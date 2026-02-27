NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Friday
No. 1 Duke (26-2) did not play. Next: vs. No. 11 Virginia, Saturday.
No. 2 Arizona (26-2) did not play. Next: vs. No. 14 Kansas, Saturday.
No. 3 Michigan (27-2) beat No. 10 Illinois 84-70. Next: at Iowa, Thursday.
No. 4 Iowa State (24-4) did not play. Next: vs. No. 16 Texas Tech, Saturday.
No. 5 Houston (23-5) did not play. Next: vs. Colorado, Saturday.
No. 6 UConn (26-3) did not play. Next: vs. Seton Hall, Saturday.
No. 7 Florida (22-6) did not play. Next: vs. No. 20 Arkansas, Saturday.
No. 8 Purdue (22-6) did not play. Next: at Ohio State, Sunday.
No. 9 Gonzaga (28-2) did not play. Next: at Saint Mary’s, Saturday.
No. 10 Illinois (22-7) lost to No. 3 Michigan 84-70. Next: vs. Oregon, Tuesday.
No. 11 Virginia (25-3) did not play. Next: at No. 1 Duke, Saturday.
No. 12 Nebraska (24-4) did not play. Next: at USC, Saturday.
No. 13 Michigan State (23-5) did not play. Next: at Indiana, Sunday.
No. 14 Kansas (21-7) did not play. Next: at No. 2 Arizona, Saturday.
No. 15 St. John’s (22-6) did not play. Next: vs. Villanova, Saturday.
No. 16 Texas Tech (21-7) did not play. Next: at No. 4 Iowa State, Saturday.
No. 17 Alabama (21-7) did not play. Next: at No. 22 Tennessee, Saturday.
No. 18 North Carolina (22-6) did not play. Next: vs. Virginia Tech, Saturday.
No. 19 BYU (20-8) did not play. Next: at West Virginia, Saturday.
No. 20 Arkansas (21-7) did not play. Next: at No. 7 Florida, Saturday.
No. 21 Miami (OH) (29-0) beat Western Michigan 69-67. Next: vs. Toledo, Tuesday.
No. 22 Tennessee (20-8) did not play. Next: vs. No. 17 Alabama, Saturday.
No. 23 Saint Louis (25-3) did not play. Next: vs. Duquesne, Saturday.
No. 24 Louisville (20-8) did not play. Next: at Clemson, Saturday.
No. 25 Vanderbilt (22-6) did not play. Next: at Kentucky, Saturday.
