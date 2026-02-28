Live Radio
Home » Sports » Investec South African Open…

Investec South African Open Championship Par Scores

The Associated Press

February 28, 2026, 10:05 AM

Saturday

At Stellenbosch GC

Stellenbosch, South Africa

Purse: $1.5 million

Yardage: 7,213; Par: 70

Third Round

Casey Jarvis, South Africa 67-68-64—199 -11
Hennie Du Plessis, South Africa 70-63-67—200 -10
Francesco Laporta, Italy 66-64-70—200 -10
Calum Hill, Scotland 70-67-65—202 -8
Xander Basson, South Africa 67-70-66—203 -7
Nathan Kimsey, England 66-65-72—203 -7
Kieron Van Wyk, South Africa 70-69-64—203 -7
Angel Ayora Fanegas, Spain 67-70-67—204 -6
Dean Burmester, South Africa 65-67-72—204 -6
Joe Dean, England 65-68-71—204 -6
Branden Grace, South Africa 69-66-69—204 -6
Frederic Lacroix, France 69-71-64—204 -6
Haydn Porteous, South Africa 67-69-68—204 -6
Daniel Van Tonder, South Africa 72-68-64—204 -6
Rafa Cabrera Bello, Spain 70-68-67—205 -5
Alejandro Del Rey, Spain 65-69-71—205 -5
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 67-68-70—205 -5
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 67-67-72—206 -4
Sam Bairstow, England 69-70-67—206 -4
Keenan Davidse, South Africa 72-66-68—206 -4
Rikuya Hoshino, Japan 67-67-72—206 -4
Romain Langasque, France 70-68-68—206 -4
Herman Loubser, South Africa 66-67-73—206 -4
Eddie Pepperell, England 70-67-69—206 -4
JC Ritchie, South Africa 71-68-67—206 -4
Jayden Trey Schaper, South Africa 68-71-67—206 -4
Andy Sullivan, England 73-67-66—206 -4
Johannes Veerman, United States 66-70-70—206 -4
Ewen Ferguson, Scotland 68-72-67—207 -3
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 71-69-67—207 -3
Oliver Lindell, Finland 65-72-70—207 -3
Shaun Norris, South Africa 70-70-67—207 -3
Antoine Rozner, France 68-68-71—207 -3
Jason Scrivener, Australia 69-70-68—207 -3
Darius Van Driel, Netherlands 71-69-67—207 -3
Jeff Winther, Denmark 68-69-70—207 -3
Todd Clements, England 70-68-70—208 -2
Jens Dantorp, Sweden 72-69-67—208 -2
Wilco Nienaber, South Africa 70-66-72—208 -2
Bernd Wiesberger, Austria 68-69-71—208 -2
Marcus Armitage, England 70-70-69—209 -1
Wenyi Ding, China 69-71-69—209 -1
Darren Fichardt, South Africa 70-69-70—209 -1
Alex Fitzpatrick, England 68-71-70—209 -1
Dylan Frittelli, South Africa 67-73-69—209 -1
Scott Jamieson, Scotland 72-69-68—209 -1
Malcolm Mitchell, South Africa 70-67-72—209 -1
Niklas Norgaard Moller, Denmark 70-69-70—209 -1
Hennie Otto, South Africa 70-68-71—209 -1
Patrick Reed, United States 71-69-69—209 -1
Daniel Rodrigues, Portugal 72-67-70—209 -1
Samuel Simpson, South Africa 70-71-68—209 -1
Brandon Stone, South Africa 69-69-71—209 -1
Altin Van Der Merwe, South Africa 68-70-71—209 -1
Pierre Viallaneix, France 71-65-73—209 -1
Martin Couvra, France 73-67-70—210 E
Manuel Elvira, Spain 74-67-69—210 E
Julien Guerrier, France 69-69-72—210 E
Matthew Jordan, England 68-70-72—210 E
Dian Kruger, South Africa 70-68-72—210 E
Tyran Snyders, South Africa 70-70-70—210 E
Justin Walters, South Africa 71-65-74—210 E
Louis Albertse, South Africa 69-70-72—211 +1
Kota Kaneko, Japan 71-66-74—211 +1
Matteo Manassero, Italy 70-71-70—211 +1
Jacob Skov Olesen, Denmark 75-66-70—211 +1
Freddy Schott, Germany 69-72-70—211 +1
MJ Viljoen, South Africa 69-68-74—211 +1
Charl Barnard, South Africa 71-69-72—212 +2
Justin Harding, South Africa 70-71-71—212 +2
David Ravetto, France 71-69-72—212 +2
Ockie Strydom, South Africa 70-67-75—212 +2
Robin Williams, South Africa 68-70-74—212 +2
Marcus Kinhult, Sweden 73-68-72—213 +3
Ugo Coussaud, France 70-70-74—214 +4
Logan Leisher, South Africa 72-69-74—215 +5
Karabo Mokoena, South Africa 70-71-74—215 +5
Ryggs Johnston, United States 74-67-75—216 +6

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up