Gulf States Sportswatch Daily Listings

The Associated Press

February 14, 2026, 4:42 PM

Washington State at Alabama — SECN+

Milwaukee at LSU — SECN+

Youngstown State at Auburn — SECN+

Eastern Kentucky at North Alabama — ESPNU

Oklahoma at Alabama — SECN

LSU at UCLA — ESPN2

North Texas at Mississippi State — SECN+

Georgia Southern at Alabama — SECN+

The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

