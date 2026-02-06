All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|42
|27
|12
|2
|1
|57
|129
|101
|Adirondack
|42
|24
|13
|4
|1
|53
|122
|112
|Reading
|44
|23
|17
|4
|0
|50
|124
|126
|Maine
|40
|20
|13
|5
|2
|47
|121
|106
|Worcester
|42
|21
|17
|3
|1
|46
|116
|124
|Trois-Rivieres
|41
|17
|20
|1
|3
|38
|105
|123
|Norfolk
|40
|16
|22
|2
|0
|34
|118
|140
|Greensboro
|40
|11
|23
|5
|1
|28
|97
|139
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Atlanta
|40
|29
|10
|1
|0
|59
|123
|83
|Florida
|42
|26
|10
|5
|1
|58
|139
|95
|South Carolina
|44
|27
|16
|1
|0
|55
|126
|124
|Savannah
|41
|21
|17
|2
|1
|45
|133
|110
|Greenville
|39
|18
|16
|4
|1
|41
|106
|107
|Orlando
|44
|18
|21
|4
|1
|41
|116
|130
|Jacksonville
|41
|17
|22
|2
|0
|36
|105
|142
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Toledo
|40
|25
|9
|3
|3
|56
|140
|97
|Fort Wayne
|41
|23
|11
|7
|0
|53
|138
|104
|Bloomington
|42
|22
|16
|2
|2
|48
|127
|121
|Indy
|40
|20
|14
|5
|1
|46
|102
|108
|Cincinnati
|40
|19
|18
|3
|0
|41
|126
|152
|Kalamazoo
|41
|17
|18
|3
|3
|40
|116
|142
|Iowa
|42
|12
|26
|2
|2
|28
|104
|145
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Kansas City
|42
|32
|8
|1
|1
|66
|148
|97
|Idaho
|43
|29
|11
|3
|0
|61
|161
|131
|Tahoe
|44
|23
|17
|2
|2
|50
|158
|150
|Allen
|42
|22
|16
|4
|0
|48
|150
|139
|Wichita
|40
|17
|16
|3
|4
|41
|125
|129
|Rapid City
|42
|18
|21
|3
|0
|39
|128
|144
|Utah
|43
|16
|23
|4
|0
|36
|136
|162
|Tulsa
|40
|12
|26
|2
|0
|26
|98
|154
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Thursday’s Games
Greensboro 6, Reading 2
Savannah 5, South Carolina 3
Friday’s Games
Adirondack 5, Trois-Rivieres 3
Bloomington 5, Kalamazoo 2
Florida at Savannah, 7 p.m.
Reading at Greensboro, 7 p.m.
Indy at Wheeling, 7:10 p.m.
Jacksonville at Atlanta, 7:10 p.m.
Cincinnati at Toledo, 7:15 p.m.
Orlando at Maine, 7:15 p.m.
Iowa at Fort Wayne, 7:35 p.m.
Rapid City at Wichita, 8:05 p.m.
Tulsa at Kansas City, 8:05 p.m.
Norfolk at Allen, 8:10 p.m.
Greenville at Idaho, 9:10 p.m.
Utah at Tahoe, 10 p.m.
Saturday’s Games
Worcester at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Orlando at Maine, 6 p.m.
Jacksonville at South Carolina, 6:05 p.m.
Bloomington at Kalamazoo, 7 p.m.
Florida at Savannah, 7 p.m.
Iowa at Indy, 7 p.m.
Reading at Greensboro, 7 p.m.
Rapid City at Wichita, 7:05 p.m.
Cincinnati at Wheeling, 7:10 p.m.
Toledo at Fort Wayne, 7:35 p.m.
Kansas City at Tulsa, 8:05 p.m.
Norfolk at Allen, 8:10 p.m.
Greenville at Idaho, 9:10 p.m.
Utah at Tahoe, 10 p.m.
Sunday’s Games
Bloomington at Fort Wayne, 2:05 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.