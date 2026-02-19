Live Radio
ECHL Glance

The Associated Press

February 19, 2026, 10:13 AM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 48 30 13 2 3 65 147 114
Adirondack 45 27 13 4 1 59 135 118
Reading 49 26 18 4 1 57 141 140
Maine 45 23 15 5 2 53 135 118
Worcester 46 21 19 5 1 48 121 136
Trois-Rivieres 45 21 20 1 3 46 117 128
Norfolk 46 18 26 2 0 38 135 165
Greensboro 45 13 26 5 1 32 116 161

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Atlanta 45 31 12 1 1 64 136 101
Florida 47 28 11 6 2 64 148 105
South Carolina 49 31 17 1 0 63 146 138
Savannah 47 24 19 3 1 52 146 124
Orlando 50 20 25 4 1 45 130 154
Greenville 46 19 21 5 1 44 127 138
Jacksonville 47 19 24 4 0 42 117 154

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Fort Wayne 48 28 13 7 0 63 165 125
Toledo 45 27 11 4 3 61 157 116
Bloomington 47 25 18 2 2 54 144 135
Indy 46 22 17 6 1 51 115 125
Kalamazoo 46 20 20 3 3 46 140 162
Cincinnati 46 21 22 3 0 45 142 176
Iowa 48 16 28 2 2 36 129 169

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 48 38 8 1 1 78 167 103
Idaho 50 33 13 4 0 70 185 155
Allen 48 26 18 4 0 56 167 149
Tahoe 49 24 20 2 3 53 173 174
Wichita 47 21 19 3 4 49 146 149
Rapid City 46 21 22 3 0 45 146 156
Utah 49 18 25 6 0 42 161 187
Tulsa 45 13 28 4 0 30 106 165

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Wednesday’s Games

South Carolina 5, Greenville 2

Fort Wayne 3, Norfolk 1

Kalamazoo 6, Cincinnati 4

Iowa 6, Wichita 3

Idaho 2, Tahoe 1

Thursday’s Games

Tulsa at Greenville, 7:05 p.m.

Worcester at Rapid City, 9:05 p.m.

Friday’s Games

Greensboro at Adirondack, 7 p.m.

Indy at Kalamazoo, 7 p.m.

Toledo at Trois-Rivieres, 7 p.m.

Atlanta at South Carolina, 7:05 p.m.

Fort Wayne at Norfolk, 7:05 p.m.

Jacksonville at Florida, 7:30 p.m.

Cincinnati at Iowa, 8 p.m.

Maine at Bloomington, 8 p.m.

Wichita at Kansas City, 8:05 p.m.

Utah at Allen, 8:10 p.m.

Worcester at Rapid City, 9:05 p.m.

Idaho at Tahoe, 10 p.m.

Saturday’s Games

Toledo at Trois-Rivieres, 3 p.m.

Indy at Kalamazoo, 4:30 p.m.

Atlanta at South Carolina, 6:05 p.m.

Cincinnati at Iowa, 7 p.m.

Greensboro at Adirondack, 7 p.m.

Jacksonville at Florida, 7 p.m.

Maine at Bloomington, 7 p.m.

Savannah at Orlando, 7 p.m.

Fort Wayne at Norfolk, 7:05 p.m.

Tulsa at Greenville, 7:05 p.m.

Wichita at Kansas City, 7:05 p.m.

Utah at Allen, 8:10 p.m.

Worcester at Rapid City, 9:05 p.m.

Idaho at Tahoe, 10 p.m.

Sunday’s Games

Atlanta at Savannah, 3 p.m.

Florida at Orlando, 3 p.m.

Greensboro at Adirondack, 3 p.m.

Toledo at Trois-Rivieres, 3 p.m.

Tulsa at Greenville, 3:05 p.m.

Maine at Bloomington, 5 p.m.

