Live Radio
Home » Sports » Germany 5, Japan 2

Germany 5, Japan 2

The Associated Press

February 7, 2026, 9:27 AM

Germany 5, Japan 2

First Period_1. Germany, Daria Gleissner (Luia Welcke, Laura Kluge), 00:44. 2. Germany, Emily Nix (Ronja Hark, Nicola Hadraschek), 08:44. 3. Germany, Nicola Hadraschek (Emily Nix, Laura Kluge), 13:03. Penalties_Nana Akimoto, Japan (hooking). Kohane Sato, Japan (cross-checking).

Second Period_4. Germany, Nicola Hadraschek (Laura Kluge, Daria Gleissner), 25:24. 5. Germany, Laura Kluge (Celina Haider, Ronja Hark), 30:30. 6. Japan, Mei Miura (Akane Shiga, Aoi Shiga), 36:45. 7. Japan, Yumeka Wajima (Kanami Seki, Mei Miura), 37:07. Penalties_Celina Haider, Germany (tripping). Carina Strobel, Germany (holding).

Third Period_No scoring. Penalties_Daria Gleissner, Germany (hooking). Akane Hosoyamada, Japan (tripping).

Shots on Goal_Germany 12-12-5_29. Japan 8-6-8_22.

Goalies_Germany, Sandra Abstreiter, Lisa. Emmerle. Japan, Miyuu Masuhara, Riko Kawaguchi.

Referees_Zuzana Svobodova, Czech Republic, Amanda Tassoni, United States, Laura Gutauskas, Canada, Jessica Lundgren, Sweden.

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up