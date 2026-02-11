Olympic Men’s Hockey Glance

Group A
Group B
Group C
Wednesday, February 11
Slovakia 4, Finland 1
Sweden 5, Italy 2
Thursday, February 12
Switzerland vs. France, 12:10 p.m. local/6:10 a.m. EST
Czech Republic vs. Canada, 4:40 p.m. local/10:40 a.m. EST
Germany vs. Denmark, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST
Latvia vs. United States, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST
Friday, February 13
Finland vs. Sweden, 12:10 p.m. local/6:10 a.m. EST
Italy vs. Slovakia, 12:10 p.m. local/6:10 a.m. EST
France vs. Czech Republic, 4:40 p.m. local/10:40 a.m. EST
Canada vs. Switzerland, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST
Saturday, February 14
Germany vs. Latvia, 12:10 p.m. local/6:10 a.m. EST
Sweden vs. Slovakia, 12:10 p.m. local/6:10 a.m. EST
Finland vs. Italy, 4:40 p.m. local/10:40 a.m. EST
United States vs. Denmark, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST
Sunday, February 15
Switzerland vs. Czech Republic, 12:10 p.m. local/6:10 a.m. EST
Canada vs. France, 4:40 p.m. local/10:40 a.m. EST
Denmark vs. Latvia, 7:10 p.m. local/1:10 p.m. EST
United States vs. Germany, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST
Monday, February 17
Qualifiers
TBD vs. TBD, 12:10 p.m. local/6:10 a.m. EST
TBD vs. TBD, 12:10 p.m. local/6:10 a.m. EST
TBD vs. TBD, 4:40 p.m. local/10:40 a.m. EST
TBD vs. TBD, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST
Tuesday, February 18
Quarterfinals
TBD vs. TBD, 12:10 p.m. local/6:10 a.m. EST
TBD vs. TBD, 4:40 p.m. local/10:40 a.m. EST
TBD vs. TBD, 6:10 p.m. local/12:10 p.m. EST
TBD vs. TBD, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST
Thursday, February 20
Semifinals
TBD vs. TBD, 4:40 p.m. local/10:40 a.m. EST
TBD vs. TBD, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST
Saturday
, February 21
Final
Bronze Medal Game, TBD vs. TBD, 8:40 p.m. local/2:40 p.m. EST
Sunday, February 22
Final
Gold Medal Game, TBD vs. TBD, 2:10 p.m. local/8:10 a.m. EST
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.