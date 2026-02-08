Qatar Masters Scores

Live Radio
The Associated Press

February 8, 2026, 9:34 AM

Sunday

At Doha Golf Club

Doha, Qatar

Purse: $3.2 million

Yardage: 7,508; Par: 72

Final Round

Patrick Reed, United States (585), $467,362 65-67-70-70—272
Calum Hill, Scotland (389), $302,411 72-69-66-67—274
Jacob Skov Olesen, Denmark (197), $155,329 66-70-68-71—275
Johannes Veerman, United States (197), $155,329 69-68-70-68—275
Angel Ayora Fanegas, Spain (115), $90,998 66-69-70-71—276
Dan Bradbury, England (115), $90,998 70-69-68-69—276
Oliver Lindell, Finland (115), $90,998 66-72-68-70—276
Sebastian Soderberg, Sweden (115), $90,998 70-72-65-69—276
Gregorio De Leo, Italy (65), $51,740 66-71-69-71—277
Kazuma Kobori, New Zealand (65), $51,740 67-70-70-70—277
David Micheluzzi, Australia (65), $51,740 71-66-69-71—277
Antoine Rozner, France (65), $51,740 70-71-66-70—277
Jayden Trey Schaper, South Africa (65), $51,740 70-71-71-65—277
Nacho Elvira, Spain (53), $42,062 74-66-69-69—278
Hennie Du Plessis, South Africa (47), $37,169 72-65-71-71—279
Grant Forrest, Scotland (47), $37,169 70-67-72-70—279
Kota Kaneko, Japan (47), $37,169 68-68-73-70—279
Joakim Lagergren, Sweden (47), $37,169 67-66-73-73—279
Richard Sterne, South Africa (47), $37,169 68-66-75-70—279
Todd Clements, England (40), $31,547 72-67-73-68—280
Dylan Frittelli, South Africa (40), $31,547 70-70-68-72—280
Daniel Hillier, New Zealand (40), $31,547 65-69-71-75—280
Matt Wallace, England (40), $31,547 69-66-73-72—280
Quentin Debove, France (34), $26,529 70-67-72-72—281
Ewen Ferguson, Scotland (34), $26,529 69-66-73-73—281
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe (34), $26,529 72-69-69-71—281
Nathan Kimsey, England (34), $26,529 70-71-70-70—281
Marcus Kinhult, Sweden (34), $26,529 66-73-71-71—281
Frederic Lacroix, France (34), $26,529 70-71-70-70—281
Jason Scrivener, Australia (34), $26,529 71-68-70-72—281
Jesper Svensson, Sweden (34), $26,529 69-68-73-71—281
Matthew Jordan, England (29), $22,406 69-70-74-69—282
Paul Waring, England (29), $22,406 69-68-71-74—282
Rafa Cabrera Bello, Spain (27), $20,756 70-67-72-74—283
Padraig Harrington, Ireland (27), $20,756 71-70-71-71—283
Cameron Adam, Scotland (24), $17,594 70-69-72-73—284
Adam Blomme, Sweden (24), $17,594 68-72-73-71—284
Julien Guerrier, France (24), $17,594 70-71-72-71—284
Mikael Lindberg, Sweden (24), $17,594 71-67-74-72—284
Guido Migliozzi, Italy (24), $17,594 68-70-75-71—284
Niklas Norgaard Moller, Denmark (24), $17,594 71-71-71-71—284
Brandon Stone, South Africa (24), $17,594 71-71-69-73—284
Andy Sullivan, England (24), $17,594 72-69-74-69—284
Pablo Larrazabal, Spain (19), $14,296 71-71-72-71—285
Taehoon Ok, South Korea (19), $14,296 71-71-72-71—285
Ryan Peake, Australia (19), $14,296 71-71-71-72—285
Tom Vaillant, France (19), $14,296 70-71-76-68—285
Adri Arnaus, Spain (17), $12,096 70-71-71-74—286
Oihan Guillamoundeguy, France (17), $12,096 74-68-74-70—286
Tobias Jonsson, Sweden (17), $12,096 69-72-71-74—286
Junghwan Lee, South Korea (17), $12,096 73-69-73-71—286
Francesco Laporta, Italy (14), $9,966 69-72-76-70—287
Adrian Otaegui, United Arab Emirates (14), $9,966 71-71-72-73—287
Renato Paratore, Italy (14), $9,966 71-71-75-70—287
Daniel Van Tonder, South Africa (14), $9,966 69-71-76-71—287
Sam Bairstow, England (12), $9,072 72-70-73-73—288
Kiradech Aphibarnrat, Thailand (10), $8,248 69-69-75-76—289
Clement Charmasson, France (10), $8,248 71-71-76-71—289
Sean Crocker, United States (10), $8,248 70-71-72-76—289
Sadom Kaewkanjana, Thailand (10), $8,248 70-68-76-75—289
Jacques Kruyswijk, South Africa (10), $8,248 73-68-76-72—289
Marcus Armitage, England (9), $7,148 73-68-71-78—290
Romain Langasque, France (9), $7,148 72-70-74-74—290
Bernd Wiesberger, Austria (9), $7,148 73-69-73-75—290
Daniel Rodrigues, Portugal (8), $6,598 69-70-73-79—291
Hugo Townsend, Sweden (8), $6,323 72-66-76-79—293
Mike Toorop, Netherlands (8), $6,048 71-71-75-81—298

