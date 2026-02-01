Australian Open Men’s Champions

2026 — Carlos Alcaraz
2025 — Jannik Sinner
2024 — Jannik Sinner
2023 — Novak Djokovic
2022 — Rafael Nadal
2021 — Novak Djokovic
2020 — Novak Djokovic
2019 — Novak Djokovic
2018 — Roger Federer
2017 — Roger Federer
2016 — Novak Djokovic
2015 — Novak Djokovic
2014 — Stan Wawrinka
2013 — Novak Djokovic
2012 — Novak Djokovic
2011 — Novak Djokovic
2010 — Roger Federer
2009 — Rafael Nadal
2008 — Novak Djokovic
2007 — Roger Federer
2006 — Roger Federer
2005 — Marat Safin
2004 — Roger Federer
2003 — Andre Agassi
2002 — Thomas Johansson
2001 — Andre Agassi
2000 — Andre Agassi
1999 — Yevgeny Kafelnikov
1998 — Petr Korda
1997 — Pete Sampras
1996 — Boris Becker
1995 — Andre Agassi
1994 — Pete Sampras
1993 — Jim Courier
1992 — Jim Courier
1991 — Boris Becker
1990 — Ivan Lendl
1989 — Ivan Lendl
1988 — Mats Wilander
1987 — Stefan Edberg
1986 — Not held, moved to January 1987
1985 — Stefan Edberg
1984 — Mats Wilander
1983 — Mats Wilander
1982 — Johan Kriek
1981 — Johan Kriek
1980 — Brian Teacher
1979 — Guillermo Vilas
1978 — Guillermo Vilas
1977-Dec. — Vitas Gerulaitis
1977-Jan. — Roscoe Tanner
1976 — Mark Edmondson
1975 — John Newcombe
1974 — Jimmy Connors
1973 — John Newcombe
1972 — Ken Rosewall
1971 — Ken Rosewall
1970 — Arthur Ashe
1969 — Rod Laver
1968 — Bill Bowrey
1967 — Roy Emerson
1966 — Roy Emerson
1965 — Roy Emerson
1964 — Roy Emerson
1963 — Roy Emerson
1962 — Rod Laver
1961 — Roy Emerson
1960 — Rod Laver
1959 — Alex Olmedo
1958 — Ashley Cooper
1957 — Ashley Cooper
1956 — Lew Hoad
1955 — Ken Rosewall
1954 — Mervyn Rose
1953 — Ken Rosewall
1952 — Ken McGregor
1951 — Dick Savitt
1950 — Frank Sedgman
1949 — Frank Sedgman
1948 — Adrian Quist
1947 — Dinny Pails
1946 — John Bromwich
1941-45 — No Competition
1940 — Adrian Quist
1939 — John Bromwich
1938 — Don Budge
1937 — Vivian McGrath
1936 — Adrian Quist
1935 — Jack Crawford
1934 — Fred Perry
1933 — Jack Crawford
1932 — Jack Crawford
1931 — Jack Crawford
1930 — Gar Moon
1929 — Colin Gregory
1928 — Jean Borotra
1927 — Gerald Patterson
1926 — John Hawkes
1925 — James Anderson
1924 — James Anderson
1923 — Pat O’Hara Wood
1922 — James Anderson
1921 — Rhys Gemmell
1920 — Pat O’Hara Wood
1919 — Algernon Kingscote
1916-18 — No Competition
1915 — Gordon Lowe
1914 — Arthur O’Hara Wood
1913 — Ernie Parker
1912 — James Parke
1911 — Norman Brookes
1910 — Rodney Heath
1909 — Tony Wilding
1908 — Fred Alexander
1907 — Horace Rice
1906 — Tony Wilding
1905 — Rodney Heath
