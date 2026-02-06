Live Radio
ECHL Glance

The Associated Press

February 6, 2026, 9:36 PM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 42 27 12 2 1 57 129 101
Adirondack 42 24 13 4 1 53 122 112
Reading 44 23 17 4 0 50 124 126
Maine 40 20 13 5 2 47 121 106
Worcester 42 21 17 3 1 46 116 124
Trois-Rivieres 41 17 20 1 3 38 105 123
Norfolk 40 16 22 2 0 34 118 140
Greensboro 40 11 23 5 1 28 97 139

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Atlanta 40 29 10 1 0 59 123 83
Florida 42 26 10 5 1 58 139 95
South Carolina 44 27 16 1 0 55 126 124
Savannah 41 21 17 2 1 45 133 110
Greenville 39 18 16 4 1 41 106 107
Orlando 44 18 21 4 1 41 116 130
Jacksonville 41 17 22 2 0 36 105 142

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Toledo 40 25 9 3 3 56 140 97
Fort Wayne 41 23 11 7 0 53 138 104
Bloomington 42 22 16 2 2 48 127 121
Indy 40 20 14 5 1 46 102 108
Cincinnati 40 19 18 3 0 41 126 152
Kalamazoo 41 17 18 3 3 40 116 142
Iowa 42 12 26 2 2 28 104 145

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 42 32 8 1 1 66 148 97
Idaho 43 29 11 3 0 61 161 131
Tahoe 44 23 17 2 2 50 158 150
Allen 42 22 16 4 0 48 150 139
Wichita 40 17 16 3 4 41 125 129
Rapid City 42 18 21 3 0 39 128 144
Utah 43 16 23 4 0 36 136 162
Tulsa 40 12 26 2 0 26 98 154

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Thursday’s Games

Greensboro 6, Reading 2

Savannah 5, South Carolina 3

Friday’s Games

Adirondack 5, Trois-Rivieres 3

Bloomington 5, Kalamazoo 2

Florida at Savannah, 7 p.m.

Reading at Greensboro, 7 p.m.

Indy at Wheeling, 7:10 p.m.

Jacksonville at Atlanta, 7:10 p.m.

Cincinnati at Toledo, 7:15 p.m.

Orlando at Maine, 7:15 p.m.

Iowa at Fort Wayne, 7:35 p.m.

Rapid City at Wichita, 8:05 p.m.

Tulsa at Kansas City, 8:05 p.m.

Norfolk at Allen, 8:10 p.m.

Greenville at Idaho, 9:10 p.m.

Utah at Tahoe, 10 p.m.

Saturday’s Games

Worcester at Trois-Rivieres, 3 p.m.

Orlando at Maine, 6 p.m.

Jacksonville at South Carolina, 6:05 p.m.

Bloomington at Kalamazoo, 7 p.m.

Florida at Savannah, 7 p.m.

Iowa at Indy, 7 p.m.

Reading at Greensboro, 7 p.m.

Rapid City at Wichita, 7:05 p.m.

Cincinnati at Wheeling, 7:10 p.m.

Toledo at Fort Wayne, 7:35 p.m.

Kansas City at Tulsa, 8:05 p.m.

Norfolk at Allen, 8:10 p.m.

Greenville at Idaho, 9:10 p.m.

Utah at Tahoe, 10 p.m.

Sunday’s Games

Bloomington at Fort Wayne, 2:05 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

