Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

January 20, 2026, 10:30 PM

Tuesday, Jan. 20

EAST

Seton Hall 73, Providence 57

Temple 86, South Florida 83

SOUTH

Charlotte 77, Florida Atlantic 56

North Texas 72, UAB 59

MIDWEST

Creighton 82, Xavier 64

Eastern Michigan 76, Toledo 71

Tennessee-Martin 67, Southeast Missouri State 56

Wichita State 66, Memphis 59

SOUTHWEST

East Carolina 65, UTSA 58

Rice 78, Tulsa 66

FAR WEST

Kansas 80, Arizona 69

___

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

