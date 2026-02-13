NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Friday
No. 1 UConn (26-0) did not play. Next: at Marquette, Saturday.
No. 2 UCLA (24-1) did not play. Next: vs. Indiana, Sunday.
No. 3 South Carolina (24-2) did not play. Next: at No. 6 LSU, Saturday.
No. 4 Texas (23-3) did not play. Next: at No. 22 Tennessee, Sunday.
No. 5 Vanderbilt (24-2) did not play. Next: at Georgia, Sunday.
No. 6 LSU (22-3) did not play. Next: vs. No. 3 South Carolina, Saturday.
No. 7 Michigan (21-4) did not play. Next: vs. No. 13 Michigan State, Sunday.
No. 8 Ohio State (22-3) did not play. Next: vs. No. 20 Maryland, Sunday.
No. 9 Louisville (23-4) did not play. Next: vs. Florida State, Sunday.
No. 10 Oklahoma (18-6) did not play. Next: at No. 23 Alabama, Sunday.
No. 11 Duke (18-6) did not play. Next: vs. No. 21 North Carolina, Sunday.
No. 12 Baylor (21-5) did not play. Next: at UCF, Sunday.
No. 13 Michigan State (20-5) did not play. Next: at No. 7 Michigan, Sunday.
No. 14 Ole Miss (20-5) did not play. Next: at No. 18 Kentucky, Sunday.
No. 15 Iowa (19-5) did not play. Next: at Purdue, Thursday.
No. 16 Texas Tech (23-3) did not play. Next: at Oklahoma State, Saturday.
No. 17 TCU (22-4) did not play. Next: vs. No. 19 West Virginia, Sunday.
No. 18 Kentucky (19-7) did not play. Next: vs. No. 14 Ole Miss, Sunday.
No. 19 West Virginia (21-5) did not play. Next: at No. 17 TCU, Sunday.
No. 20 Maryland (20-6) did not play. Next: at No. 8 Ohio State, Sunday.
No. 21 North Carolina (21-5) did not play. Next: at No. 11 Duke, Sunday.
No. 22 Tennessee (16-6) did not play. Next: vs. No. 4 Texas, Sunday.
No. 23 Alabama (20-5) did not play. Next: vs. No. 10 Oklahoma, Sunday.
No. 24 Princeton (19-3) lost to Columbia 70-56. Next: at Cornell, Saturday.
No. 25 Washington (18-7) did not play. Next: vs. Oregon, Sunday.
