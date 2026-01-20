Women’s College Basketball Scores

Tuesday, Jan. 20
EAST
Seton Hall 73, Providence 57
Temple 86, South Florida 83
SOUTH
Charlotte 77, Florida Atlantic 56
North Texas 72, UAB 59
MIDWEST
Creighton 82, Xavier 64
Eastern Michigan 76, Toledo 71
Tennessee-Martin 67, Southeast Missouri State 56
Wichita State 66, Memphis 59
SOUTHWEST
East Carolina 65, UTSA 58
Rice 78, Tulsa 66
FAR WEST
Kansas 80, Arizona 69
