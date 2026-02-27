HSBC Women’s World Championship Par Scores

Friday
At The New Tanjong
Sentosa Island, Singapore
Purse: $3 million
Yardage: 6,793; Par: 72
Second Round
|Auston Kim
|66-69—135
|-9
|Ariya Jutanugarn
|69-67—136
|-8
|Minjee Lee
|72-64—136
|-8
|Hae-Ran Ryu
|68-68—136
|-8
|Linn Grant
|68-69—137
|-7
|Hannah Green
|71-66—137
|-7
|Nanna Koerstz Madsen
|69-68—137
|-7
|Mimi Rhodes
|68-69—137
|-7
|Lindy Duncan
|68-70—138
|-6
|Angel Yin
|74-64—138
|-6
|Esther Henseleit
|71-68—139
|-5
|Charley Hull
|72-67—139
|-5
|Sei Young Kim
|71-68—139
|-5
|Hyo Joo Kim
|71-68—139
|-5
|Andrea Lee
|70-69—139
|-5
|Julia Lopez Ramirez
|73-66—139
|-5
|Pauline Roussin
|71-68—139
|-5
|Miyu Yamashita
|68-71—139
|-5
|Hye Jin Choi
|71-69—140
|-4
|Ayaka Furue
|71-69—140
|-4
|You Min Hwang
|69-71—140
|-4
|Leona Maguire
|72-68—140
|-4
|Rio Takeda
|71-69—140
|-4
|Saki Baba
|72-69—141
|-3
|Yan Liu
|67-74—141
|-3
|Mao Saigo
|72-69—141
|-3
|Karis Davidson
|73-69—142
|-2
|Brooke Henderson
|70-72—142
|-2
|Chisato Iwai
|73-69—142
|-2
|Minami Katsu
|74-68—142
|-2
|Lydia Ko
|70-72—142
|-2
|Chanettee Wannasaen
|73-69—142
|-2
|Allisen Corpuz
|74-69—143
|-1
|Akie Iwai
|75-68—143
|-1
|Gurleen Kaur
|71-72—143
|-1
|Megan Khang
|73-70—143
|-1
|A Lim Kim
|73-70—143
|-1
|Jin Young Ko
|69-74—143
|-1
|Jennifer Kupcho
|74-69—143
|-1
|Gaby Lopez
|75-68—143
|-1
|Brooke Matthews
|69-74—143
|-1
|Jeeno Thitikul
|73-70—143
|-1
|Lottie Woad
|73-70—143
|-1
|Xingtong Chen
|70-74—144
|E
|Mi Hyang Lee
|74-70—144
|E
|Cassie Porter
|74-70—144
|E
|Ruoning Yin
|72-72—144
|E
|Jenny Bae
|75-70—145
|+1
|Robyn Choi
|73-72—145
|+1
|Gemma Dryburgh
|72-73—145
|+1
|Nataliya Guseva
|73-72—145
|+1
|Jin Hee Im
|71-74—145
|+1
|Ina Yoon
|73-72—145
|+1
|Pajaree Anannarukarn
|77-69—146
|+2
|Celine Boutier
|69-77—146
|+2
|Wei-Ling Hsu
|73-73—146
|+2
|Jenny Shin
|72-74—146
|+2
|Carlota Ciganda
|74-73—147
|+3
|Grace Kim
|73-74—147
|+3
|Somi Lee
|75-72—147
|+3
|Lucy Li
|75-72—147
|+3
|Yujie Liu
|75-72—147
|+3
|Paula Reto
|77-70—147
|+3
|Lilia Vu
|75-72—147
|+3
|Yuri Yoshida
|76-71—147
|+3
|Yuka Saso
|74-75—149
|+5
|Manon De Roey
|77-73—150
|+6
|Shannon Tan
|75-75—150
|+6
|Benedetta Moresco
|77-74—151
|+7
|Yealimi Noh
|76-75—151
|+7
|Stephanie Kyriacou
|74-78—152
|+8
|Ingrid Lindblad
|78-75—153
|+9
