NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Monday
No. 1 Michigan (24-1) did not play. Next: at No. 7 Purdue, Tuesday.
No. 2 Houston (23-3) lost to No. 6 Iowa State 70-67. Next: vs. No. 4 Arizona, Saturday.
No. 3 Duke (24-2) beat Syracuse 101-64. Next: vs. No. 1 Michigan, Saturday.
No. 4 Arizona (23-2) did not play. Next: vs. No. 23 BYU, Wednesday.
No. 5 UConn (24-2) did not play. Next: vs. Creighton, Wednesday.
No. 6 Iowa State (23-3) beat No. 2 Houston 70-67. Next: at No. 23 BYU, Saturday.
No. 7 Purdue (21-4) did not play. Next: vs. No. 1 Michigan, Tuesday.
No. 8 Kansas (19-6) did not play. Next: at Oklahoma State, Wednesday.
No. 9 Nebraska (22-3) did not play. Next: at Iowa, Tuesday.
No. 10 Illinois (21-5) did not play. Next: at USC, Wednesday.
No. 11 Gonzaga (25-2) did not play. Next: at San Francisco, Wednesday.
No. 12 Florida (19-6) did not play. Next: vs. South Carolina, Tuesday.
No. 13 Texas Tech (19-6) did not play. Next: at Arizona State, Tuesday.
No. 14 Virginia (22-3) did not play. Next: at Georgia Tech, Wednesday.
No. 15 Michigan State (20-5) did not play. Next: vs. UCLA, Tuesday.
No. 16 North Carolina (20-5) did not play. Next: at North Carolina State, Tuesday.
No. 17 St. John’s (20-5) did not play. Next: at Marquette, Wednesday.
No. 18 Saint Louis (24-1) did not play. Next: at Rhode Island, Tuesday.
No. 19 Vanderbilt (21-4) did not play. Next: at Missouri, Wednesday.
No. 20 Arkansas (19-6) did not play. Next: at No. 25 Alabama, Wednesday.
No. 21 Louisville (19-6) did not play. Next: at SMU, Tuesday.
No. 22 Miami (OH) (25-0) did not play. Next: at UMass, Tuesday.
No. 23 BYU (19-6) did not play. Next: at No. 4 Arizona, Wednesday.
No. 24 Wisconsin (18-7) did not play. Next: at Ohio State, Tuesday.
No. 25 Alabama (18-7) did not play. Next: vs. No. 20 Arkansas, Wednesday.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.