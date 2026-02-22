Honda LPGA Thailand Scores

Sunday
At Pattaya Old Course
Chon Buri, Thailand
Purse: $1.8 million
Yardage: 6,631; Par: 72
Final Round
|Jeeno Thitikul, $270,000
|67-63-66-68—264
|Chisato Iwai, $167,061
|69-62-68-66—265
|Hyo Joo Kim, $121,191
|68-65-65-68—266
|Somi Lee, $93,751
|66-61-72-68—267
|Lydia Ko, $68,599
|67-64-69-68—268
|Nanna Koerstz Madsen, $68,599
|69-67-69-63—268
|Hannah Green, $51,678
|67-65-69-68—269
|Hye Jin Choi, $42,989
|66-70-67-67—270
|Ariya Jutanugarn, $42,989
|67-71-67-65—270
|Allisen Corpuz, $33,338
|67-65-67-72—271
|Sei Young Kim, $33,338
|73-65-66-67—271
|A Lim Kim, $33,338
|74-68-64-65—271
|Hae-Ran Ryu, $33,338
|72-64-68-67—271
|Andrea Lee, $28,171
|68-68-66-70—272
|Brooke Matthews, $25,122
|72-65-70-66—273
|Lottie Woad, $25,122
|71-71-67-64—273
|Ruoning Yin, $25,122
|70-69-67-67—273
|Pajaree Anannarukarn, $20,702
|68-72-68-67—275
|Jenny Bae, $20,702
|70-69-69-67—275
|Nasa Hataoka, $20,702
|65-72-70-68—275
|Auston Kim, $20,702
|68-69-67-71—275
|Chanettee Wannasaen, $20,702
|65-71-68-71—275
|Miyu Yamashita, $20,702
|68-67-70-70—275
|April Angurasaranee, $16,202
|71-69-64-72—276
|Ayaka Furue, $16,202
|69-68-72-67—276
|Mi Hyang Lee, $16,202
|70-63-71-72—276
|Lucy Li, $16,202
|72-69-65-70—276
|Julia Lopez Ramirez, $16,202
|67-65-69-75—276
|Maja Stark, $16,202
|68-68-69-71—276
|Yuri Yoshida, $16,202
|69-67-68-72—276
|Rio Takeda, $13,811
|72-69-70-66—277
|Linn Grant, $12,713
|68-70-68-72—278
|Yan Liu, $12,713
|75-69-67-67—278
|Leona Maguire, $12,713
|67-72-67-72—278
|Karis Davidson, $11,250
|74-66-72-67—279
|Minami Katsu, $11,250
|70-65-73-71—279
|Cassie Porter, $11,250
|67-70-72-70—279
|Brooke Henderson, $9,718
|71-68-70-71—280
|Grace Kim, $9,718
|67-68-73-72—280
|Gaby Lopez, $9,718
|69-73-70-68—280
|Yealimi Noh, $9,718
|75-70-67-68—280
|Celine Boutier, $8,255
|69-72-70-70—281
|Manon De Roey, $8,255
|72-71-70-68—281
|Lindy Duncan, $8,255
|70-71-69-71—281
|Pornanong Phatlum, $8,255
|70-68-72-71—281
|Jennifer Kupcho, $7,363
|68-70-74-70—282
|Pauline Roussin, $7,363
|68-71-69-74—282
|Akie Iwai, $6,814
|71-70-71-71—283
|Angel Yin, $6,814
|69-75-69-70—283
|Nataliya Guseva, $6,311
|68-74-71-71—284
|Ina Yoon, $6,311
|67-73-72-72—284
|Muni He, $6,037
|72-64-74-75—285
|Saki Baba, $5,396
|70-72-72-72—286
|Gianna Clemente, $5,396
|69-69-76-72—286
|Jin Hee Im, $5,396
|69-70-71-76—286
|Megan Khang, $5,396
|75-69-69-73—286
|Jin Young Ko, $5,396
|72-67-74-73—286
|Ingrid Lindblad, $5,396
|70-72-74-70—286
|Gemma Dryburgh, $4,665
|66-73-74-76—289
|Gurleen Kaur, $4,665
|72-64-75-78—289
|Rin Yoshida, $4,482
|72-71-71-77—291
|Esther Henseleit, $4,390
|74-73-72-73—292
|Carlota Ciganda, $4,253
|75-75-70-73—293
|Yuka Saso, $4,253
|74-70-73-76—293
|Robyn Choi, $4,024
|74-74-73-73—294
|Naruha Miyata, $4,024
|72-75-74-73—294
|Benedetta Moresco, $4,024
|74-75-75-70—294
|Prim Prachnakorn, $0
|74-72-75-73—294
|Wei-Ling Hsu, $3,795
|73-72-77-73—295
|Stephanie Kyriacou, $3,795
|69-77-72-77—295
|Danielle Kang, $3,659
|73-78-76-73—300
|Moriya Jutanugarn, $3,614
|73-75-77-79—304
