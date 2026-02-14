Live Radio
Chubb Classic Tour Scores

The Associated Press

February 14, 2026, 5:50 PM

Saturday

At The Black Course

Naples, Fla.

Purse: $1.8 million

Yardage: 6,897; Par: 72

Second Round

David Toms 67-63—130
Michael Wright 65-68—133
Ricardo Gonzalez 66-68—134
Justin Leonard 66-68—134
Angel Cabrera 68-67—135
Steve Flesch 69-66—135
Doug Barron 68-68—136
Alex Cejka 67-69—136
K.J. Choi 67-69—136
Rod Pampling 69-68—137
Boo Weekley 70-67—137
Scott Parel 66-72—138
Dicky Pride 70-68—138
Harrison Frazar 69-70—139
Rob Labritz 66-73—139
George McNeill 70-69—139
Duffy Waldorf 69-70—139
Steve Allan 72-68—140
Shane Bertsch 69-71—140
Jason Bohn 72-68—140
Tommy Gainey 70-70—140
Matt Gogel 68-72—140
Jerry Kelly 73-67—140
Rocco Mediate 70-70—140
Tim Petrovic 68-72—140
Stephen Ames 68-73—141
Darren Clarke 65-76—141
Brian Gay 70-71—141
Paul Goydos 69-72—141
Andrew Johnson 72-69—141
Bernhard Langer 71-70—141
Tom Pernice 71-70—141
Paul Stankowski 70-71—141
Bo Van Pelt 67-74—141
Charlie Wi 71-70—141
J.J. Henry 70-72—142
Mark Hensby 73-69—142
Stuart Appleby 72-71—143
Robert Gamez 72-71—143
Billy Mayfair 72-71—143
Ken Tanigawa 71-72—143
Woody Austin 73-71—144
Chris DiMarco 74-70—144
Mathew Goggin 71-73—144
Richard Green 72-72—144
Miguel Angel Jimenez 70-74—144
Robert Karlsson 69-75—144
Soren Kjeldsen 72-72—144
Jeff Maggert 71-73—144
Scott McCarron 71-73—144
Michael Muehr 71-73—144
Heath Slocum 70-74—144
Joe Durant 70-75—145
Brandt Jobe 73-72—145
Davis Love III 73-72—145
Tag Ridings 74-71—145
Thomas Bjorn 77-69—146
Olin Browne 74-72—146
Lee Janzen 74-72—146
Billy Andrade 77-70—147
David Duval 71-76—147
Brendan Jones 78-69—147
Brett Quigley 71-76—147
Kirk Triplett 77-70—147
Jason Caron 75-73—148
Greg Chalmers 75-73—148
Mark Calcavecchia 72-77—149
Corey Pavin 75-74—149
Timothy O’Neal 76-74—150
Mario Tiziani 79-71—150
Ken Duke 78-73—151
Tom Lehman 76-75—151
John Huston 73-79—152
Steve Pate 79-74—153
Randy Leen 80-75—155
Fred Funk 75-82—157
Jesper Parnevik 89-77—166
John Rollins 78-WD

