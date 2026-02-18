NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Wednesday
No. 1 UConn (28-0) beat Villanova 83-69. Next: vs. Providence, Sunday.
No. 2 UCLA (25-1) did not play. Next: vs. Washington, Thursday.
No. 3 South Carolina (25-2) did not play. Next: at No. 25 Alabama, Thursday.
No. 4 Texas (24-3) did not play. Next: at Arkansas, Thursday.
No. 5 Vanderbilt (24-3) did not play. Next: vs. No. 16 Kentucky, Sunday.
No. 6 Michigan (22-4) did not play. Next: at No. 13 Iowa, Sunday.
No. 7 LSU (22-4) did not play. Next: at No. 17 Ole Miss, Thursday.
No. 8 Louisville (24-4) did not play. Next: vs. Virginia, Sunday.
No. 9 Duke (19-6) did not play. Next: vs. North Carolina State, Thursday.
No. 10 Ohio State (22-5) lost to No. 23 Minnesota 74-61. Next: vs. USC, Sunday.
No. 11 Oklahoma (19-6) did not play. Next: at No. 24 Georgia, Thursday.
No. 12 TCU (24-4) beat Houston 72-50. Next: vs. Iowa State, Sunday.
No. 13 Iowa (20-5) did not play. Next: at Purdue, Thursday.
No. 14 Maryland (21-6) did not play. Next: vs. Purdue, Sunday.
No. 15 Baylor (22-6) lost to No. 20 Texas Tech 87-56. Next: vs. Arizona, Saturday.
No. 16 Kentucky (20-7) did not play. Next: at No. 5 Vanderbilt, Sunday.
No. 17 Ole Miss (21-6) did not play. Next: vs. No. 7 LSU, Thursday.
No. 18 Michigan State (21-6) beat Northwestern 104-68. Next: at No. 23 Minnesota, Sunday.
No. 19 West Virginia (21-6) did not play. Next: vs. Oklahoma State, Saturday.
No. 20 Texas Tech (24-4) beat No. 15 Baylor 87-56. Next: at Colorado, Saturday.
No. 21 Tennessee (16-8) did not play. Next: vs. Texas A&M, Thursday.
No. 22 North Carolina (21-6) did not play. Next: at Virginia Tech, Thursday.
No. 23 Minnesota (21-6) beat No. 10 Ohio State 74-61. Next: vs. No. 18 Michigan State, Sunday.
No. 24 Georgia (20-6) did not play. Next: vs. No. 11 Oklahoma, Thursday.
No. 25 Alabama (20-6) did not play. Next: vs. No. 3 South Carolina, Thursday.
