GIRLS PREP BASKETBALL=
Allen Co.-Scottsville 75, Glasgow 40
Anderson Co. 68, Shelby Co. 23
Ballard Memorial 47, Carlisle Co. 37
Bardstown 71, Thomas Nelson 13
Bell Co. 63, Barbourville 38
Bishop Brossart 63, St. Henry (KY) 55
Bowling Green 67, South Warren 30
Boyle Co. 60, Garrard Co. 29
Buckhorn 62, Lynn Camp 54
Bullitt East 73, Danville Christian 41
Calloway Co. 50, Marshall Co. 35
Campbellsville 75, Marion County (KY) 30
Christian Co. 57, Caldwell Co. 52
Corbin 54, Clay Co. 30
Cumberland Co. 57, Metcalfe Co. 29
Daviess Co. 69, Owensboro Apollo 26
Dawson Springs 40, Fort Campbell 36
Edmonson Co. 58, Butler Co. 40
Eminence 71, Trimble County 41
Estill Co. 61, Powell Co. 25
Floyd Central 68, Prestonsburg 60
Franklin-Simpson 68, Russellville 36
Frederick Douglass 83, Lou. Sacred Heart 63
Gallatin County (KY) 42, Henry Co. 23
Grant Co. 67, South Oldham 54
Great Crossing 56, Franklin Co. 50
Green Co. 50, Hart Co. 19
Greenwood 56, Warren Central 37
Harlan Co. 40, Middlesboro 32
Hazard 58, Perry Co. Central 31
Henderson Co. 71, Union Co. 16
Hopkins Central 56, Webster Co. 8
IHS 55, Lou. Butler 27
Jackson City 54, Oneida Baptist 43
John Hardin 66, Central Hardin 27
Johnson Central 79, Paintsville 73
LaRue Co. 57, Caverna 25
Lex. Bryan Station 41, Berea 28
Lex. Dunbar 51, Lex. Christian 47
Lincoln Co. 76, Danville 70
Logan Co. 62, Todd Co. Central 21
Lou. Atherton 57, Lou. Waggener 5
Lou. Doss 57, Fort Knox 23
Lou. DuPont Manual 66, Lou. Presentation 8
Lou. Fern Creek 42, Lou. Jeffersontown 35
Lou. Ky. Country Day 31, Lou. Collegiate 20
Lou. Male 59, Lou. Eastern 44
Lou. Moore 76, Lou. Southern 28
Lou. Valley 58, LKY (Louisville) 37
McLean Co. 75, Hopkinsville 25
Meade Co. 56, Hancock Co. 30
Menifee Co. 63, Fleming Co. 54
Monroe Co. 67, Russell Co. 40
Murray 60, Christian Fellowship 22
Nelson Co. 64, Washington Co. 35
Newport Central Catholic 66, Bellevue (KY) 43
North Bullitt 51, Bullitt Central 47
Owensboro Catholic 66, Owensboro 49
Pendleton County (KY) 54, Harrison Co. 35
Pike Co. Central 53, Shelby Valley 42
Pikeville 90, East Ridge 38
Ryle 57, Notre Dame 51
Southwestern 40, Wayne Co. 35
Spencer Co. 35, Woodford Co. 24
St. Mary (Paducah) 65, Community Christian (Paducah) 12
Taylor Co. 75, Adair Co. 40
Walton-Verona 60, Ludlow (KY) 43
West Carter 56, Greenup Co. 54
West Jessamine 67, Bethlehem 34
Whitesville Trinity 61, Grayson Co. 57
___
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.