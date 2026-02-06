Gulf States Sportswatch Daily Listings

Live Radio
The Associated Press

February 6, 2026, 4:08 PM

Arkansas at Mississippi State — ESPN2

Savannah State at Spring Hill — CBS

Alabama at Auburn — ESPN2

Akron at Troy — ESPN2

University of Georgia at LSU — SECN

Alabama at Georgia Tech — ACCNX

Clemson at Auburn — MLBN

Nevada at LSU — SECN+

