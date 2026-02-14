AT&T Pebble Beach Pro-Am Par Scores

Saturday
Pebble Beach, Calif.
a-Pebble Beach Golf Links (Host Course)
6,989 yards; Par 72
b-Spyglass Hill Golf Course
7,071 yards; Par 72
Purse: $20 million
Third Round
Note: Tournament is played on two courses.
|Akshay Bhatia
|65a-64b-68a—197
|-19
|Jake Knapp
|66b-67a-66a—199
|-17
|Collin Morikawa
|69b-68a-62a—199
|-17
|Sepp Straka
|66a-66b-67a—199
|-17
|Jacob Bridgeman
|67a-65b-68a—200
|-16
|Hideki Matsuyama
|67a-67b-67a—201
|-15
|Sam Burns
|63a-67b-72a—202
|-14
|Tommy Fleetwood
|67b-68a-67a—202
|-14
|Min Woo Lee
|67b-65a-70a—202
|-14
|Maverick McNealy
|67a-72b-63a—202
|-14
|Nicolas Echavarria
|69b-69a-65a—203
|-13
|Rickie Fowler
|66a-64b-73a—203
|-13
|Ben Griffin
|70a-68b-65a—203
|-13
|Ryo Hisatsune
|62a-67b-74a—203
|-13
|Tom Hoge
|65a-68b-70a—203
|-13
|Shane Lowry
|67a-69b-67a—203
|-13
|Xander Schauffele
|69b-65a-69a—203
|-13
|Jordan Spieth
|66b-68a-69a—203
|-13
|Matt Fitzpatrick
|66b-68a-70a—204
|-12
|Brian Harman
|68a-69b-67a—204
|-12
|Alex Noren
|68b-70a-66a—204
|-12
|Keegan Bradley
|63b-71a-71a—205
|-11
|Harris English
|73b-63a-69a—205
|-11
|Ryan Fox
|72b-64a-69a—205
|-11
|Chris Gotterup
|64a-71b-70a—205
|-11
|Max Greyserman
|68a-68b-69a—205
|-11
|Robert MacIntyre
|71b-68a-66a—205
|-11
|Max McGreevy
|69a-68b-68a—205
|-11
|Scottie Scheffler
|72a-66b-67a—205
|-11
|Nick Taylor
|65b-69a-71a—205
|-11
|Patrick Cantlay
|66a-71b-69a—206
|-10
|Jason Day
|70b-68a-68a—206
|-10
|Tony Finau
|64b-72a-70a—206
|-10
|Ryan Gerard
|72b-68a-66a—206
|-10
|Harry Hall
|68b-71a-67a—206
|-10
|Russell Henley
|66a-69b-71a—206
|-10
|J.T. Poston
|67a-71b-68a—206
|-10
|Alex Smalley
|68a-69b-69a—206
|-10
|Bud Cauley
|68a-67b-72a—207
|-9
|Pierceson Coody
|69a-68b-70a—207
|-9
|Rory McIlroy
|68b-67a-72a—207
|-9
|Patrick Rodgers
|64b-70a-73a—207
|-9
|Justin Rose
|69b-70a-68a—207
|-9
|Sami Valimaki
|67b-71a-69a—207
|-9
|Mackenzie Hughes
|66b-71a-71a—208
|-8
|Chris Kirk
|69b-69a-70a—208
|-8
|Michael Kim
|68a-70b-71a—209
|-7
|Kurt Kitayama
|72a-67b-70a—209
|-7
|Taylor Pendrith
|71b-69a-69a—209
|-7
|Sam Stevens
|69b-72a-68a—209
|-7
|Cameron Young
|68b-70a-71a—209
|-7
|Ludvig Aberg
|75b-69a-66a—210
|-6
|Wyndham Clark
|69a-70b-71a—210
|-6
|Emiliano Grillo
|69a-71b-70a—210
|-6
|Billy Horschel
|69a-72b-69a—210
|-6
|Viktor Hovland
|70a-69b-71a—210
|-6
|J.J. Spaun
|70a-73b-67a—210
|-6
|Denny McCarthy
|68a-71b-72a—211
|-5
|Andrew Novak
|65a-75b-71a—211
|-5
|Keith Mitchell
|74b-67a-71a—212
|-4
|Aldrich Potgieter
|74a-70b-68a—212
|-4
|Sahith Theegala
|71a-69b-72a—212
|-4
|Garrick Higgo
|71b-71a-71a—213
|-3
|Si Woo Kim
|67a-74b-72a—213
|-3
|Marco Penge
|73b-68a-72a—213
|-3
|Kevin Yu
|71a-70b-72a—213
|-3
|Steven Fisk
|70b-70a-74a—214
|-2
|Rico Hoey
|74b-66a-74a—214
|-2
|Lucas Glover
|73b-68a-74a—215
|-1
|Stephan Jaeger
|69a-74b-72a—215
|-1
|Brian Campbell
|78b-68a-71a—217
|+1
|Matthew McCarty
|75b-69a-73a—217
|+1
|Joe Highsmith
|74a-71b-73a—218
|+2
|Michael Thorbjornsen
|68b-77a-73a—218
|+2
|Corey Conners
|70a-75b-74a—219
|+3
|Aaron Rai
|77b-70a-72a—219
|+3
|Matti Schmid
|72a-74b-75a—221
|+5
|Daniel Berger
|73b-74a-75a—222
|+6
|Jhonattan Vegas
|72b-76a-74a—222
|+6
|Adam Schenk
|72a-72b-79a—223
|+7
