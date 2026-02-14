Chubb Classic Tour Scores

Saturday
At The Black Course
Naples, Fla.
Purse: $1.8 million
Yardage: 6,897; Par: 72
Second Round
|David Toms
|67-63—130
|Michael Wright
|65-68—133
|Ricardo Gonzalez
|66-68—134
|Justin Leonard
|66-68—134
|Angel Cabrera
|68-67—135
|Steve Flesch
|69-66—135
|Doug Barron
|68-68—136
|Alex Cejka
|67-69—136
|K.J. Choi
|67-69—136
|Rod Pampling
|69-68—137
|Boo Weekley
|70-67—137
|Scott Parel
|66-72—138
|Dicky Pride
|70-68—138
|Harrison Frazar
|69-70—139
|Rob Labritz
|66-73—139
|George McNeill
|70-69—139
|Duffy Waldorf
|69-70—139
|Steve Allan
|72-68—140
|Shane Bertsch
|69-71—140
|Jason Bohn
|72-68—140
|Tommy Gainey
|70-70—140
|Matt Gogel
|68-72—140
|Jerry Kelly
|73-67—140
|Rocco Mediate
|70-70—140
|Tim Petrovic
|68-72—140
|Stephen Ames
|68-73—141
|Darren Clarke
|65-76—141
|Brian Gay
|70-71—141
|Paul Goydos
|69-72—141
|Andrew Johnson
|72-69—141
|Bernhard Langer
|71-70—141
|Tom Pernice
|71-70—141
|Paul Stankowski
|70-71—141
|Bo Van Pelt
|67-74—141
|Charlie Wi
|71-70—141
|J.J. Henry
|70-72—142
|Mark Hensby
|73-69—142
|Stuart Appleby
|72-71—143
|Robert Gamez
|72-71—143
|Billy Mayfair
|72-71—143
|Ken Tanigawa
|71-72—143
|Woody Austin
|73-71—144
|Chris DiMarco
|74-70—144
|Mathew Goggin
|71-73—144
|Richard Green
|72-72—144
|Miguel Angel Jimenez
|70-74—144
|Robert Karlsson
|69-75—144
|Soren Kjeldsen
|72-72—144
|Jeff Maggert
|71-73—144
|Scott McCarron
|71-73—144
|Michael Muehr
|71-73—144
|Heath Slocum
|70-74—144
|Joe Durant
|70-75—145
|Brandt Jobe
|73-72—145
|Davis Love III
|73-72—145
|Tag Ridings
|74-71—145
|Thomas Bjorn
|77-69—146
|Olin Browne
|74-72—146
|Lee Janzen
|74-72—146
|Billy Andrade
|77-70—147
|David Duval
|71-76—147
|Brendan Jones
|78-69—147
|Brett Quigley
|71-76—147
|Kirk Triplett
|77-70—147
|Jason Caron
|75-73—148
|Greg Chalmers
|75-73—148
|Mark Calcavecchia
|72-77—149
|Corey Pavin
|75-74—149
|Timothy O’Neal
|76-74—150
|Mario Tiziani
|79-71—150
|Ken Duke
|78-73—151
|Tom Lehman
|76-75—151
|John Huston
|73-79—152
|Steve Pate
|79-74—153
|Randy Leen
|80-75—155
|Fred Funk
|75-82—157
|Jesper Parnevik
|89-77—166
|John Rollins
|78-WD
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.