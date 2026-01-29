Women’s College Basketball Scores

Live Radio
The Associated Press

January 29, 2026, 12:04 AM

Wednesday, Jan. 28

EAST

Army 64, Lehigh 55

Eastern Michigan 71, Buffalo 51

George Washington 64, Saint Louis 62

Holy Cross 60, Colgate 50, OT

Lafayette 65, Bucknell 56

Loyola (MD) 63, American 53

Minnesota 87, Penn State 66

Monmouth 65, Northeastern 56

Navy 57, Boston University 47

Oregon 74, Rutgers 53

Saint Joseph’s 69, La Salle 65

Troy 85, Marshall 82

UConn 97, Xavier 39

Washington 83, Maryland 80, 2OT

SOUTH

Coastal Carolina 85, Texas State 53

George Mason 62, Davidson 51

Georgia Southern 70, Southern Miss 67

High Point 87, Charleston Southern 66

Longwood 76, Gardner-Webb 70

Old Dominion 85, Louisiana-Monroe 62

Radford 67, USC Upstate 29

Richmond 86, Duquesne 55

VCU 69, Fordham 58

Winthrop 74, Presbyterian 42

MIDWEST

Ball State 76, Central Michigan 70

Bowling Green 80, Akron 62

Cleveland State 66, Milwaukee 46

Creighton 81, St. John’s 51

Dayton 75, St. Bonaventure 71

Marquette 74, DePaul 73

Miami (OH) 71, Northern Illinois 43

Nebraska 89, Northwestern 73

Oakland 64, IUPUI 61

South Dakota 67, St. Thomas 55

South Dakota State 85, Omaha 41

Toledo 59, Kent State 53

UCLA 80, Illinois 67

UMass 85, Ohio 76

SOUTHWEST

Iowa State 84, Texas Tech 70

Oklahoma State 67, BYU 51

Rice 65, Temple 56

UTSA 66, North Texas 64

FAR WEST

Arizona State 68, Arizona 61

Grand Canyon 86, Utah State 66

New Mexico 68, UNLV 57

San Diego State 46, Colorado State 44

Wyoming 47, Fresno State 42

___

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

