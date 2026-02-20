Live Radio
CCHA Glance

The Associated Press

February 20, 2026, 11:04 PM

All Times EST

OVERALL
W L T SW Pts GF GA W L T
Michigan Tech 16 5 3 0 48 81 54 21 10 3
St. Thomas (Minn.) 15 5 3 0 48 86 58 18 9 4
Augustana 13 8 4 0 47 68 49 19 10 4
Minnesota St. (Mankato) 13 7 3 0 44 65 50 17 9 5
Bowling Green 13 7 3 0 43 74 55 16 9 6
Bemidji St. 10 11 3 0 32 64 65 12 17 4
Lake Superior St. 7 15 1 0 26 48 74 10 19 2
Ferris St. 5 18 1 0 18 63 96 6 25 1
N. Michigan 3 19 1 0 12 40 88 3 27 1

___

Friday’s Games

Lake Superior St. 7, N. Michigan 5

Minnesota St. (Mankato) 5, Bowling Green 4

Augustana Vikings 3, St. Thomas (Minn.) 3, 2OT

Saturday’s Games

Lake Superior St. at N. Michigan, 6:07 p.m.

Minnesota St. (Mankato) at Bowling Green, 7:07 p.m.

Augustana Vikings at St. Thomas (Minn.), 8:07 p.m.

Thursday, Feb. 26

Ferris St. at Lake Superior St., 7:07 p.m.

Friday, Feb. 27

Bowling Green at Michigan Tech, 7:07 p.m.

Ferris St. at Lake Superior St., 7:07 p.m.

N. Michigan at Minnesota St. (Mankato), 8:07 p.m.

St. Thomas (Minn.) at Bemidji St., 8:07 p.m.

Saturday, Feb. 28

Bowling Green at Michigan Tech, 6:07 p.m.

St. Thomas (Minn.) at Bemidji St., 7:07 p.m.

N. Michigan at Minnesota St. (Mankato), 7:07 p.m.

