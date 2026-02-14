Live Radio
Home » Sports » AT&T Pebble Beach Pro-Am…

AT&T Pebble Beach Pro-Am Par Scores

The Associated Press

February 14, 2026, 7:18 PM

Saturday

Pebble Beach, Calif.

a-Pebble Beach Golf Links (Host Course)

6,989 yards; Par 72

b-Spyglass Hill Golf Course

7,071 yards; Par 72

Purse: $20 million

Third Round

Note: Tournament is played on two courses.

Akshay Bhatia 65a-64b-68a—197 -19
Jake Knapp 66b-67a-66a—199 -17
Collin Morikawa 69b-68a-62a—199 -17
Sepp Straka 66a-66b-67a—199 -17
Jacob Bridgeman 67a-65b-68a—200 -16
Hideki Matsuyama 67a-67b-67a—201 -15
Sam Burns 63a-67b-72a—202 -14
Tommy Fleetwood 67b-68a-67a—202 -14
Min Woo Lee 67b-65a-70a—202 -14
Maverick McNealy 67a-72b-63a—202 -14
Nicolas Echavarria 69b-69a-65a—203 -13
Rickie Fowler 66a-64b-73a—203 -13
Ben Griffin 70a-68b-65a—203 -13
Ryo Hisatsune 62a-67b-74a—203 -13
Tom Hoge 65a-68b-70a—203 -13
Shane Lowry 67a-69b-67a—203 -13
Xander Schauffele 69b-65a-69a—203 -13
Jordan Spieth 66b-68a-69a—203 -13
Matt Fitzpatrick 66b-68a-70a—204 -12
Brian Harman 68a-69b-67a—204 -12
Alex Noren 68b-70a-66a—204 -12
Keegan Bradley 63b-71a-71a—205 -11
Harris English 73b-63a-69a—205 -11
Ryan Fox 72b-64a-69a—205 -11
Chris Gotterup 64a-71b-70a—205 -11
Max Greyserman 68a-68b-69a—205 -11
Robert MacIntyre 71b-68a-66a—205 -11
Max McGreevy 69a-68b-68a—205 -11
Scottie Scheffler 72a-66b-67a—205 -11
Nick Taylor 65b-69a-71a—205 -11
Patrick Cantlay 66a-71b-69a—206 -10
Jason Day 70b-68a-68a—206 -10
Tony Finau 64b-72a-70a—206 -10
Ryan Gerard 72b-68a-66a—206 -10
Harry Hall 68b-71a-67a—206 -10
Russell Henley 66a-69b-71a—206 -10
J.T. Poston 67a-71b-68a—206 -10
Alex Smalley 68a-69b-69a—206 -10
Bud Cauley 68a-67b-72a—207 -9
Pierceson Coody 69a-68b-70a—207 -9
Rory McIlroy 68b-67a-72a—207 -9
Patrick Rodgers 64b-70a-73a—207 -9
Justin Rose 69b-70a-68a—207 -9
Sami Valimaki 67b-71a-69a—207 -9
Mackenzie Hughes 66b-71a-71a—208 -8
Chris Kirk 69b-69a-70a—208 -8
Michael Kim 68a-70b-71a—209 -7
Kurt Kitayama 72a-67b-70a—209 -7
Taylor Pendrith 71b-69a-69a—209 -7
Sam Stevens 69b-72a-68a—209 -7
Cameron Young 68b-70a-71a—209 -7
Ludvig Aberg 75b-69a-66a—210 -6
Wyndham Clark 69a-70b-71a—210 -6
Emiliano Grillo 69a-71b-70a—210 -6
Billy Horschel 69a-72b-69a—210 -6
Viktor Hovland 70a-69b-71a—210 -6
J.J. Spaun 70a-73b-67a—210 -6
Denny McCarthy 68a-71b-72a—211 -5
Andrew Novak 65a-75b-71a—211 -5
Keith Mitchell 74b-67a-71a—212 -4
Aldrich Potgieter 74a-70b-68a—212 -4
Sahith Theegala 71a-69b-72a—212 -4
Garrick Higgo 71b-71a-71a—213 -3
Si Woo Kim 67a-74b-72a—213 -3
Marco Penge 73b-68a-72a—213 -3
Kevin Yu 71a-70b-72a—213 -3
Steven Fisk 70b-70a-74a—214 -2
Rico Hoey 74b-66a-74a—214 -2
Lucas Glover 73b-68a-74a—215 -1
Stephan Jaeger 69a-74b-72a—215 -1
Brian Campbell 78b-68a-71a—217 +1
Matthew McCarty 75b-69a-73a—217 +1
Joe Highsmith 74a-71b-73a—218 +2
Michael Thorbjornsen 68b-77a-73a—218 +2
Corey Conners 70a-75b-74a—219 +3
Aaron Rai 77b-70a-72a—219 +3
Matti Schmid 72a-74b-75a—221 +5
Daniel Berger 73b-74a-75a—222 +6
Jhonattan Vegas 72b-76a-74a—222 +6
Adam Schenk 72a-72b-79a—223 +7

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up