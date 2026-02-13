NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Friday
No. 1 Arizona (23-1) did not play. Next: vs. No. 16 Texas Tech, Saturday.
No. 2 Michigan (23-1) did not play. Next: vs. UCLA, Saturday.
No. 3 Houston (22-2) did not play. Next: vs. Kansas State, Saturday.
No. 4 Duke (22-2) did not play. Next: vs. No. 20 Clemson, Saturday.
No. 5 Iowa State (21-3) did not play. Next: vs. No. 9 Kansas, Saturday.
No. 6 UConn (23-2) did not play. Next: vs. Georgetown, Saturday.
No. 7 Nebraska (21-3) did not play. Next: vs. Northwestern, Saturday.
No. 8 Illinois (20-5) did not play. Next: vs. Indiana, Sunday.
No. 9 Kansas (19-5) did not play. Next: at No. 5 Iowa State, Saturday.
No. 10 Michigan State (20-5) lost to Wisconsin 92-71. Next: vs. UCLA, Tuesday.
No. 11 North Carolina (19-5) did not play. Next: vs. Pittsburgh, Saturday.
No. 12 Gonzaga (24-2) did not play. Next: at Santa Clara, Saturday.
No. 13 Purdue (20-4) did not play. Next: at Iowa, Saturday.
No. 14 Florida (18-6) did not play. Next: vs. No. 25 Kentucky, Saturday.
No. 15 Virginia (21-3) did not play. Next: at Ohio State, Saturday.
No. 16 Texas Tech (18-6) did not play. Next: at No. 1 Arizona, Saturday.
No. 17 St. John’s (19-5) did not play. Next: at Providence, Saturday.
No. 18 Saint Louis (24-1) beat Loyola Chicago 86-59. Next: at Rhode Island, Tuesday.
No. 19 Vanderbilt (20-4) did not play. Next: vs. Texas A&M, Saturday.
No. 20 Clemson (20-5) did not play. Next: at No. 4 Duke, Saturday.
No. 21 Arkansas (18-6) did not play. Next: vs. Auburn, Saturday.
No. 22 BYU (18-6) did not play. Next: vs. Colorado, Saturday.
No. 23 Miami (OH) (25-0) beat Ohio 90-74. Next: at UMass, Tuesday.
No. 24 Louisville (18-6) did not play. Next: at Baylor, Saturday.
No. 25 Kentucky (17-7) did not play. Next: at No. 14 Florida, Saturday.
