Chubb Classic Tour Scores

Sunday
At The Black Course
Naples, Fla.
Purse: $1.8 million
Yardage: 6,897; Par: 72
Final Round
|David Toms, $270,000
|67-63-73—203
|Justin Leonard, $132,000
|66-68-70—204
|Boo Weekley, $132,000
|70-67-67—204
|Michael Wright, $132,000
|65-68-71—204
|Alex Cejka, $79,200
|67-69-71—207
|George McNeill, $79,200
|70-69-68—207
|Angel Cabrera, $54,900
|68-67-73—208
|Ricardo Gonzalez, $54,900
|66-68-74—208
|Rod Pampling, $54,900
|69-68-71—208
|Bo Van Pelt, $54,900
|67-74-67—208
|Tommy Gainey, $38,250
|70-70-70—210
|Paul Goydos, $38,250
|69-72-69—210
|Tim Petrovic, $38,250
|68-72-70—210
|Dicky Pride, $38,250
|70-68-72—210
|Steve Allan, $29,700
|72-68-71—211
|K.J. Choi, $29,700
|67-69-75—211
|Steve Flesch, $29,700
|69-66-76—211
|Matt Gogel, $29,700
|68-72-71—211
|Stephen Ames, $23,085
|68-73-71—212
|Doug Barron, $23,085
|68-68-76—212
|Shane Bertsch, $23,085
|69-71-72—212
|Scott Parel, $23,085
|66-72-74—212
|Jason Bohn, $17,640
|72-68-73—213
|Jerry Kelly, $17,640
|73-67-73—213
|Jeff Maggert, $17,640
|71-73-69—213
|Rocco Mediate, $17,640
|70-70-73—213
|Tom Pernice, $17,640
|71-70-72—213
|Paul Stankowski, $17,640
|70-71-72—213
|Thomas Bjorn, $14,220
|77-69-68—214
|Chris DiMarco, $14,220
|74-70-70—214
|Heath Slocum, $14,220
|70-74-70—214
|Darren Clarke, $11,610
|65-76-74—215
|Mark Hensby, $11,610
|73-69-73—215
|Andrew Johnson, $11,610
|72-69-74—215
|Soren Kjeldsen, $11,610
|72-72-71—215
|Bernhard Langer, $11,610
|71-70-74—215
|Charlie Wi, $11,610
|71-70-74—215
|Stuart Appleby, $9,360
|72-71-73—216
|Jason Caron, $9,360
|75-73-68—216
|Rob Labritz, $9,360
|66-73-77—216
|Duffy Waldorf, $9,360
|69-70-77—216
|Woody Austin, $7,920
|73-71-73—217
|Olin Browne, $7,920
|74-72-71—217
|Miguel Angel Jimenez, $7,920
|70-74-73—217
|Scott McCarron, $7,920
|71-73-73—217
|Greg Chalmers, $5,940
|75-73-70—218
|Joe Durant, $5,940
|70-75-73—218
|Harrison Frazar, $5,940
|69-70-79—218
|Richard Green, $5,940
|72-72-74—218
|Brandt Jobe, $5,940
|73-72-73—218
|Robert Karlsson, $5,940
|69-75-74—218
|Tag Ridings, $5,940
|74-71-73—218
|Michael Muehr, $4,500
|71-73-75—219
|Ken Duke, $4,140
|78-73-69—220
|Mathew Goggin, $4,140
|71-73-76—220
|J.J. Henry, $4,140
|70-72-78—220
|Brian Gay, $3,690
|70-71-80—221
|Brendan Jones, $3,690
|78-69-74—221
|Mark Calcavecchia, $3,150
|72-77-73—222
|David Duval, $3,150
|71-76-75—222
|Tom Lehman, $3,150
|76-75-71—222
|Ken Tanigawa, $3,150
|71-72-79—222
|Billy Andrade, $2,430
|77-70-76—223
|Robert Gamez, $2,430
|72-71-80—223
|Lee Janzen, $2,430
|74-72-77—223
|Billy Mayfair, $2,430
|72-71-80—223
|Mario Tiziani, $1,980
|79-71-74—224
|Timothy O’Neal, $1,746
|76-74-75—225
|Brett Quigley, $1,746
|71-76-78—225
|Steve Pate, $1,476
|79-74-74—227
|Corey Pavin, $1,476
|75-74-78—227
|Kirk Triplett, $1,476
|77-70-80—227
|Randy Leen, $1,260
|80-75-79—234
|Fred Funk, $1,188
|75-82-81—238
|Jesper Parnevik, $1,116
|89-77-74—240
|Davis Love III
|73-72-WD
|John Huston
|73-79-WD
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.