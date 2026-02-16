Olympic Women’s Hockey Glance

Group A
Group B
Thursday, February 5
Sweden 4, Germany 1
Italy 4, France 1
United States 5, Czech Republic 1
Friday, February 6
Japan 3, France 2
Switzerland 4, Czech Republic 3, F/SO
Saturday, February 7
Germany 5, Japan 2
Sweden 6, Italy 1
United States 5, Finland 0
Canada 4, Switzerland 0
Sunday, February 8
Sweden 4, France 0
Czech Republic 2, Finland 0
Monday, February 9
Italy 3, Japan 2
Germany 2, France 1, OT
United States 5, Switzerland 0
Canada 5, Czech Republic 1
Tuesday, February 10
Sweden 4, Japan 0
Germany 2, Italy 1
United States 5, Canada 0
Finland 3, Switzerland 1
Thursday, February 12
Canada 5, Finland 0
Friday, February 13
Quarterfinals
Sweden 2, Czech Republic 0
United States 6, Italy 0
Saturday, February 14
Quarterfinals
Canada 5, Germany 1
Switzerland 1, Finland 0
Monday, February 16
Semifinals
United States 5, Sweden 0
Canada 2, Switzerland 1
Thursday, February 19
Final
Bronze Medal Game, Sweden vs. Switzerland, 2:40 p.m. local/8:40 a.m. EST
Gold Medal Game, United States vs. Canada, 7:10 p.m. local/1:10 p.m. EST
