England 39-36—75
Jack Senior, England 39-36—75
Jack Yule, England 37-38—75
Andreas Halvorsen, Norway 42-26—68
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 38-38—76
Eddie Pepperell, England 40-36—76
Connor Syme, Scotland 39-37—76
Euan Walker, Scotland 38-38—76
Jordan Gumberg, United States 37-40—77
David Law, Scotland 39-38—77
Luke List, United States 40-37—77
Stefano Mazzoli, Italy 41-36—77
Rocco Repetto Taylor, Spain 39-38—77
Chris Wood, England 37-40—77
Andrew Charles Ikstrums, Australia 39-39—78
Ockie Strydom, South Africa 38-40—78
Davis Bryant, United States 40-27—67
Oliver Fisher, England 37-34—71
Reda El Hali, Morocco 40-39—79
Justin Harding, South Africa 40-39—79
Ali Al Shahrani, Qatar 43-33—76

