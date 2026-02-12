Live Radio
Home » Sports » Olympic Women's Hockey Glance

Olympic Women’s Hockey Glance

The Associated Press

February 12, 2026, 11:55 AM

Group A

Group B

Thursday, February 5

Sweden 4, Germany 1

Italy 4, France 1

United States 5, Czech Republic 1

Friday, February 6

Japan 3, France 2

Switzerland 4, Czech Republic 3, F/SO

Saturday, February 7

Germany 5, Japan 2

Sweden 6, Italy 1

United States 5, Finland 0

Canada 4, Switzerland 0

Sunday, February 8

Sweden 4, France 0

Czech Republic 2, Finland 0

Monday, February 9

Italy 3, Japan 2

Germany 2, France 1, OT

United States 5, Switzerland 0

Canada 5, Czech Republic 1

Tuesday, February 10

Sweden 4, Japan 0

Germany 2, Italy 1

United States 5, Canada 0

Finland 3, Switzerland 1

Thursday, February 12

Canada 5, Finland 0

Friday, February 13

Quarterfinals

Czech Republic vs. Sweden, 4:40 p.m. local/10:40 a.m. EST

United States vs. Italy, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST

Saturday, February 14

Quarterfinals

Canada vs. Germany, 4:40 p.m. local/10:40 a.m. EST

Finland vs. Switzerland, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST

Monday, February 16

Semifinals

TBD vs. TBD, 4:40 p.m. local/10:40 a.m. EST

TBD vs. TBD, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST

Thursday, February 19

Final

Bronze Medal Game, 2:40 p.m. local/8:40 a.m. EST

Gold Medal Game, 7:10 p.m. local/1:10 p.m. EST

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up