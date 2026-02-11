Live Radio
Home » Sports » Olympic Men's Hockey Glance

Olympic Men’s Hockey Glance

The Associated Press

February 11, 2026, 5:45 PM

Group A

Group B

Group C

Wednesday, February 11

Slovakia 4, Finland 1

Sweden 5, Italy 2

Thursday, February 12

Switzerland vs. France, 12:10 p.m. local/6:10 a.m. EST

Czech Republic vs. Canada, 4:40 p.m. local/10:40 a.m. EST

Germany vs. Denmark, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST

Latvia vs. United States, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST

Friday, February 13

Finland vs. Sweden, 12:10 p.m. local/6:10 a.m. EST

Italy vs. Slovakia, 12:10 p.m. local/6:10 a.m. EST

France vs. Czech Republic, 4:40 p.m. local/10:40 a.m. EST

Canada vs. Switzerland, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST

Saturday, February 14

Germany vs. Latvia, 12:10 p.m. local/6:10 a.m. EST

Sweden vs. Slovakia, 12:10 p.m. local/6:10 a.m. EST

Finland vs. Italy, 4:40 p.m. local/10:40 a.m. EST

United States vs. Denmark, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST

Sunday, February 15

Switzerland vs. Czech Republic, 12:10 p.m. local/6:10 a.m. EST

Canada vs. France, 4:40 p.m. local/10:40 a.m. EST

Denmark vs. Latvia, 7:10 p.m. local/1:10 p.m. EST

United States vs. Germany, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST

Monday, February 17

Qualifiers

TBD vs. TBD, 12:10 p.m. local/6:10 a.m. EST

TBD vs. TBD, 12:10 p.m. local/6:10 a.m. EST

TBD vs. TBD, 4:40 p.m. local/10:40 a.m. EST

TBD vs. TBD, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST

Tuesday, February 18

Quarterfinals

TBD vs. TBD, 12:10 p.m. local/6:10 a.m. EST

TBD vs. TBD, 4:40 p.m. local/10:40 a.m. EST

TBD vs. TBD, 6:10 p.m. local/12:10 p.m. EST

TBD vs. TBD, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST

Thursday, February 20

Semifinals

TBD vs. TBD, 4:40 p.m. local/10:40 a.m. EST

TBD vs. TBD, 9:10 p.m. local/3:10 p.m. EST

Saturday

, February 21

Final

Bronze Medal Game, TBD vs. TBD, 8:40 p.m. local/2:40 p.m. EST

Sunday, February 22

Final

Gold Medal Game, TBD vs. TBD, 2:10 p.m. local/8:10 a.m. EST

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up