Tuesday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Abbeville 59, Acadiana Renaissance Charter 36
Acadiana 76, Carencro 56
Ascension Catholic 51, St. John 28
Ascension Episcopal 36, Highland Baptist 34
Baton Rouge Episcopal 43, St. Helena 29
Buckeye 70, Plainview 26
Carver 40, Willow School 28
Central Private 57, Maurepas 27
David Thibodaux 38, RHS 28
DeRidder 51, Oberlin 10
Destrehan 59, Thibodaux 42
Doyle 77, Pine 72
Dutchtown 64, Covington 50
Fontainebleau 47, Chalmette 34
French Settlement 49, Loranger 42
Hackberry 51, Singer 26
Hanson Memorial 50, Centerville 28
Holden 47, St. Scholastica 40
Houma Christian 63, Franklin 30
Iowa 60, South Beauregard 49
Jefferson Rise 2, New Orleans Charter Science & Math 0
Lacassine 58, Hathaway 48
Midland 75, Lafayette Renaissance 18
Morgan City 45, Ellender 37
Mt Carmel 37, Easton 31
North Iberville 42, Ascension Christian School 41
Northside 49, North Vermilion 44
Parkview Baptist 58, Port Allen 7
Pineville 52, Bolton 22
Plaquemine 71, Belaire 10
Pope John Paul 36, Franklinton 24
Riverside Academy 52, Country Day 19
Sacred Heart 58, Newman 41
Scotlandville 43, Hahnville 41
Slidell 62, Salmen 52
South Lafourche 50, Lutcher 12
Southside 55, New Iberia 54
Springfield 54, Amite 42
St. Martinville 67, Erath 16
St. Mary’s Academy 66, St. Katharine Drexel 22
St. Michael 75, Istrouma 40
St. Thomas Aquinas 60, Mount Hermon 31
Starks 42, South Cameron 37
Sulphur 39, Lafayette 32
Sumner 55, Albany 23
Tara 57, Brusly 18
Terrebonne 66, Central Lafourche 9
Teurlings Catholic 56, St. Thomas More 44
University 64, Glen Oaks 31
Walker 50, East Ascension 37
Washington-Marion 56, Kinder 44
West Feliciana 54, Broadmoor 41
Westminster Christian (LAF) 38, Gueydan 22
White Castle 50, East Iberville 8
Woodlawn (BR) 72, Live Oak 55
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Anacoco vs. Fairview, ppd.
Bogalusa vs. Independence, ccd.
C.E. Byrd vs. Parkway, ppd.
Central Catholic vs. New Iberia Catholic, ccd.
Church Point vs. Ville Platte, ppd.
D’Arbonne Woods vs. Castor, ccd.
Denham Springs vs. St. Amant, ppd.
Dominican vs. Northlake Christian, ppd.
East Iberville vs. North Iberville, ccd.
Evans vs. Converse, ccd.
Glenbrook vs. Plain Dealing, ppd.
Harrisonburg vs. Vidalia, ccd.
Hicks vs. Leesville, ccd.
Homer vs. Union Parish, ppd.
Jonesboro-Hodge vs. Arcadia, ppd.
Lena Northwood vs. Merryville, ccd.
Many vs. Winnfield, ppd.
Oak Grove vs. Ouachita Christian, ppd.
Oakdale vs. Marksville, ccd.
Quitman vs. West Ouachita, ppd.
Richwood vs. Carroll, ppd.
Ringgold vs. Cedar Creek, ppd.
Simsboro vs. Ebarb, ccd.
St. James vs. Haynes Academy, ccd.
Sterlington vs. North Webster, ppd.
