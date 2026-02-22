NCAA Men’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 Michigan (25-2) beat No. 7 Purdue 91-80; lost to No. 3 Duke 68-63.
No. 2 Houston (23-4) lost to No. 6 Iowa State 70-67; lost to No. 4 Arizona 73-66.
No. 3 Duke (25-2) beat Syracuse 101-64; beat No. 1 Michigan 68-63.
No. 4 Arizona (25-2) beat No. 23 BYU 75-68; beat No. 2 Houston 73-66.
No. 5 UConn (25-3) lost to Creighton 91-84; beat Villanova 73-63.
No. 6 Iowa State (23-3) beat No. 2 Houston 70-67.
No. 7 Purdue (22-5) lost to No. 1 Michigan 91-80; beat Indiana 93-64.
No. 8 Kansas (20-7) beat Oklahoma State 81-69; lost to Cincinnati 84-68.
No. 9 Nebraska (23-4) lost to Iowa 57-52; beat Penn State 87-64.
No. 10 Illinois (22-6) beat USC 101-65; lost to UCLA 95-94, OT.
No. 11 Gonzaga (27-2) beat San Francisco 80-59; beat Pacific 71-62.
No. 12 Florida (21-6) beat South Carolina 76-62; beat Ole Miss 94-75.
No. 13 Texas Tech (20-7) lost to Arizona State 72-67; beat Kansas State 100-72.
No. 14 Virginia (24-3) beat Georgia Tech 94-68; beat Miami (FL) 86-83.
No. 15 Michigan State (21-5) beat UCLA 82-59.
No. 16 North Carolina (21-6) lost to North Carolina State 82-58; beat Syracuse 77-64.
No. 17 St. John’s (22-5) beat Marquette 76-70; beat Creighton 81-52.
No. 18 Saint Louis (25-2) lost to Rhode Island 81-76; beat VCU 88-75.
No. 19 Vanderbilt (21-6) lost to Missouri 81-80; lost to Tennessee 69-65.
No. 20 Arkansas (20-7) lost to No. 25 Alabama 117-115, 2OT; beat Missouri 94-86.
No. 21 Louisville (20-7) lost to SMU 95-85; beat Georgia Tech 87-70.
No. 22 Miami (OH) (27-0) beat UMass 86-77; beat Bowling Green 91-77.
No. 23 BYU (19-7) lost to No. 4 Arizona 75-68.
No. 24 Wisconsin (18-8) lost to Ohio State 86-69.
No. 25 Alabama (20-7) beat No. 20 Arkansas 117-115, 2OT; beat LSU 90-83.
