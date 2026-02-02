NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Monday
No. 1 UConn (23-0) did not play. Next: at DePaul, Wednesday.
No. 2 UCLA (21-1) did not play. Next: vs. Rutgers, Wednesday.
No. 3 South Carolina (22-2) beat Texas A&M 71-56. Next: vs. Mississippi State, Thursday.
No. 4 Texas (21-2) did not play. Next: vs. No. 5 LSU, Thursday.
No. 5 LSU (21-2) did not play. Next: at No. 4 Texas, Thursday.
No. 6 Louisville (21-3) did not play. Next: vs. No. 17 Duke, Thursday.
No. 7 Vanderbilt (21-2) did not play. Next: at No. 16 Kentucky, Thursday.
No. 8 Michigan (19-3) did not play. Next: vs. Nebraska, Wednesday.
No. 9 Ohio State (20-3) did not play. Next: at No. 24 Washington, Thursday.
No. 10 Iowa (18-4) did not play. Next: vs. Minnesota, Thursday.
No. 11 Oklahoma (17-5) did not play. Next: at No. 7 Vanderbilt, Monday.
No. 12 Michigan State (19-3) did not play. Next: vs. No. 22 Maryland, Wednesday.
No. 13 Ole Miss (19-4) beat Auburn 71-45. Next: at No. 21 Alabama, Thursday.
No. 14 TCU (20-3) did not play. Next: vs. Houston, Wednesday.
No. 15 Baylor (19-4) did not play. Next: at Cincinnati, Wednesday.
No. 16 Kentucky (18-5) did not play. Next: vs. No. 7 Vanderbilt, Thursday.
No. 17 Duke (16-6) did not play. Next: at No. 6 Louisville, Thursday.
No. 18 Texas Tech (21-3) did not play. Next: at Houston, Saturday.
No. 19 Tennessee (14-5) did not play. Next: at Georgia, Thursday.
No. 20 West Virginia (18-5) did not play. Next: at Colorado, Wednesday.
No. 21 Alabama (19-4) did not play. Next: vs. No. 13 Ole Miss, Thursday.
No. 22 Maryland (17-6) did not play. Next: at No. 12 Michigan State, Wednesday.
No. 23 Princeton (18-2) did not play. Next: vs. Penn, Friday.
No. 24 Washington (17-5) did not play. Next: vs. No. 9 Ohio State, Thursday.
No. 25 North Carolina (18-5) beat North Carolina State 61-59. Next: vs. Clemson, Thursday.
