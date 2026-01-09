Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

January 9, 2026, 11:41 AM

NFL

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
LA Rams 10½ 10½ (46½) at CAROLINA
Green Bay (44½) at CHICAGO

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Buffalo 1 (51½) at JACKSONVILLE
at PHILADELPHIA 5 (44½) San Francisco
at NEW ENGLAND (46) LA Chargers

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Houston 3 3 (38½) at PITTSBURGH

College Football

Friday

Peach Bowl

Atlanta

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Indiana 4 (48½) Oregon

NBA

Saturday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at CLEVELAND OFF (OFF) Minnesota
at INDIANA OFF (OFF) Miami
at DETROIT OFF (OFF) LA Clippers
at CHICAGO OFF (OFF) Dallas
at BOSTON OFF (OFF) San Antonio
at UTAH OFF (OFF) Charlotte

National Hockey League (NHL)

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at BOSTON OFF N.Y Rangers OFF
at PITTSBURGH OFF Calgary OFF
at COLORADO OFF Columbus OFF
at SAN JOSE OFF Dallas OFF
at MONTREAL OFF Detroit OFF
at OTTAWA OFF Florida OFF
at BUFFALO OFF Anaheim OFF
at TORONTO OFF Vancouver OFF
at PHILADELPHIA OFF Tampa Bay OFF
at CAROLINA OFF Seattle OFF
at MINNESOTA OFF N.Y Islanders OFF
at NASHVILLE OFF Chicago OFF
at VEGAS OFF St. Louis OFF
at EDMONTON OFF Los Angeles OFF

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

