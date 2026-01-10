Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

January 10, 2026, 12:56 AM

NFL

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
LA Rams 10½ 10½ (46½) at CAROLINA
Green Bay (44½) at CHICAGO

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Buffalo (51½) at JACKSONVILLE
at PHILADELPHIA (44½) San Francisco
at NEW ENGLAND (45½) LA Chargers

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Houston 3 3 (38) at PITTSBURGH

NBA

Saturday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at CLEVELAND (238½) Minnesota
Miami (236½) at INDIANA
at DETROIT (219½) LA Clippers
at BOSTON 1 (229) San Antonio
at CHICAGO (230½) Dallas
Charlotte (238½) at UTAH

COLLEGE BASKETBALL

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at MIAMI (FL) 14½ Georgia Tech
NC State at FLORIDA STATE
at LOUISVILLE 22 Boston College
at FLORIDA Tennessee
at INDIANA Nebraska
Kansas at WEST VIRGINIA
VCU at GEORGE MASON
at SAINT BONAVENTURE Fordham
at UCONN 19½ DePaul
Western Carolina at CITADEL
Eastern Michigan at WESTERN MICHIGAN
Houston at BAYLOR
Troy 10½ at LOUISIANA
at COASTAL CAROLINA 1 Appalachian State
at LE MOYNE Cent. Conn. St.
at BOSTON UNIVERSITY Army
at UMBC New Hampshire
at VANDERBILT 14½ LSU
at WAGNER Mercyhurst
at MICHIGAN 19½ Wisconsin
at INDIANA STATE Evansville
at NEW HAVEN Fairleigh Dickinson
Winthrop at SOUTH CAROLINA UPSTATE
William & Mary at DREXEL
Yale at PRINCETON
at COLUMBIA Harvard
at DAVIDSON Rhode Island
at SOUTH ALABAMA Georgia Southern
at DUKE 12½ SMU
Denver at SOUTH DAKOTA
North Dakota State at OMAHA
at BELLARMINE North Alabama
at STONEHILL Chicago State
High Point at CHARLESTON SOUTHERN
at FURMAN 13½ VMI
at PITTSBURGH Syracuse
at HOFSTRA Monmouth
at NJIT Maine
at OHIO Buffalo
at PURDUE 21½ Penn State
at NAVY Lafayette
at PENNSYLVANIA Brown
at CREIGHTON St. John’s
Georgia at SOUTH CAROLINA
at CORNELL Dartmouth
at COLGATE 10½ Lehigh
at MERCER 5 Wofford
Towson 2 at NORTHEASTERN
Austin Peay at STETSON
Queens at NORTH FLORIDA
UMass-Lowell at BINGHAMTON
at ALBANY (NY) Bryant
at VIRGINIA 11½ Stanford
Villanova at MARQUETTE
at RADFORD UNC Asheville
at UT ARLINGTON 3 Abilene Christian
Kent State at CENTRAL MICHIGAN
at SOUTHERN MISS 15½ UL Monroe
New Mexico 18½ at AIR FORCE
at ARIZONA STATE Kansas State
at ARKANSAS STATE 11½ Texas State
at LONGWOOD Presbyterian
at GEORGE WASHINGTON 14½ Loyola Chicago
at JACKSONVILLE West Georgia
at TULSA South Florida
at LOUISIANA TECH Delaware
at TEXAS A&M Oklahoma
at UMASS 11½ Ball State
Southeast Missouri State at MOREHEAD STATE
Liberty at SAM HOUSTON
Marshall at GEORGIA STATE
at EAST TENNESSEE STATE 12½ UNC Greensboro
at UTAH VALLEY 11½ Utah Tech
at JAMES MADISON Old Dominion
at EASTERN KENTUCKY Central Arkansas
at FGCU Lipscomb
Arizona at TCU
Providence at XAVIER
at VIRGINIA TECH Cal
at LIU 15½ Saint Francis (PA)
Saint Louis 15½ at LA SALLE
at AMERICAN Holy Cross
at MORGAN STATE South Carolina State
at IOWA STATE 18½ Oklahoma State
Western Kentucky at UTEP
at ALABAMA STATE Jackson State
at MURRAY STATE 11½ Valparaiso
Texas A&M-CC at NORTHWESTERN STATE
at LINDENWOOD Little Rock
Norfolk State at DELAWARE STATE
Tennessee Tech at WESTERN ILLINOIS
Howard at MARYLAND-EASTERN SHORE
at CHATTANOOGA Samford
Tennessee State at EASTERN ILLINOIS
North Carolina Central at COPPIN STATE
at MISSOURI STATE Florida International
at TEXAS SOUTHERN UAPB
UC Davis at CAL POLY
at ILLINOIS STATE 11½ UIC
at IDAHO PK Montana State
at PORTLAND STATE Sacramento State
at SAINT MARY’S (CA) 15½ Washington State
Tulane 7 at UTSA
Montana at EASTERN WASHINGTON
at KENNESAW STATE Jacksonville State
at CHARLESTON (SC) Hampton
at ALABAMA A&M Alcorn State
at MCNEESE 16½ SE Louisiana
at BUCKNELL Loyola (MD)
at PRAIRIE VIEW A&M 18½ Mississippi Valley State
at BETHUNE-COOKMAN Grambling
at NORTH CAROLINA 10½ Wake Forest
at BRADLEY Northern Iowa
at OLE MISS Missouri
at SFA 13½ Houston Christian
UT Rio Grande Valley at EAST TEXAS A&M
UNC Wilmington at STONY BROOK
Seton Hall at GEORGETOWN
Southern at FLORIDA A&M
Clemson at NOTRE DAME
at AUBURN Arkansas
Belmont at DRAKE
Nicholls State at NEW ORLEANS
at LONG BEACH STATE CSU Bakersfield
at LAMAR Incarnate Word
Texas Tech at COLORADO
at CSU FULLERTON CSU Northridge
at PACIFIC San Diego
at ELON Campbell
at NEW MEXICO STATE Middle Tennessee
at ALABAMA 12½ Texas
at UMKC North Dakota
at PORTLAND Oregon State
San Francisco at PEPPERDINE
at UCLA 11½ Maryland
at NORTHERN COLORADO Weber State
at GRAND CANYON 16½ San Jose State
at CAL BAPTIST 14½ Southern Utah
Idaho State at NORTHERN ARIZONA
UCSD at UC RIVERSIDE
St. Thomas at ORAL ROBERTS
at KENTUCKY 11½ Mississippi State
UT Martin at SOUTHERN INDIANA
Utah State at BOISE STATE
at SANTA CLARA 11½ Loyola Marymount
BYU 13½ at UTAH
at NEVADA Wyoming
at SAN DIEGO STATE 14½ Fresno State
at HAWAII UC Irvine

National Hockey League (NHL)

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at BOSTON -130 N.Y Rangers +109
at PITTSBURGH -152 Calgary +127
at COLORADO -302 Columbus +240
Dallas -182 at SAN JOSE +151
at MONTREAL -141 Detroit +118
at OTTAWA -112 Florida -107
at BUFFALO -154 Anaheim +129
at TORONTO -172 Vancouver +144
Tampa Bay -155 at PHILADELPHIA +130
at CAROLINA -292 Seattle +234
at MINNESOTA -175 N.Y Islanders +147
at NASHVILLE -209 Chicago +172
at VEGAS -263 St. Louis +213
at EDMONTON -180 Los Angeles +149

Sports
