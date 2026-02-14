Gulf States Sportswatch Daily Listings

Washington State at Alabama — SECN+
Milwaukee at LSU — SECN+
Youngstown State at Auburn — SECN+
Eastern Kentucky at North Alabama — ESPNU
Oklahoma at Alabama — SECN
LSU at UCLA — ESPN2
North Texas at Mississippi State — SECN+
Georgia Southern at Alabama — SECN+
The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.