Champions Tour Schedule

Jan. 22-24 _ Mitsubishi Electric Championship at Hualalai (Stewart Cink)
Feb. 13-15 _ Chubb Classic (David Toms)
March 6-8 _ James Hardie Pro Football Hall of Fame Invitational, Boca Raton, Fla.
March 20-22 _ Cologuard Classic, Tuscon, Ariz.
March 27-29 _ Hoag Classic, Newport Beach, Calif.
April 16-19 _ Senior PGA Championship, Bradenton, Fla.
April 24-26 _ Mitsubishi Electric Classic, Duluth, Ga.
April 30-May 3 _ Regions Tradition, Birmingham, Ala.
May 8-10 _ Insperity Invitational, The Woodlands, Texas
May 21-23 _ Trophy Hassan II, Rabat, Morocco
June 5-7 _ American Family Insurance Championship, Madison, Wis.
June 12-14 _ Principal Charity Classic, Des Moines, Iowa
June 26-28 _ DICK’S Open, Endicott, N.Y.
July 2-5 _ U.S. Senior Open Championship, Columbus, Ohio
July 9-12 _ Kaulig Companies Championship, Akron, Ohio
July 23-26 _ ISPS HANDA Senior Open, Auchterarder, United Kingdom
July 31-Aug. 2 _ Portugal Invitational, Quarteira, Portugal
Aug. 14-16 _ Boeing Classic, Snoqualmie, Wash.
Aug. 21-23 _ Rogers Charity Classic, Calgary, Alberta
Aug. 28-30 _ The Ally Challenge, Grand Blanc, Mich.
Sept. 11-13 _ Sanford International, Sioux Falls, S.D.
Sept. 18-20 _ PURE Insurance Championship, Pebble Beach, Calif.
Oct. 2-4 _ Jefferson Lehigh Valley Classic, Allentown, Pa.
Oct. 9-11 _ Constellation FURYK & FRIENDS, Palm Coast, Fla.
Oct. 16-18 _ SAS Championship, Cary, N.C.
Oct. 23-25 _ Stifel Charity Classic, St. Louis
Oct. 30-Nov. 1 _ Simmons Bank Championship, Little Rock, Ark.
Nov. 12-15 _ Charles Schwab Cup Championship, Phoenix
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.