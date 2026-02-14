NCAA Men’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Saturday’s Games
No. 1 Arizona (23-1) vs. No. 16 Texas Tech (18-6), 6:30 p.m.
No. 2 Michigan (23-1) vs. UCLA (17-7), 12:45 p.m.
No. 3 Houston (22-2) vs. Kansas State (10-14), 4 p.m.
No. 4 Duke (22-2) vs. No. 20 Clemson (20-5), Noon
No. 5 Iowa State (21-3) vs. No. 9 Kansas (19-5), 1 p.m.
No. 6 UConn (23-2) vs. Georgetown (13-11), 8 p.m.
No. 7 Nebraska (21-3) vs. Northwestern (10-15), 1 p.m.
No. 11 North Carolina (19-5) vs. Pittsburgh (9-16), 2 p.m.
No. 12 Gonzaga (24-2) at Santa Clara (22-5), 10:30 p.m.
No. 13 Purdue (20-4) at Iowa (18-6), 5 p.m.
No. 14 Florida (18-6) vs. No. 25 Kentucky (17-7), 3 p.m.
No. 15 Virginia (21-3) vs. Ohio State (16-8) at Nashville, Tenn., 8 p.m.
No. 17 St. John’s (19-5) at Providence (11-14), 1 p.m.
No. 19 Vanderbilt (20-4) vs. Texas A&M (17-7), 1 p.m.
No. 21 Arkansas (18-6) vs. Auburn (14-10), 8:30 p.m.
No. 22 BYU (18-6) vs. Colorado (14-11), 4 p.m.
No. 24 Louisville (18-6) vs. Baylor (13-11) at Fort Worth, Texas, 4 p.m.
Sunday’s Games
No. 8 Illinois (20-5) vs. Indiana (17-8), 1 p.m.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.