Chubb Classic Tour Scores

The Associated Press

February 13, 2026, 5:27 PM

Friday

At The Black Course

Naples, Fla.

Purse: $1.8 million

Yardage: 6,897; Par: 72

First Round

Darren Clarke 34-31—65
Michael Wright 31-34—65
Ricardo Gonzalez 33-33—66
Rob Labritz 34-32—66
Justin Leonard 31-35—66
Scott Parel 33-33—66
Alex Cejka 35-32—67
K.J. Choi 32-35—67
David Toms 33-34—67
Bo Van Pelt 34-33—67
Stephen Ames 34-34—68
Doug Barron 33-35—68
Angel Cabrera 33-35—68
Matt Gogel 34-34—68
Tim Petrovic 33-35—68
Shane Bertsch 34-35—69
Steve Flesch 34-35—69
Harrison Frazar 34-35—69
Paul Goydos 32-37—69
Robert Karlsson 34-35—69
Rod Pampling 33-36—69
Duffy Waldorf 33-36—69
Joe Durant 34-36—70
Tommy Gainey 35-35—70
Brian Gay 35-35—70
J.J. Henry 32-38—70
Miguel Angel Jimenez 33-37—70
George McNeill 33-37—70
Rocco Mediate 33-37—70
Dicky Pride 34-36—70
Heath Slocum 35-35—70
Paul Stankowski 34-36—70
Boo Weekley 34-36—70
David Duval 35-36—71
Mathew Goggin 32-39—71
Bernhard Langer 34-37—71
Jeff Maggert 34-37—71
Scott McCarron 36-35—71
Michael Muehr 34-37—71
Tom Pernice 33-38—71
Brett Quigley 34-37—71
Ken Tanigawa 34-37—71
Charlie Wi 35-36—71
Steve Allan 35-37—72
Stuart Appleby 35-37—72
Jason Bohn 34-38—72
Mark Calcavecchia 33-39—72
Robert Gamez 35-37—72
Richard Green 35-37—72
Andrew Johnson 34-38—72
Soren Kjeldsen 36-36—72
Billy Mayfair 37-35—72
Woody Austin 36-37—73
Mark Hensby 37-36—73
John Huston 36-37—73
Brandt Jobe 35-38—73
Jerry Kelly 37-36—73
Davis Love III 37-36—73
Olin Browne 36-38—74
Chris DiMarco 34-40—74
Lee Janzen 35-39—74
Tag Ridings 35-39—74
Jason Caron 39-36—75
Greg Chalmers 37-38—75
Fred Funk 40-35—75
Corey Pavin 39-36—75
Tom Lehman 36-40—76
Timothy O’Neal 37-39—76
Billy Andrade 37-40—77
Thomas Bjorn 40-37—77
Kirk Triplett 38-39—77
Ken Duke 40-38—78
Brendan Jones 41-37—78
John Rollins 39-39—78
Steve Pate 38-41—79
Mario Tiziani 41-38—79
Randy Leen 40-40—80
Jesper Parnevik 45-44—89

