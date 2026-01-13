Live Radio
Sports on TV for Wednesday, Jan. 14

The Associated Press

January 13, 2026, 10:14 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, Jan. 14

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

CBSSN — VCU at Rhode Island

6:30 p.m.

BTN — Iowa at Purdue

FS1 — Butler at Xavier

7 p.m.

ACCN — Pittsburgh at Georgia Tech

ESPN2 — Auburn at Missouri

ESPNU — Mississippi at Georgia

PEACOCK — Colorado at Cincinnati

SECN — Kentucky at LSU

8 p.m.

CBSSN — San Diego St. at Wyoming

PEACOCK — UCF at Kansas St.

8:30 p.m.

BTN — Illinois at Northwestern

FS1 — UCLA at Penn St.

9 p.m.

ACCN — North Carolina at Stanford

ESPN2 — Vanderbilt at Texas

ESPNU — Virginia Tech at SMU

PEACOCK — Utah at Texas Tech

SECN — South Carolina at Arkansas

10 p.m.

CBSSN — Nevada at Utah St.

10:30 p.m.

BTN — Michigan at Washington

FS1 — Arizona St. at Arizona

11 p.m.

ACCN — Duke at California

ESPN2 — TCU at BYU

FIGURE SKATING

4 p.m.

E! — ISU: European Figure Skating Championships, Sheffield, England (Taped)

GOLF

1 p.m.

GOLF — Korn Ferry Tour: The Bahamas Golf Classic at Atlantis Paradise Island, Final Round, The Ocean Club, Nassau, Bahamas

2:30 a.m. (Thursday)

GOLF — DP World Tour: The Dubai Invitational, First Round, Dubai Creek Resort, Dubai, United Arab Emirates

NBA BASKETBALL

7:10 p.m.

ESPN — Cleveland at Philadelphia

9:35 p.m.

ESPN — Denver at Dallas

NBL BASKETBALL

5:30 a.m. (Thursday)

NBATV — Brisbane at Sydney

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — Philadelphia at Buffalo

TRUTV — Philadelphia at Buffalo

10 p.m.

TNT — Vegas at Los Angeles

TRUTV — Vegas at Los Angeles

SOCCER (MEN’S)

12:15 p.m.

FS2 — Saudi Pro League: Al Taawoun at Al Ahli

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — Adelaide-ATP/WTA, Auckland-ATP & Hobart-WTA Early Rounds

2 p.m.

TENNIS — Australian Open – 1 Point Slam

5:30 p.m.

TENNIS — Adelaide-ATP/WTA, Auckland-ATP & Hobart-WTA Quarterfinals

6 a.m. (Thursday)

TENNIS — Adelaide-ATP/WTA, Auckland-ATP & Hobart-WTA Quarterfinals

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

USA — League One: Austin at Atlanta

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

