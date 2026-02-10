Finland 3, Switzerland 1
First Period_no data to report.
Second Period_1. Finland, Viivi Vainikka (Sanni Vanhanen and Petra Nieminen), 23:33. 2. Finland, Julia Liikala (Jenniina Nylund and Emilia Vesa), 29:50. 3. Switzerland, Alina Muller, 37:00. 4. Finland, Sanni Vanhanen (Michelle Karvinen and Julia Schalin), 37:35. Penalties_Annic Buchi, Switzerland (cross-checking), 22:40. Alina Muller, Switzerland (interference on a goalkeeper), 27:24. Petra Nieminen, Finland (hooking), 33:34. Lara Christen, Switzerland (hooking), 36:30.
Third Period_Penalties_Annic Buchi, Switzerland (tripping), 42:23. Laura Zimmermann, Switzerland (illegal hit), 48:55.
Shots on Goal_Finland 9-13-9_31. Switzerland_5-6-4_15
Goalies_Finland, Sanni Ahola, Emilia Kyrkko. Switzerland, Andrea Braendli, Saskia Maurer.
Referees_Samantha Hiller, United States. Elizabeth Mantha, Canada. Justine Todd, Canada. Kirsten Welsh, Canada.
