AT&T Pebble Beach Pro-Am Scores

The Associated Press

February 15, 2026, 7:07 PM

Sunday

Pebble Beach, Calif.

a-Pebble Beach Golf Links (Host Course)

6,989 yards; Par 72

b-Spyglass Hill Golf Course

7,071 yards; Par 72

Purse: $20 million

Final Round

Note: Tournament is played on two courses.

Collin Morikawa (700), $3,600,000 69b-68a-62a-67a—266
Min Woo Lee (375), $1,760,000 67b-65a-70a-65a—267
Sepp Straka (375), $1,760,000 66a-66b-67a-68a—267
Tommy Fleetwood (313), $877,500 67b-68a-67a-66a—268
Scottie Scheffler (313), $877,500 72a-66b-67a-63a—268
Akshay Bhatia (250), $690,000 65a-64b-68a-72a—269
Sam Burns (250), $690,000 63a-67b-72a-67a—269
Jacob Bridgeman (148), $515,000 67a-65b-68a-70a—270
Nicolas Echavarria (148), $515,000 69b-69a-65a-67a—270
Ryo Hisatsune (148), $515,000 62a-67b-74a-67a—270
Jake Knapp (148), $515,000 66b-67a-66a-71a—270
Shane Lowry (148), $515,000 67a-69b-67a-67a—270
Hideki Matsuyama (148), $515,000 67a-67b-67a-69a—270
Patrick Cantlay (85), $342,750 66a-71b-69a-65a—271
Matt Fitzpatrick (85), $342,750 66b-68a-70a-67a—271
Tom Hoge (85), $342,750 65a-68b-70a-68a—271
Rory McIlroy (85), $342,750 68b-67a-72a-64a—271
Tony Finau (65), $292,000 64b-72a-70a-66a—272
Rickie Fowler (52), $235,000 66a-64b-73a-70a—273
Brian Harman (52), $235,000 68a-69b-67a-69a—273
Russell Henley (52), $235,000 66a-69b-71a-67a—273
Xander Schauffele (52), $235,000 69b-65a-69a-70a—273
Alex Smalley (52), $235,000 68a-69b-69a-67a—273
Jason Day (40), $162,000 70b-68a-68a-68a—274
Harris English (40), $162,000 73b-63a-69a-69a—274
Ryan Fox (40), $162,000 72b-64a-69a-69a—274
Harry Hall (40), $162,000 68b-71a-67a-68a—274
Nick Taylor (40), $162,000 65b-69a-71a-69a—274
Keegan Bradley (31), $125,200 63b-71a-71a-70a—275
Max McGreevy (31), $125,200 69a-68b-68a-70a—275
Maverick McNealy (31), $125,200 67a-72b-63a-73a—275
Alex Noren (31), $125,200 68b-70a-66a-71a—275
Jordan Spieth (31), $125,200 66b-68a-69a-72a—275
Mackenzie Hughes (25), $104,000 66b-71a-71a-68a—276
Taylor Pendrith (25), $104,000 71b-69a-69a-67a—276
Sami Valimaki (25), $104,000 67b-71a-69a-69a—276
Ludvig Aberg (20), $78,375 75b-69a-66a-67a—277
Bud Cauley (20), $78,375 68a-67b-72a-70a—277
Chris Gotterup (20), $78,375 64a-71b-70a-72a—277
Max Greyserman (20), $78,375 68a-68b-69a-72a—277
Ben Griffin (20), $78,375 70a-68b-65a-74a—277
Robert MacIntyre (20), $78,375 71b-68a-66a-72a—277
J.T. Poston (20), $78,375 67a-71b-68a-71a—277
Justin Rose (20), $78,375 69b-70a-68a-70a—277
Ryan Gerard (16), $57,000 72b-68a-66a-72a—278
Si Woo Kim (16), $57,000 67a-74b-72a-65a—278
J.J. Spaun (16), $57,000 70a-73b-67a-68a—278
Pierceson Coody (13), $49,250 69a-68b-70a-72a—279
Billy Horschel (13), $49,250 69a-72b-69a-69a—279
Kurt Kitayama (13), $49,250 72a-67b-70a-70a—279
Andrew Novak (13), $49,250 65a-75b-71a-68a—279
Chris Kirk (12), $45,000 69b-69a-70a-72a—280
Keith Mitchell (12), $45,000 74b-67a-71a-68a—280
Patrick Rodgers (12), $45,000 64b-70a-73a-73a—280
Denny McCarthy (10), $42,000 68a-71b-72a-70a—281
Sam Stevens (10), $42,000 69b-72a-68a-72a—281
Cameron Young (10), $42,000 68b-70a-71a-72a—281
Wyndham Clark (9), $39,750 69a-70b-71a-72a—282
Viktor Hovland (9), $39,750 70a-69b-71a-72a—282
Steven Fisk (8), $38,250 70b-70a-74a-69a—283
Garrick Higgo (8), $38,250 71b-71a-71a-70a—283
Aldrich Potgieter (8), $38,250 74a-70b-68a-71a—283
Sahith Theegala (8), $38,250 71a-69b-72a-71a—283
Lucas Glover (7), $36,500 73b-68a-74a-69a—284
Emiliano Grillo (7), $36,500 69a-71b-70a-74a—284
Marco Penge (7), $36,500 73b-68a-72a-71a—284
Rico Hoey (6), $35,083 74b-66a-74a-71a—285
Stephan Jaeger (6), $35,083 69a-74b-72a-70a—285
Matthew McCarty (6), $35,083 75b-69a-73a-68a—285
Corey Conners (6), $34,375 70a-75b-74a-67a—286
Kevin Yu (6), $34,375 71a-70b-72a-73a—286
Michael Kim (5), $34,000 68a-70b-71a-79a—288
Aaron Rai (5), $33,625 77b-70a-72a-70a—289
Matti Schmid (5), $33,625 72a-74b-75a-68a—289
Daniel Berger (4), $33,125 73b-74a-75a-68a—290
Joe Highsmith (4), $33,125 74a-71b-73a-72a—290
Adam Schenk (4), $32,750 72a-72b-79a-70a—293
Brian Campbell (4), $32,250 78b-68a-71a-80a—297
Michael Thorbjornsen (4), $32,250 68b-77a-73a-79a—297
Jhonattan Vegas (4), $32,250 72b-76a-74a-75a—297

