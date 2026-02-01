Live Radio
Australian Open Men’s Champions

The Associated Press

February 1, 2026, 11:55 AM

2026 — Carlos Alcaraz

2025 — Jannik Sinner

2024 — Jannik Sinner

2023 — Novak Djokovic

2022 — Rafael Nadal

2021 — Novak Djokovic

2020 — Novak Djokovic

2019 — Novak Djokovic

2018 — Roger Federer

2017 — Roger Federer

2016 — Novak Djokovic

2015 — Novak Djokovic

2014 — Stan Wawrinka

2013 — Novak Djokovic

2012 — Novak Djokovic

2011 — Novak Djokovic

2010 — Roger Federer

2009 — Rafael Nadal

2008 — Novak Djokovic

2007 — Roger Federer

2006 — Roger Federer

2005 — Marat Safin

2004 — Roger Federer

2003 — Andre Agassi

2002 — Thomas Johansson

2001 — Andre Agassi

2000 — Andre Agassi

1999 — Yevgeny Kafelnikov

1998 — Petr Korda

1997 — Pete Sampras

1996 — Boris Becker

1995 — Andre Agassi

1994 — Pete Sampras

1993 — Jim Courier

1992 — Jim Courier

1991 — Boris Becker

1990 — Ivan Lendl

1989 — Ivan Lendl

1988 — Mats Wilander

1987 — Stefan Edberg

1986 — Not held, moved to January 1987

1985 — Stefan Edberg

1984 — Mats Wilander

1983 — Mats Wilander

1982 — Johan Kriek

1981 — Johan Kriek

1980 — Brian Teacher

1979 — Guillermo Vilas

1978 — Guillermo Vilas

1977-Dec. — Vitas Gerulaitis

1977-Jan. — Roscoe Tanner

1976 — Mark Edmondson

1975 — John Newcombe

1974 — Jimmy Connors

1973 — John Newcombe

1972 — Ken Rosewall

1971 — Ken Rosewall

1970 — Arthur Ashe

1969 — Rod Laver

1968 — Bill Bowrey

1967 — Roy Emerson

1966 — Roy Emerson

1965 — Roy Emerson

1964 — Roy Emerson

1963 — Roy Emerson

1962 — Rod Laver

1961 — Roy Emerson

1960 — Rod Laver

1959 — Alex Olmedo

1958 — Ashley Cooper

1957 — Ashley Cooper

1956 — Lew Hoad

1955 — Ken Rosewall

1954 — Mervyn Rose

1953 — Ken Rosewall

1952 — Ken McGregor

1951 — Dick Savitt

1950 — Frank Sedgman

1949 — Frank Sedgman

1948 — Adrian Quist

1947 — Dinny Pails

1946 — John Bromwich

1941-45 — No Competition

1940 — Adrian Quist

1939 — John Bromwich

1938 — Don Budge

1937 — Vivian McGrath

1936 — Adrian Quist

1935 — Jack Crawford

1934 — Fred Perry

1933 — Jack Crawford

1932 — Jack Crawford

1931 — Jack Crawford

1930 — Gar Moon

1929 — Colin Gregory

1928 — Jean Borotra

1927 — Gerald Patterson

1926 — John Hawkes

1925 — James Anderson

1924 — James Anderson

1923 — Pat O’Hara Wood

1922 — James Anderson

1921 — Rhys Gemmell

1920 — Pat O’Hara Wood

1919 — Algernon Kingscote

1916-18 — No Competition

1915 — Gordon Lowe

1914 — Arthur O’Hara Wood

1913 — Ernie Parker

1912 — James Parke

1911 — Norman Brookes

1910 — Rodney Heath

1909 — Tony Wilding

1908 — Fred Alexander

1907 — Horace Rice

1906 — Tony Wilding

1905 — Rodney Heath

