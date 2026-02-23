NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Monday
No. 1 Duke (25-2) did not play. Next: at Notre Dame, Tuesday.
No. 2 Arizona (25-2) did not play. Next: at Baylor, Tuesday.
No. 3 Michigan (25-2) did not play. Next: vs. Minnesota, Tuesday.
No. 4 Iowa State (23-4) did not play. Next: at Utah, Tuesday.
No. 5 Houston (23-5) lost to No. 14 Kansas 69-56. Next: vs. Colorado, Saturday.
No. 6 UConn (25-3) did not play. Next: vs. No. 15 St. John’s, Wednesday.
No. 7 Florida (21-6) did not play. Next: at Texas, Wednesday.
No. 8 Purdue (22-5) did not play. Next: vs. No. 13 Michigan State, Thursday.
No. 9 Gonzaga (27-2) did not play. Next: vs. Portland, Wednesday.
No. 10 Illinois (22-6) did not play. Next: vs. No. 3 Michigan, Friday.
No. 11 Virginia (24-3) did not play. Next: vs. North Carolina State, Tuesday.
No. 12 Nebraska (23-4) did not play. Next: vs. Maryland, Wednesday.
No. 13 Michigan State (22-5) did not play. Next: at No. 8 Purdue, Thursday.
No. 14 Kansas (21-7) beat No. 5 Houston 69-56. Next: at No. 2 Arizona, Saturday.
No. 15 St. John’s (22-5) did not play. Next: at No. 6 UConn, Wednesday.
No. 16 Texas Tech (20-7) did not play. Next: vs. Cincinnati, Tuesday.
No. 17 Alabama (20-7) did not play. Next: vs. Mississippi State, Wednesday.
No. 18 North Carolina (22-6) beat No. 24 Louisville 77-74. Next: vs. Virginia Tech, Saturday.
No. 19 BYU (20-7) did not play. Next: vs. UCF, Tuesday.
No. 20 Arkansas (20-7) did not play. Next: vs. Texas A&M, Wednesday.
No. 21 Miami (OH) (27-0) did not play. Next: at Eastern Michigan, Tuesday.
No. 22 Tennessee (20-7) did not play. Next: at Missouri, Tuesday.
No. 23 Saint Louis (25-2) did not play. Next: at Dayton, Tuesday.
No. 24 Louisville (20-8) lost to No. 18 North Carolina 77-74. Next: at Clemson, Saturday.
No. 25 Vanderbilt (21-6) did not play. Next: vs. Georgia, Wednesday.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.