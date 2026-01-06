NFL Saturday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG LA Rams 10½ 10½ (46½) at CAROLINA Green Bay 1½ 1½ (45½) at…
NFL
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|LA Rams
|10½
|10½
|(46½)
|at CAROLINA
|Green Bay
|1½
|1½
|(45½)
|at CHICAGO
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Buffalo
|1½
|1½
|(51½)
|at JACKSONVILLE
|at PHILADELPHIA
|3½
|4½
|(45)
|San Francisco
|at NEW ENGLAND
|3½
|3½
|(46)
|LA Chargers
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Houston
|3
|3½
|(39½)
|at PITTSBURGH
College Football
Thursday
Fiesta Bowl
Glendale, Ariz.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Miami (FL)
|3
|3½
|(51½)
|Ole Miss
Friday
Peach Bowl
Atlanta
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Indiana
|4
|3½
|(46½)
|Oregon
NBA
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|Orlando
|6½
|(234½)
|at WASHINGTON
|Cleveland
|5½
|(234½)
|at INDIANA
|LA Lakers
|5½
|(240½)
|at NEW ORLEANS
|at MINNESOTA
|5½
|(237½)
|Miami
|San Antonio
|5½
|(237½)
|at MEMPHIS
|Dallas
|5½
|(230½)
|at SACRAMENTO
COLLEGE BASKETBALL
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at OHIO
|3½
|UMass
|at LSU
|7½
|South Carolina
|at MIAMI (OH)
|13½
|Western Michigan
|Duke
|1½
|at LOUISVILLE
|St. John’s
|4½
|at BUTLER
|at AKRON
|23½
|Central Michigan
|Syracuse
|2½
|at GEORGIA TECH
|at KENT STATE
|1½
|Bowling Green
|Michigan
|22½
|at PENN STATE
|at WEST VIRGINIA
|2½
|Cincinnati
|at BALL STATE
|1½
|Eastern Michigan
|at FLORIDA
|9½
|Georgia
|at DAYTON
|3½
|George Washington
|Iowa
|6½
|at MINNESOTA
|Toledo
|6½
|at NORTHERN ILLINOIS
|at DEPAUL
|1½
|Georgetown
|at OKLAHOMA STATE
|4½
|UCF
|Lindenwood
|1½
|at SIU-EDWARDSVILLE
|at AUBURN
|8½
|Texas A&M
|at KANSAS
|6½
|TCU
|at WISCONSIN
|3½
|UCLA
|New Mexico
|1½
|at COLORADO STATE
|at HOUSTON
|6½
|Texas Tech
|Utah State
|21½
|at AIR FORCE
|at TENNESSEE
|10½
|Texas
|NC State
|12½
|at BOSTON COLLEGE
|at WYOMING
|4½
|UNLV
|at SAN JOSE STATE
|1½
|Fresno State
|at NEVADA
|1½
|San Diego State
National Hockey League (NHL)
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Colorado
|-117
|at TAMPA BAY
|-103
|at PHILADELPHIA
|-152
|Anaheim
|+127
|at CAROLINA
|-132
|Dallas
|+110
|at BUFFALO
|-188
|Vancouver
|+156
|New Jersey
|-121
|at N.Y ISLANDERS
|+101
|Florida
|-126
|at TORONTO
|+106
|Vegas
|-114
|at WINNIPEG
|-106
|at EDMONTON
|-171
|Nashville
|+143
|Columbus
|-125
|at SAN JOSE
|+105
|Boston
|-125
|at SEATTLE
|+105
