Honda LPGA Thailand Par Scores

Honda LPGA Thailand Par Scores

The Associated Press

February 19, 2026, 3:11 AM

Thursday

At Pattaya Old Course

Chon Buri, Thailand

Purse: $1.8 million

Yardage: 6,631; Par: 72

First Round

Nasa Hataoka 34-31—65 -7
Chanettee Wannasaen 33-32—65 -7
Hye Jin Choi 32-34—66 -6
Gemma Dryburgh 35-31—66 -6
Somi Lee 34-32—66 -6
Allisen Corpuz 34-33—67 -5
Hannah Green 36-31—67 -5
Ariya Jutanugarn 36-31—67 -5
Grace Kim 33-34—67 -5
Lydia Ko 34-33—67 -5
Julia Lopez Ramirez 33-34—67 -5
Leona Maguire 34-33—67 -5
Cassie Porter 34-33—67 -5
Jeeno Thitikul 34-33—67 -5
Ina Yoon 31-36—67 -5
Pajaree Anannarukarn 37-31—68 -4
Linn Grant 34-34—68 -4
Nataliya Guseva 34-34—68 -4
Hyo Joo Kim 36-32—68 -4
Auston Kim 33-35—68 -4
Jennifer Kupcho 34-34—68 -4
Andrea Lee 34-34—68 -4
Pauline Roussin 36-32—68 -4
Maja Stark 33-35—68 -4
Miyu Yamashita 33-35—68 -4
Celine Boutier 34-35—69 -3
Gianna Clemente 34-35—69 -3
Ayaka Furue 36-33—69 -3
Jin Hee Im 33-36—69 -3
Chisato Iwai 36-33—69 -3
Nanna Koerstz Madsen 37-32—69 -3
Stephanie Kyriacou 35-34—69 -3
Gaby Lopez 33-36—69 -3
Angel Yin 34-35—69 -3
Yuri Yoshida 34-35—69 -3
Saki Baba 34-36—70 -2
Jenny Bae 35-35—70 -2
Lindy Duncan 35-35—70 -2
Minami Katsu 36-34—70 -2
Mi Hyang Lee 35-35—70 -2
Ingrid Lindblad 35-35—70 -2
Pornanong Phatlum 36-34—70 -2
Ruoning Yin 35-35—70 -2
April Angurasaranee 37-34—71 -1
Brooke Henderson 34-37—71 -1
Akie Iwai 35-36—71 -1
Lottie Woad 35-36—71 -1
Manon De Roey 34-38—72 E
Muni He 35-37—72 E
Gurleen Kaur 39-33—72 E
Jin Young Ko 38-34—72 E
Lucy Li 36-36—72 E
Brooke Matthews 36-36—72 E
Naruha Miyata 34-38—72 E
Hae-Ran Ryu 34-38—72 E
Rio Takeda 35-37—72 E
Rin Yoshida 36-36—72 E
Wei-Ling Hsu 34-39—73 +1
Moriya Jutanugarn 37-36—73 +1
Danielle Kang 38-35—73 +1
Sei Young Kim 35-38—73 +1
Robyn Choi 38-36—74 +2
Karis Davidson 39-35—74 +2
Esther Henseleit 37-37—74 +2
A Lim Kim 36-38—74 +2
Benedetta Moresco 36-38—74 +2
Prim Prachnakorn 37-37—74 +2
Yuka Saso 37-37—74 +2
Carlota Ciganda 36-39—75 +3
Megan Khang 36-39—75 +3
Yan Liu 37-38—75 +3
Yealimi Noh 36-39—75 +3

