Qatar Masters Par Scores

The Associated Press

February 7, 2026, 9:07 AM

Saturday

At Doha Golf Club

Doha, Qatar

Purse: $3.2 million

Yardage: 7,508; Par: 72

Third Round

Patrick Reed, United States 65-67-70—202 -14
Jacob Skov Olesen, Denmark 66-70-68—204 -12
Angel Ayora Fanegas, Spain 66-69-70—205 -11
Daniel Hillier, New Zealand 65-69-71—205 -11
Gregorio De Leo, Italy 66-71-69—206 -10
Joakim Lagergren, Sweden 67-66-73—206 -10
Oliver Lindell, Finland 66-72-68—206 -10
David Micheluzzi, Australia 71-66-69—206 -10
Dan Bradbury, England 70-69-68—207 -9
Calum Hill, Scotland 72-69-66—207 -9
Kazuma Kobori, New Zealand 67-70-70—207 -9
Antoine Rozner, France 70-71-66—207 -9
Sebastian Soderberg, Sweden 70-72-65—207 -9
Johannes Veerman, United States 69-68-70—207 -9
Hennie Du Plessis, South Africa 72-65-71—208 -8
Ewen Ferguson, Scotland 69-66-73—208 -8
Dylan Frittelli, South Africa 70-70-68—208 -8
Matt Wallace, England 69-66-73—208 -8
Paul Waring, England 69-68-71—208 -8
Rafa Cabrera Bello, Spain 70-67-72—209 -7
Quentin Debove, France 70-67-72—209 -7
Nacho Elvira, Spain 74-66-69—209 -7
Grant Forrest, Scotland 70-67-72—209 -7
Kota Kaneko, Japan 68-68-73—209 -7
Jason Scrivener, Australia 71-68-70—209 -7
Richard Sterne, South Africa 68-66-75—209 -7
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 72-69-69—210 -6
Marcus Kinhult, Sweden 66-73-71—210 -6
Jesper Svensson, Sweden 69-68-73—210 -6
Cameron Adam, Scotland 70-69-72—211 -5
Nathan Kimsey, England 70-71-70—211 -5
Frederic Lacroix, France 70-71-70—211 -5
Brandon Stone, South Africa 71-71-69—211 -5
Marcus Armitage, England 73-68-71—212 -4
Adri Arnaus, Spain 70-71-71—212 -4
Todd Clements, England 72-67-73—212 -4
Padraig Harrington, Ireland 71-70-71—212 -4
Tobias Jonsson, Sweden 69-72-71—212 -4
Mikael Lindberg, Sweden 71-67-74—212 -4
Daniel Rodrigues, Portugal 69-70-73—212 -4
Jayden Trey Schaper, South Africa 70-71-71—212 -4
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 69-69-75—213 -3
Adam Blomme, Sweden 68-72-73—213 -3
Sean Crocker, United States 70-71-72—213 -3
Julien Guerrier, France 70-71-72—213 -3
Matthew Jordan, England 69-70-74—213 -3
Guido Migliozzi, Italy 68-70-75—213 -3
Niklas Norgaard Moller, Denmark 71-71-71—213 -3
Ryan Peake, Australia 71-71-71—213 -3
Sadom Kaewkanjana, Thailand 70-68-76—214 -2
Pablo Larrazabal, Spain 71-71-72—214 -2
Taehoon Ok, South Korea 71-71-72—214 -2
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 71-71-72—214 -2
Hugo Townsend, Sweden 72-66-76—214 -2
Sam Bairstow, England 72-70-73—215 -1
Junghwan Lee, South Korea 73-69-73—215 -1
Andy Sullivan, England 72-69-74—215 -1
Bernd Wiesberger, Austria 73-69-73—215 -1
Oihan Guillamoundeguy, France 74-68-74—216 E
Romain Langasque, France 72-70-74—216 E
Daniel Van Tonder, South Africa 69-71-76—216 E
Jacques Kruyswijk, South Africa 73-68-76—217 +1
Francesco Laporta, Italy 69-72-76—217 +1
Renato Paratore, Italy 71-71-75—217 +1
Mike Toorop, Netherlands 71-71-75—217 +1
Tom Vaillant, France 70-71-76—217 +1
Clement Charmasson, France 71-71-76—218 +2

