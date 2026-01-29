Women’s College Basketball Scores

Wednesday, Jan. 28
EAST
Army 64, Lehigh 55
Eastern Michigan 71, Buffalo 51
George Washington 64, Saint Louis 62
Holy Cross 60, Colgate 50, OT
Lafayette 65, Bucknell 56
Loyola (MD) 63, American 53
Minnesota 87, Penn State 66
Monmouth 65, Northeastern 56
Navy 57, Boston University 47
Oregon 74, Rutgers 53
Saint Joseph’s 69, La Salle 65
Troy 85, Marshall 82
UConn 97, Xavier 39
Washington 83, Maryland 80, 2OT
SOUTH
Coastal Carolina 85, Texas State 53
George Mason 62, Davidson 51
Georgia Southern 70, Southern Miss 67
High Point 87, Charleston Southern 66
Longwood 76, Gardner-Webb 70
Old Dominion 85, Louisiana-Monroe 62
Radford 67, USC Upstate 29
Richmond 86, Duquesne 55
VCU 69, Fordham 58
Winthrop 74, Presbyterian 42
MIDWEST
Ball State 76, Central Michigan 70
Bowling Green 80, Akron 62
Cleveland State 66, Milwaukee 46
Creighton 81, St. John’s 51
Dayton 75, St. Bonaventure 71
Marquette 74, DePaul 73
Miami (OH) 71, Northern Illinois 43
Nebraska 89, Northwestern 73
Oakland 64, IUPUI 61
South Dakota 67, St. Thomas 55
South Dakota State 85, Omaha 41
Toledo 59, Kent State 53
UCLA 80, Illinois 67
UMass 85, Ohio 76
SOUTHWEST
Iowa State 84, Texas Tech 70
Oklahoma State 67, BYU 51
Rice 65, Temple 56
UTSA 66, North Texas 64
FAR WEST
Arizona State 68, Arizona 61
Grand Canyon 86, Utah State 66
New Mexico 68, UNLV 57
San Diego State 46, Colorado State 44
Wyoming 47, Fresno State 42
___
