Finland 4, Sweden 1
First Period_1. Finland, Nikolas Matinpalo (Kaapo Kakko and Olli Maatta), 7:44. 2. Finland, Anton Lundell (Eetu Luostarinen and Niko Mikkola), 15:26. Penalties_Erik Haula, Finland (cross-checking), 2:14. Lucas Raymond, Sweden (slashing), 7:44. Roope Hintz, Finland (high sticking), 9:53. Victor Hedman, Sweden (hooking), 13:16.
Second Period_3. Sweden, Rasmus Dahlin (William Nylander and Lucas Raymond), 24:39. 4. Finland, Joel Armia (Erik Haula and Esa Lindell), 32:47. Penalties_Mikko Rantanen, Finland (slashing), 23:50. Joel Eriksson Ek, Sweden (tripping), 27:27. Kaapo Kakko, Finland (holding), 31:03. Miro Heiskanen, Finland (holding), 39:54. Mika Zibanejad, Sweden (roughing), 39:54. Niko Mikkola, Finland (roughing), 40:00. Joel Eriksson Ek, Sweden (roughing), 40:00. Adrian Kempe, Sweden (roughing), 40:00. Rasmus Ristolainen, Finland (roughing), 40:00.
Third Period_5. Finland, Mikko Rantanen (Mikael Granlund and Roope Hintz), 59:25. Penalties_Oliver Ekman-Larsson, Sweden (cross-checking), 43:31. Anton Lundell, Finland (holding the stick), 46:18. Erik Haula, Finland (tripping), 51:22.
Shots on Goal_Finland 9-9-6_24. Sweden 10-8-17_35
Goalies_Finland, Juuse Saros, Joonas Korpisalo. Sweden, Filip Gustavsson, Jacob Markstrom.
Referees_Gord Dwyer, Canada. Chris Rooney, United States. Scott Cherrey, Canada. Jake Davis, United States.
