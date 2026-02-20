CCHA Glance

All Times EST
|OVERALL
|W
|L
|T
|SW
|Pts
|GF
|GA
|W
|L
|T
|Michigan Tech
|16
|5
|3
|0
|48
|81
|54
|21
|10
|3
|St. Thomas (Minn.)
|15
|5
|3
|0
|48
|86
|58
|18
|9
|4
|Augustana
|13
|8
|4
|0
|47
|68
|49
|19
|10
|4
|Minnesota St. (Mankato)
|13
|7
|3
|0
|44
|65
|50
|17
|9
|5
|Bowling Green
|13
|7
|3
|0
|43
|74
|55
|16
|9
|6
|Bemidji St.
|10
|11
|3
|0
|32
|64
|65
|12
|17
|4
|Lake Superior St.
|7
|15
|1
|0
|26
|48
|74
|10
|19
|2
|Ferris St.
|5
|18
|1
|0
|18
|63
|96
|6
|25
|1
|N. Michigan
|3
|19
|1
|0
|12
|40
|88
|3
|27
|1
Friday’s Games
Lake Superior St. 7, N. Michigan 5
Minnesota St. (Mankato) 5, Bowling Green 4
Augustana Vikings 3, St. Thomas (Minn.) 3, 2OT
Saturday’s Games
Lake Superior St. at N. Michigan, 6:07 p.m.
Minnesota St. (Mankato) at Bowling Green, 7:07 p.m.
Augustana Vikings at St. Thomas (Minn.), 8:07 p.m.
Thursday, Feb. 26
Ferris St. at Lake Superior St., 7:07 p.m.
Friday, Feb. 27
Bowling Green at Michigan Tech, 7:07 p.m.
Ferris St. at Lake Superior St., 7:07 p.m.
N. Michigan at Minnesota St. (Mankato), 8:07 p.m.
St. Thomas (Minn.) at Bemidji St., 8:07 p.m.
Saturday, Feb. 28
Bowling Green at Michigan Tech, 6:07 p.m.
St. Thomas (Minn.) at Bemidji St., 7:07 p.m.
N. Michigan at Minnesota St. (Mankato), 7:07 p.m.
