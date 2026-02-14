Canada 5, Germany 1
First Period_1. Canada, Brianne Jenner (Emma Maltais and Sophie Jaques), 1:40. 2. Canada, Claire Thompson (Kristin O’Neill), 16:41. Penalties_Jule Schiefer, Germany (illegal hit), 4:12.
Second Period_3. Canada, Sarah Fillier (Renata Fast and Daryl Watts), 37:30. Penalties_Sarah Fillier, Canada (illegal hit), 23:36. Daria Gleissner, Germany (unsportsmanlike conduct), 32:06. Emma Maltais, Canada (unsportsmanlike conduct), 32:06. Franziska Feldmeier, Germany (interference), 36:51.
Third Period_4. Canada, Blayre Turnbull (Emily Clark), 40:38. 5. Germany, Franziska Feldmeier, 48:42. 6. Canada, Marie-Philip Poulin (Sarah Fillier and Daryl Watts), 55:30. Penalties_Anne Bartsch, Germany (tripping), 42:45. Sarah Fillier, Canada (tripping), 43:57. Emily Nix, Germany (holding), 48:15. Nina Christof, Germany (boarding), 55:06. Lilli Welcke, Germany (tripping), 57:56.
Shots on Goal_Canada 10-17-16-43. Germany 3-3-5-11.
Goalies_Canada, Emerance Maschmeyer, Kayle Osborne. Germany Sandra Abstreiter, Lisa Hemmerle.
Referees_Melissa Doyle, United States, Anniina Nurmi, Finland, Jennifer Cameron-Ward, United States, Kristyna Hajkova, Czech Republic.
