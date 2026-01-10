NFL Saturday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG LA Rams 10½ 10½ (46½) at CAROLINA Green Bay 1½ 1½ (44½) at…
NFL
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|LA Rams
|10½
|10½
|(46½)
|at CAROLINA
|Green Bay
|1½
|1½
|(44½)
|at CHICAGO
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Buffalo
|1½
|1½
|(51½)
|at JACKSONVILLE
|at PHILADELPHIA
|3½
|5½
|(44½)
|San Francisco
|at NEW ENGLAND
|3½
|3½
|(45½)
|LA Chargers
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Houston
|3
|3
|(38)
|at PITTSBURGH
NBA
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at CLEVELAND
|3½
|(238½)
|Minnesota
|Miami
|7½
|(236½)
|at INDIANA
|at DETROIT
|7½
|(219½)
|LA Clippers
|at BOSTON
|1
|(229)
|San Antonio
|at CHICAGO
|3½
|(230½)
|Dallas
|Charlotte
|4½
|(238½)
|at UTAH
COLLEGE BASKETBALL
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at MIAMI (FL)
|14½
|Georgia Tech
|NC State
|5½
|at FLORIDA STATE
|at LOUISVILLE
|22
|Boston College
|at FLORIDA
|5½
|Tennessee
|at INDIANA
|4½
|Nebraska
|Kansas
|3½
|at WEST VIRGINIA
|VCU
|1½
|at GEORGE MASON
|at SAINT BONAVENTURE
|9½
|Fordham
|at UCONN
|19½
|DePaul
|Western Carolina
|6½
|at CITADEL
|Eastern Michigan
|1½
|at WESTERN MICHIGAN
|Houston
|3½
|at BAYLOR
|Troy
|10½
|at LOUISIANA
|at COASTAL CAROLINA
|1
|Appalachian State
|at LE MOYNE
|1½
|Cent. Conn. St.
|at BOSTON UNIVERSITY
|8½
|Army
|at UMBC
|6½
|New Hampshire
|at VANDERBILT
|14½
|LSU
|at WAGNER
|3½
|Mercyhurst
|at MICHIGAN
|19½
|Wisconsin
|at INDIANA STATE
|7½
|Evansville
|at NEW HAVEN
|2½
|Fairleigh Dickinson
|Winthrop
|5½
|at SOUTH CAROLINA UPSTATE
|William & Mary
|3½
|at DREXEL
|Yale
|8½
|at PRINCETON
|at COLUMBIA
|7½
|Harvard
|at DAVIDSON
|3½
|Rhode Island
|at SOUTH ALABAMA
|2½
|Georgia Southern
|at DUKE
|12½
|SMU
|Denver
|1½
|at SOUTH DAKOTA
|North Dakota State
|5½
|at OMAHA
|at BELLARMINE
|4½
|North Alabama
|at STONEHILL
|4½
|Chicago State
|High Point
|8½
|at CHARLESTON SOUTHERN
|at FURMAN
|13½
|VMI
|at PITTSBURGH
|1½
|Syracuse
|at HOFSTRA
|8½
|Monmouth
|at NJIT
|1½
|Maine
|at OHIO
|4½
|Buffalo
|at PURDUE
|21½
|Penn State
|at NAVY
|9½
|Lafayette
|at PENNSYLVANIA
|3½
|Brown
|at CREIGHTON
|1½
|St. John’s
|Georgia
|3½
|at SOUTH CAROLINA
|at CORNELL
|8½
|Dartmouth
|at COLGATE
|10½
|Lehigh
|at MERCER
|5
|Wofford
|Towson
|2
|at NORTHEASTERN
|Austin Peay
|8½
|at STETSON
|Queens
|9½
|at NORTH FLORIDA
|UMass-Lowell
|5½
|at BINGHAMTON
|at ALBANY (NY)
|2½
|Bryant
|at VIRGINIA
|11½
|Stanford
|Villanova
|4½
|at MARQUETTE
|at RADFORD
|4½
|UNC Asheville
|at UT ARLINGTON
|3
|Abilene Christian
|Kent State
|9½
|at CENTRAL MICHIGAN
|at SOUTHERN MISS
|15½
|UL Monroe
|New Mexico
|18½
|at AIR FORCE
|at ARIZONA STATE
|1½
|Kansas State
|at ARKANSAS STATE
|11½
|Texas State
|at LONGWOOD
|3½
|Presbyterian
|at GEORGE WASHINGTON
|14½
|Loyola Chicago
|at JACKSONVILLE
|1½
|West Georgia
|at TULSA
|2½
|South Florida
|at LOUISIANA TECH
|6½
|Delaware
|at TEXAS A&M
|5½
|Oklahoma
|at UMASS
|11½
|Ball State
|Southeast Missouri State
|3½
|at MOREHEAD STATE
|Liberty
|1½
|at SAM HOUSTON
|Marshall
|4½
|at GEORGIA STATE
|at EAST TENNESSEE STATE
|12½
|UNC Greensboro
|at UTAH VALLEY
|11½
|Utah Tech
|at JAMES MADISON
|6½
|Old Dominion
|at EASTERN KENTUCKY
|1½
|Central Arkansas
|at FGCU
|1½
|Lipscomb
|Arizona
|7½
|at TCU
|Providence
|1½
|at XAVIER
|at VIRGINIA TECH
|5½
|Cal
|at LIU
|15½
|Saint Francis (PA)
|Saint Louis
|15½
|at LA SALLE
|at AMERICAN
|8½
|Holy Cross
|at MORGAN STATE
|3½
|South Carolina State
|at IOWA STATE
|18½
|Oklahoma State
|Western Kentucky
|3½
|at UTEP
|at ALABAMA STATE
|7½
|Jackson State
|at MURRAY STATE
|11½
|Valparaiso
|Texas A&M-CC
|3½
|at NORTHWESTERN STATE
|at LINDENWOOD
|5½
|Little Rock
|Norfolk State
|5½
|at DELAWARE STATE
|Tennessee Tech
|3½
|at WESTERN ILLINOIS
|Howard
|2½
|at MARYLAND-EASTERN SHORE
|at CHATTANOOGA
|1½
|Samford
|Tennessee State
|4½
|at EASTERN ILLINOIS
|North Carolina Central
|6½
|at COPPIN STATE
|at MISSOURI STATE
|2½
|Florida International
|at TEXAS SOUTHERN
|2½
|UAPB
|UC Davis
|1½
|at CAL POLY
|at ILLINOIS STATE
|11½
|UIC
|at IDAHO
|PK
|Montana State
|at PORTLAND STATE
|9½
|Sacramento State
|at SAINT MARY’S (CA)
|15½
|Washington State
|Tulane
|7
|at UTSA
|Montana
|1½
|at EASTERN WASHINGTON
|at KENNESAW STATE
|5½
|Jacksonville State
|at CHARLESTON (SC)
|9½
|Hampton
|at ALABAMA A&M
|8½
|Alcorn State
|at MCNEESE
|16½
|SE Louisiana
|at BUCKNELL
|6½
|Loyola (MD)
|at PRAIRIE VIEW A&M
|18½
|Mississippi Valley State
|at BETHUNE-COOKMAN
|2½
|Grambling
|at NORTH CAROLINA
|10½
|Wake Forest
|at BRADLEY
|3½
|Northern Iowa
|at OLE MISS
|1½
|Missouri
|at SFA
|13½
|Houston Christian
|UT Rio Grande Valley
|4½
|at EAST TEXAS A&M
|UNC Wilmington
|8½
|at STONY BROOK
|Seton Hall
|2½
|at GEORGETOWN
|Southern
|3½
|at FLORIDA A&M
|Clemson
|1½
|at NOTRE DAME
|at AUBURN
|1½
|Arkansas
|Belmont
|6½
|at DRAKE
|Nicholls State
|1½
|at NEW ORLEANS
|at LONG BEACH STATE
|5½
|CSU Bakersfield
|at LAMAR
|1½
|Incarnate Word
|Texas Tech
|5½
|at COLORADO
|at CSU FULLERTON
|1½
|CSU Northridge
|at PACIFIC
|7½
|San Diego
|at ELON
|3½
|Campbell
|at NEW MEXICO STATE
|3½
|Middle Tennessee
|at ALABAMA
|12½
|Texas
|at UMKC
|1½
|North Dakota
|at PORTLAND
|1½
|Oregon State
|San Francisco
|8½
|at PEPPERDINE
|at UCLA
|11½
|Maryland
|at NORTHERN COLORADO
|5½
|Weber State
|at GRAND CANYON
|16½
|San Jose State
|at CAL BAPTIST
|14½
|Southern Utah
|Idaho State
|4½
|at NORTHERN ARIZONA
|UCSD
|9½
|at UC RIVERSIDE
|St. Thomas
|8½
|at ORAL ROBERTS
|at KENTUCKY
|11½
|Mississippi State
|UT Martin
|5½
|at SOUTHERN INDIANA
|Utah State
|1½
|at BOISE STATE
|at SANTA CLARA
|11½
|Loyola Marymount
|BYU
|13½
|at UTAH
|at NEVADA
|5½
|Wyoming
|at SAN DIEGO STATE
|14½
|Fresno State
|at HAWAII
|5½
|UC Irvine
National Hockey League (NHL)
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at BOSTON
|-130
|N.Y Rangers
|+109
|at PITTSBURGH
|-152
|Calgary
|+127
|at COLORADO
|-302
|Columbus
|+240
|Dallas
|-182
|at SAN JOSE
|+151
|at MONTREAL
|-141
|Detroit
|+118
|at OTTAWA
|-112
|Florida
|-107
|at BUFFALO
|-154
|Anaheim
|+129
|at TORONTO
|-172
|Vancouver
|+144
|Tampa Bay
|-155
|at PHILADELPHIA
|+130
|at CAROLINA
|-292
|Seattle
|+234
|at MINNESOTA
|-175
|N.Y Islanders
|+147
|at NASHVILLE
|-209
|Chicago
|+172
|at VEGAS
|-263
|St. Louis
|+213
|at EDMONTON
|-180
|Los Angeles
|+149
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
Copyright
© 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.