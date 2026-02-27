Live Radio
HSBC Women’s World Championship Par Scores

The Associated Press

February 27, 2026, 2:55 AM

Friday

At The New Tanjong

Sentosa Island, Singapore

Purse: $3 million

Yardage: 6,793; Par: 72

Second Round

Auston Kim 66-69—135 -9
Ariya Jutanugarn 69-67—136 -8
Minjee Lee 72-64—136 -8
Hae-Ran Ryu 68-68—136 -8
Linn Grant 68-69—137 -7
Hannah Green 71-66—137 -7
Nanna Koerstz Madsen 69-68—137 -7
Mimi Rhodes 68-69—137 -7
Lindy Duncan 68-70—138 -6
Angel Yin 74-64—138 -6
Esther Henseleit 71-68—139 -5
Charley Hull 72-67—139 -5
Sei Young Kim 71-68—139 -5
Hyo Joo Kim 71-68—139 -5
Andrea Lee 70-69—139 -5
Julia Lopez Ramirez 73-66—139 -5
Pauline Roussin 71-68—139 -5
Miyu Yamashita 68-71—139 -5
Hye Jin Choi 71-69—140 -4
Ayaka Furue 71-69—140 -4
You Min Hwang 69-71—140 -4
Leona Maguire 72-68—140 -4
Rio Takeda 71-69—140 -4
Saki Baba 72-69—141 -3
Yan Liu 67-74—141 -3
Mao Saigo 72-69—141 -3
Karis Davidson 73-69—142 -2
Brooke Henderson 70-72—142 -2
Chisato Iwai 73-69—142 -2
Minami Katsu 74-68—142 -2
Lydia Ko 70-72—142 -2
Chanettee Wannasaen 73-69—142 -2
Allisen Corpuz 74-69—143 -1
Akie Iwai 75-68—143 -1
Gurleen Kaur 71-72—143 -1
Megan Khang 73-70—143 -1
A Lim Kim 73-70—143 -1
Jin Young Ko 69-74—143 -1
Jennifer Kupcho 74-69—143 -1
Gaby Lopez 75-68—143 -1
Brooke Matthews 69-74—143 -1
Jeeno Thitikul 73-70—143 -1
Lottie Woad 73-70—143 -1
Xingtong Chen 70-74—144 E
Mi Hyang Lee 74-70—144 E
Cassie Porter 74-70—144 E
Ruoning Yin 72-72—144 E
Jenny Bae 75-70—145 +1
Robyn Choi 73-72—145 +1
Gemma Dryburgh 72-73—145 +1
Nataliya Guseva 73-72—145 +1
Jin Hee Im 71-74—145 +1
Ina Yoon 73-72—145 +1
Pajaree Anannarukarn 77-69—146 +2
Celine Boutier 69-77—146 +2
Wei-Ling Hsu 73-73—146 +2
Jenny Shin 72-74—146 +2
Carlota Ciganda 74-73—147 +3
Grace Kim 73-74—147 +3
Somi Lee 75-72—147 +3
Lucy Li 75-72—147 +3
Yujie Liu 75-72—147 +3
Paula Reto 77-70—147 +3
Lilia Vu 75-72—147 +3
Yuri Yoshida 76-71—147 +3
Yuka Saso 74-75—149 +5
Manon De Roey 77-73—150 +6
Shannon Tan 75-75—150 +6
Benedetta Moresco 77-74—151 +7
Yealimi Noh 76-75—151 +7
Stephanie Kyriacou 74-78—152 +8
Ingrid Lindblad 78-75—153 +9

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

