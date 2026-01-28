Live Radio
Tuesday’s Scores

The Associated Press

January 28, 2026, 12:48 AM

GIRLS PREP BASKETBALL=

Abbeville 59, Acadiana Renaissance Charter 36

Acadiana 76, Carencro 56

Ascension Catholic 51, St. John 28

Ascension Episcopal 36, Highland Baptist 34

Baton Rouge Episcopal 43, St. Helena 29

Buckeye 70, Plainview 26

Carver 40, Willow School 28

Central Private 57, Maurepas 27

David Thibodaux 38, RHS 28

DeRidder 51, Oberlin 10

Destrehan 59, Thibodaux 42

Doyle 77, Pine 72

Dutchtown 64, Covington 50

Fontainebleau 47, Chalmette 34

French Settlement 49, Loranger 42

Hackberry 51, Singer 26

Hanson Memorial 50, Centerville 28

Holden 47, St. Scholastica 40

Houma Christian 63, Franklin 30

Iowa 60, South Beauregard 49

Jefferson Rise 2, New Orleans Charter Science & Math 0

Lacassine 58, Hathaway 48

Midland 75, Lafayette Renaissance 18

Morgan City 45, Ellender 37

Mt Carmel 37, Easton 31

North Iberville 42, Ascension Christian School 41

Northside 49, North Vermilion 44

Parkview Baptist 58, Port Allen 7

Pineville 52, Bolton 22

Plaquemine 71, Belaire 10

Pope John Paul 36, Franklinton 24

Riverside Academy 52, Country Day 19

Sacred Heart 58, Newman 41

Scotlandville 43, Hahnville 41

Slidell 62, Salmen 52

South Lafourche 50, Lutcher 12

Southside 55, New Iberia 54

Springfield 54, Amite 42

St. Martinville 67, Erath 16

St. Mary’s Academy 66, St. Katharine Drexel 22

St. Michael 75, Istrouma 40

St. Thomas Aquinas 60, Mount Hermon 31

Starks 42, South Cameron 37

Sulphur 39, Lafayette 32

Sumner 55, Albany 23

Tara 57, Brusly 18

Terrebonne 66, Central Lafourche 9

Teurlings Catholic 56, St. Thomas More 44

University 64, Glen Oaks 31

Walker 50, East Ascension 37

Washington-Marion 56, Kinder 44

West Feliciana 54, Broadmoor 41

Westminster Christian (LAF) 38, Gueydan 22

White Castle 50, East Iberville 8

Woodlawn (BR) 72, Live Oak 55

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Anacoco vs. Fairview, ppd.

Bogalusa vs. Independence, ccd.

C.E. Byrd vs. Parkway, ppd.

Central Catholic vs. New Iberia Catholic, ccd.

Church Point vs. Ville Platte, ppd.

D’Arbonne Woods vs. Castor, ccd.

Denham Springs vs. St. Amant, ppd.

Dominican vs. Northlake Christian, ppd.

East Iberville vs. North Iberville, ccd.

Evans vs. Converse, ccd.

Glenbrook vs. Plain Dealing, ppd.

Harrisonburg vs. Vidalia, ccd.

Hicks vs. Leesville, ccd.

Homer vs. Union Parish, ppd.

Jonesboro-Hodge vs. Arcadia, ppd.

Lena Northwood vs. Merryville, ccd.

Many vs. Winnfield, ppd.

Oak Grove vs. Ouachita Christian, ppd.

Oakdale vs. Marksville, ccd.

Quitman vs. West Ouachita, ppd.

Richwood vs. Carroll, ppd.

Ringgold vs. Cedar Creek, ppd.

Simsboro vs. Ebarb, ccd.

St. James vs. Haynes Academy, ccd.

Sterlington vs. North Webster, ppd.

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

