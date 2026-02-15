Chubb Classic Tour Scores

Live Radio
The Associated Press

February 15, 2026, 8:10 PM

Sunday

At The Black Course

Naples, Fla.

Purse: $1.8 million

Yardage: 6,897; Par: 72

Final Round

David Toms, $270,000 67-63-73—203
Justin Leonard, $132,000 66-68-70—204
Boo Weekley, $132,000 70-67-67—204
Michael Wright, $132,000 65-68-71—204
Alex Cejka, $79,200 67-69-71—207
George McNeill, $79,200 70-69-68—207
Angel Cabrera, $54,900 68-67-73—208
Ricardo Gonzalez, $54,900 66-68-74—208
Rod Pampling, $54,900 69-68-71—208
Bo Van Pelt, $54,900 67-74-67—208
Tommy Gainey, $38,250 70-70-70—210
Paul Goydos, $38,250 69-72-69—210
Tim Petrovic, $38,250 68-72-70—210
Dicky Pride, $38,250 70-68-72—210
Steve Allan, $29,700 72-68-71—211
K.J. Choi, $29,700 67-69-75—211
Steve Flesch, $29,700 69-66-76—211
Matt Gogel, $29,700 68-72-71—211
Stephen Ames, $23,085 68-73-71—212
Doug Barron, $23,085 68-68-76—212
Shane Bertsch, $23,085 69-71-72—212
Scott Parel, $23,085 66-72-74—212
Jason Bohn, $17,640 72-68-73—213
Jerry Kelly, $17,640 73-67-73—213
Jeff Maggert, $17,640 71-73-69—213
Rocco Mediate, $17,640 70-70-73—213
Tom Pernice, $17,640 71-70-72—213
Paul Stankowski, $17,640 70-71-72—213
Thomas Bjorn, $14,220 77-69-68—214
Chris DiMarco, $14,220 74-70-70—214
Heath Slocum, $14,220 70-74-70—214
Darren Clarke, $11,610 65-76-74—215
Mark Hensby, $11,610 73-69-73—215
Andrew Johnson, $11,610 72-69-74—215
Soren Kjeldsen, $11,610 72-72-71—215
Bernhard Langer, $11,610 71-70-74—215
Charlie Wi, $11,610 71-70-74—215
Stuart Appleby, $9,360 72-71-73—216
Jason Caron, $9,360 75-73-68—216
Rob Labritz, $9,360 66-73-77—216
Duffy Waldorf, $9,360 69-70-77—216
Woody Austin, $7,920 73-71-73—217
Olin Browne, $7,920 74-72-71—217
Miguel Angel Jimenez, $7,920 70-74-73—217
Scott McCarron, $7,920 71-73-73—217
Greg Chalmers, $5,940 75-73-70—218
Joe Durant, $5,940 70-75-73—218
Harrison Frazar, $5,940 69-70-79—218
Richard Green, $5,940 72-72-74—218
Brandt Jobe, $5,940 73-72-73—218
Robert Karlsson, $5,940 69-75-74—218
Tag Ridings, $5,940 74-71-73—218
Michael Muehr, $4,500 71-73-75—219
Ken Duke, $4,140 78-73-69—220
Mathew Goggin, $4,140 71-73-76—220
J.J. Henry, $4,140 70-72-78—220
Brian Gay, $3,690 70-71-80—221
Brendan Jones, $3,690 78-69-74—221
Mark Calcavecchia, $3,150 72-77-73—222
David Duval, $3,150 71-76-75—222
Tom Lehman, $3,150 76-75-71—222
Ken Tanigawa, $3,150 71-72-79—222
Billy Andrade, $2,430 77-70-76—223
Robert Gamez, $2,430 72-71-80—223
Lee Janzen, $2,430 74-72-77—223
Billy Mayfair, $2,430 72-71-80—223
Mario Tiziani, $1,980 79-71-74—224
Timothy O’Neal, $1,746 76-74-75—225
Brett Quigley, $1,746 71-76-78—225
Steve Pate, $1,476 79-74-74—227
Corey Pavin, $1,476 75-74-78—227
Kirk Triplett, $1,476 77-70-80—227
Randy Leen, $1,260 80-75-79—234
Fred Funk, $1,188 75-82-81—238
Jesper Parnevik, $1,116 89-77-74—240
Davis Love III 73-72-WD
John Huston 73-79-WD

