Sports Betting Line

The Associated Press

January 6, 2026, 12:56 AM

NFL

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
LA Rams 10½ 10½ (46½) at CAROLINA
Green Bay (45½) at CHICAGO

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Buffalo (51½) at JACKSONVILLE
at PHILADELPHIA (45) San Francisco
at NEW ENGLAND (46) LA Chargers

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Houston 3 (39½) at PITTSBURGH

College Football

Thursday

Fiesta Bowl

Glendale, Ariz.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Miami (FL) 3 (51½) Ole Miss

Friday

Peach Bowl

Atlanta

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Indiana 4 (46½) Oregon

NBA

Tuesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Orlando (234½) at WASHINGTON
Cleveland (234½) at INDIANA
LA Lakers (240½) at NEW ORLEANS
at MINNESOTA (237½) Miami
San Antonio (237½) at MEMPHIS
Dallas (230½) at SACRAMENTO

COLLEGE BASKETBALL

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at OHIO UMass
at LSU South Carolina
at MIAMI (OH) 13½ Western Michigan
Duke at LOUISVILLE
St. John’s at BUTLER
at AKRON 23½ Central Michigan
Syracuse at GEORGIA TECH
at KENT STATE Bowling Green
Michigan 22½ at PENN STATE
at WEST VIRGINIA Cincinnati
at BALL STATE Eastern Michigan
at FLORIDA Georgia
at DAYTON George Washington
Iowa at MINNESOTA
Toledo at NORTHERN ILLINOIS
at DEPAUL Georgetown
at OKLAHOMA STATE UCF
Lindenwood at SIU-EDWARDSVILLE
at AUBURN Texas A&M
at KANSAS TCU
at WISCONSIN UCLA
New Mexico at COLORADO STATE
at HOUSTON Texas Tech
Utah State 21½ at AIR FORCE
at TENNESSEE 10½ Texas
NC State 12½ at BOSTON COLLEGE
at WYOMING UNLV
at SAN JOSE STATE Fresno State
at NEVADA San Diego State

National Hockey League (NHL)

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Colorado -117 at TAMPA BAY -103
at PHILADELPHIA -152 Anaheim +127
at CAROLINA -132 Dallas +110
at BUFFALO -188 Vancouver +156
New Jersey -121 at N.Y ISLANDERS +101
Florida -126 at TORONTO +106
Vegas -114 at WINNIPEG -106
at EDMONTON -171 Nashville +143
Columbus -125 at SAN JOSE +105
Boston -125 at SEATTLE +105

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

