NCAA Men’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Saturday’s Games
No. 1 Arizona (22-0) vs. Oklahoma State (16-6), 4 p.m.
No. 4 Duke (21-1) at No. 14 North Carolina (18-4), 6:30 p.m.
No. 5 Illinois (20-3) at No. 10 Michigan State (19-4), 8 p.m.
No. 6 Gonzaga (22-2) at Oregon State (13-12), 6 p.m.
No. 7 Iowa State (20-2) vs. Baylor (13-9), 2 p.m.
No. 8 Houston (20-2) at No. 16 BYU (17-5), 10:30 p.m.
No. 9 Nebraska (20-2) at Rutgers (9-14), Noon
No. 11 Kansas (17-5) vs. Utah (9-13), 2:30 p.m.
No. 12 Purdue (18-4) vs. Oregon (8-14), 1 p.m.
No. 15 Vanderbilt (19-3) vs. Oklahoma (11-12), 3:30 p.m.
No. 17 Florida (16-6) at Texas A&M (17-5), 8:30 p.m.
No. 18 Virginia (19-3) vs. Syracuse (13-10), Noon
No. 19 Saint Louis (22-1) vs. La Salle (7-16), 3 p.m.
No. 20 Clemson (19-4) at California (17-6), 8 p.m.
No. 21 Arkansas (16-6) at Mississippi State (11-11), Noon
No. 23 Miami (OH) (23-0) at Marshall (15-8), 4 p.m.
No. 24 Louisville (16-6) at Wake Forest (11-11), Noon
No. 25 Tennessee (16-6) at Kentucky (16-7), 8:30 p.m.
Sunday’s Games
No. 2 Michigan (21-1) at Ohio State (15-7), 1 p.m.
No. 13 Texas Tech (16-6) at West Virginia (15-8), 1 p.m.
