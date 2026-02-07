Live Radio
The Associated Press

February 7, 2026, 12:51 AM

GIRLS PREP BASKETBALL=

Allen Co.-Scottsville 75, Glasgow 40

Anderson Co. 68, Shelby Co. 23

Ballard Memorial 47, Carlisle Co. 37

Bardstown 71, Thomas Nelson 13

Bell Co. 63, Barbourville 38

Bishop Brossart 63, St. Henry (KY) 55

Bowling Green 67, South Warren 30

Boyle Co. 60, Garrard Co. 29

Buckhorn 62, Lynn Camp 54

Bullitt East 73, Danville Christian 41

Calloway Co. 50, Marshall Co. 35

Campbellsville 75, Marion County (KY) 30

Christian Co. 57, Caldwell Co. 52

Corbin 54, Clay Co. 30

Cumberland Co. 57, Metcalfe Co. 29

Daviess Co. 69, Owensboro Apollo 26

Dawson Springs 40, Fort Campbell 36

Edmonson Co. 58, Butler Co. 40

Eminence 71, Trimble County 41

Estill Co. 61, Powell Co. 25

Floyd Central 68, Prestonsburg 60

Franklin-Simpson 68, Russellville 36

Frederick Douglass 83, Lou. Sacred Heart 63

Gallatin County (KY) 42, Henry Co. 23

Grant Co. 67, South Oldham 54

Great Crossing 56, Franklin Co. 50

Green Co. 50, Hart Co. 19

Greenwood 56, Warren Central 37

Harlan Co. 40, Middlesboro 32

Hazard 58, Perry Co. Central 31

Henderson Co. 71, Union Co. 16

Hopkins Central 56, Webster Co. 8

IHS 55, Lou. Butler 27

Jackson City 54, Oneida Baptist 43

John Hardin 66, Central Hardin 27

Johnson Central 79, Paintsville 73

LaRue Co. 57, Caverna 25

Lex. Bryan Station 41, Berea 28

Lex. Dunbar 51, Lex. Christian 47

Lincoln Co. 76, Danville 70

Logan Co. 62, Todd Co. Central 21

Lou. Atherton 57, Lou. Waggener 5

Lou. Doss 57, Fort Knox 23

Lou. DuPont Manual 66, Lou. Presentation 8

Lou. Fern Creek 42, Lou. Jeffersontown 35

Lou. Ky. Country Day 31, Lou. Collegiate 20

Lou. Male 59, Lou. Eastern 44

Lou. Moore 76, Lou. Southern 28

Lou. Valley 58, LKY (Louisville) 37

McLean Co. 75, Hopkinsville 25

Meade Co. 56, Hancock Co. 30

Menifee Co. 63, Fleming Co. 54

Monroe Co. 67, Russell Co. 40

Murray 60, Christian Fellowship 22

Nelson Co. 64, Washington Co. 35

Newport Central Catholic 66, Bellevue (KY) 43

North Bullitt 51, Bullitt Central 47

Owensboro Catholic 66, Owensboro 49

Pendleton County (KY) 54, Harrison Co. 35

Pike Co. Central 53, Shelby Valley 42

Pikeville 90, East Ridge 38

Ryle 57, Notre Dame 51

Southwestern 40, Wayne Co. 35

Spencer Co. 35, Woodford Co. 24

St. Mary (Paducah) 65, Community Christian (Paducah) 12

Taylor Co. 75, Adair Co. 40

Walton-Verona 60, Ludlow (KY) 43

West Carter 56, Greenup Co. 54

West Jessamine 67, Bethlehem 34

Whitesville Trinity 61, Grayson Co. 57

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

