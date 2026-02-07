Germany 5, Japan 2
First Period_1. Germany, Daria Gleissner (Luia Welcke, Laura Kluge), 00:44. 2. Germany, Emily Nix (Ronja Hark, Nicola Hadraschek), 08:44. 3. Germany, Nicola Hadraschek (Emily Nix, Laura Kluge), 13:03. Penalties_Nana Akimoto, Japan (hooking). Kohane Sato, Japan (cross-checking).
Second Period_4. Germany, Nicola Hadraschek (Laura Kluge, Daria Gleissner), 25:24. 5. Germany, Laura Kluge (Celina Haider, Ronja Hark), 30:30. 6. Japan, Mei Miura (Akane Shiga, Aoi Shiga), 36:45. 7. Japan, Yumeka Wajima (Kanami Seki, Mei Miura), 37:07. Penalties_Celina Haider, Germany (tripping). Carina Strobel, Germany (holding).
Third Period_No scoring. Penalties_Daria Gleissner, Germany (hooking). Akane Hosoyamada, Japan (tripping).
Shots on Goal_Germany 12-12-5_29. Japan 8-6-8_22.
Goalies_Germany, Sandra Abstreiter, Lisa. Emmerle. Japan, Miyuu Masuhara, Riko Kawaguchi.
Referees_Zuzana Svobodova, Czech Republic, Amanda Tassoni, United States, Laura Gutauskas, Canada, Jessica Lundgren, Sweden.
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.